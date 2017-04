Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

No existe en Espaa una norma legal especfica sobre desamiantado

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 45 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra.

***

Me quiero centrar esta vez en una traduccin reciente suya. Pero djeme antes preguntarle algunas cuestiones. La siguiente es una reflexin que lleva su firma. A quin est dirigida? A raz de qu? Es esta: "En un orden lgico de prioridades, antes de acometer un desamiantado generalizado a nivel nacional, debera de poder tenerse la certeza de que el mismo podra realizarse en las adecuadas condiciones de seguridad y profesionalidad, lo cual actualmente no es factible garantizarlo, dado que, a diferencia de lo que rige en las naciones europeas de nuestro entorno (Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Italia, etc.), para realizar tareas de desamiantado, no se precisa de capacitacin previa alguna, bastando con un mero acto administrativo, como es la inscripcin previa en el registro RERA. Al no haber acreditaciones, tampoco se producen desacreditaciones por malas prcticas, una cuestin que en otras naciones (Francia, por ejemplo) conduce a practicar peridicas y aleatorias inspecciones sorpresivas, esto es, no anunciadas previamente, y a que en otros pases (el Reino Unido, por ejemplo), en los que, algunos aos, las desacreditaciones llegan a superar en nmero al de las propias acreditaciones. Aqu, las acreditaciones tendran que empezar por poder contarse con la concrecin de los oportunos estudios tericos y prcticos, impartidos por unas instituciones docentes habilitadas para esa finalidad, y con arreglo a un programa de contenidos, igualmente fijados oficialmente por autoridad competente. Se trata de una cuestin de extremada importancia, habida cuenta del hecho de que se cuenta ya con un ejemplo, el de Polonia, en el que un programa general de intensivo desamiantado, sostenido a lo largo de varios aos sucesivos, ha tenido un reflejo, despus de transcurrido el tiempo de latencia, consistente en un incremento nada desdeable, en la tasa de cnceres de pulmn." Por cierto, cul es la ltima norma legal sobre desamiantado en Espaa?

No existe una norma legal especfica sobre desamiantado. Lo que s existe es una normativa sobre amianto, en la que una de las cuestiones abordadas, es el desamiantado, y las condiciones mnimas de seguridad, en las que el mismo ha de ser realizado.

Un artculo suyo reciente, se edit en rebelin, tena por ttulo: "El amianto en el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre: el caso Moor". Qu caso es este?

Se trataba de un caso en el que el lmite fijado para la prescripcin en la legislacin suiza, vetaba al demandante su facultad de acudir a la justicia, en demanda de indemnizacin por el padecimiento de un mesotelioma. El tiempo de latencia habitual para que surgieran los primeros sntomas determinaba que ya se estuviera incurriendo en haber rebasado ese tiempo de prescripcin. El Tribunal Europeo determin que ese tope temporal equivala a una denegacin de amparo judicial, por lo que, para no vulnerar ese derecho, anulaba el fallo precedente, obligando a la celebracin de un nuevo proceso.

Recomienda usted este trabajo cuyo resumen facilit usted mismo traducido al castellano:

Mazurek JM, Syamlal G, Wood JM, Hendricks SA, Weston A. Malignant Mesothelioma Mortality-United States, 1999-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Mar 3;66(8):214-218. doi: 10.15585/mmwr.mm6608a3. El resumen: "El mesotelioma maligno es una neoplasia asociada con la exposicin ocupacional y ambiental por inhalacin a las fibras de amianto y otras partculas minerales alargadas (EMPs) (1-3). Los pacientes tienen una supervivencia media de aproximadamente 1 ao desde el momento del diagnstico (1). El perodo de latencia desde la primera exposicin causal al desarrollo del mesotelioma maligno vara tpicamente de 20 a 40 aos, pero puede ser de hasta 71 aos (2,3). Las exposiciones ocupacionales peligrosas a las fibras de asbesto y otros EMPs han ocurrido en una variedad de operaciones industriales, incluyendo minera y molienda, fabricacin, construccin y reparacin naval, y construccin (3). Las exposiciones actuales al amianto comercial en los Estados Unidos ocurren predominantemente durante las operaciones de mantenimiento y remediacin de edificios antiguos que contienen amianto (3,4). Para actualizar la informacin sobre mortalidad por mesotelioma maligno (5), los CDC analizaron registros anuales de causas de defuncin para 1999-2015, los aos ms recientes para los cuales se dispone de datos completos. Durante 1999-2015, en los Estados Unidos se notificaron un total de 45.221 defunciones con mesotelioma maligno, que se mencionan en el certificado de defuncin como causa subyacente o contribuyente de muerte, pasando de 2.479 muertes en 1999 a 2.597 en 2015 (en el mismo perodo de tiempo). Las tasas de mortalidad ajustadas por edad, disminuyeron de 13,96 por milln en 1999 a 10,93 en 2015). Las muertes por mesotelioma maligno aumentaron para personas de ≥85 aos, ambos sexos, personas de raza blanca, negra y asitica o de islas del Pacfico, y todos los grupos tnicos. A pesar de las acciones regulatorias y la disminucin en el uso del asbesto, el nmero anual de muertes por mesotelioma maligno sigue siendo sustancial. La aparicin continuada de muertes por mesotelioma maligno subraya la necesidad de mantener medidas para prevenir la exposicin a las fibras de amianto y otros EMP causantes y para la vigilancia continua para vigilar las tendencias temporales". Por qu cree usted que es tan importante?

Por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque queda demostrado que la simple reduccin en el tonelaje anual de amianto consumido no basta como para que se manifieste, aos despus, una disminucin clara en la tasa de mesoteliomas; incluso cuando media una prohibicin lo cual, desde luego, no es el caso de los Estados Unidos, y menos todava ahora, bajo presidencia del Sr. Trump-, bastantes aos despus de la fecha de entrada en vigor de la prohibicin, en los pases que la adoptaron, eso no basta como para que la reduccin en la tasa se manifieste netamente.

Tngase presente, que aun con prohibicin, el amianto instalado sigue estando ah, en el entorno urbano principalmente, y sigue liberando fibras invisibles de asbesto, liberadas por el progresivo avance de la degradacin de los materiales que lo contienen, deviniendo, por tanto a una condicin de friabilidad progresiva. En cualquier caso, en esta ocasin, lo que se ha venido a observar, es un moderado incremento, en cifras absolutas, aunque en proporcin a la poblacin, s haya habido una ligera disminucin de la tasa de muertes por mesotelioma.

El segundo motivo, es porque en el estudio, una vez ms, se pone de manifiesto que el tiempo de latencia del mesotelioma, como tantos otros parmetros biolgicos, corresponde a una distribucin gaussiana curva "en campana"-, y no a una frontera tajante y definida, cosa que sistemticamente muchas sentencias espaolas vienen pasando por alto, en detrimento de una justa reparacin econmica a las vctimas de "la anaconda interna", como yo a veces le he llamado al mesotelioma, especialmente al pleural, por motivos obvios.

En un libro electrnico que ya tengo ultimado y pendiente de ser publicado, abordo tambin esta cuestin, con datos extrados de la correspondiente bibliografa mdica. No hay derecho a lo que se est haciendo en algunos tribunales espaoles. Cualquier excusa es buena para denegar la indemnizacin.

Le preguntar sobre el libro al que hace referencia. Qu es eso del genocidio silencioso en la baha de Cdiz?

Se refiere al enorme sub-registro e infra-diagnstico que de las patologas asbesto-relacionadas, sobre todo las malignas principalmente, cncer de pulmn y mesotelioma-, se est dando en dicho entorno geogrfico, que incluye asentamiento de astilleros, y con puertos de descarga del amianto importado en un pasado no tan lejano.

Voy a nuestro asunto bsico en esta conversacin. Me centro ahora en este artculo que usted mismo ha traducido: "Brasil. AMIANTO MATA. (Encarte especial AMIANTO)", por Daniele Correia Salzgeber, Eduardo Bonfim da Silva y Fernanda Giannasi. Nos informa brevemente de quienes son los autores y autoras.

Personalmente no conozco ms que a Fernanda Giannasi, quien rene la doble condicin de experta y de activista contra los letales efectos de todas las variedades de asbesto crisotilo incluido-, actividades en las que ha llegado a alcanzar un merecidsimo reconocimiento internacional. Entre los mltiples mritos que cabe atribuir a este artculo de brillante autora conjunta, yo destacara, por citar alguno concreto, a la esclarecedora descripcin que se hace de los nefastos efectos de la prctica de los acuerdos extra-judiciales, autntico chantaje bastante prodigado en Brasil. Yo no pierdo la esperanza de que en algn momento, y de alguna forma, Rebelin llegue a publicar esta traduccin.

No debe perderla, desde luego que no. En Brasil sigue permitido el amianto?

S, y no. A nivel de todo el estado federal, est permitido. Algunos municipios, y varios estados, s lo han prohibido. Esa situacin tambin configura un frente de batalla entre la industria minera Brasil es pas productor, consumidor y exportador-, y los activistas anti-amianto, capitaneados por Fernanda Giannasi, ex Inspectora de Trabajo, y ex funcionaria del correspondiente ministerio.

Se habla en el artculo de la invisibilidad social, invisibilidad que se debe a varias razones, incluyendo la falta de mdicos y centros especializados para los exmenes de diagnstico de alta complejidad, fuera del eje Ro-So Paulo, pero sobre todo, se remarca, "por los acuerdos extra judiciales firmados por las empresas para hurtar datos ante los ojos del gobierno y de la sociedad en su conjunto". Qu nos puede decir de este tema?

Pues que, efectivamente, es as. En Brasil, prcticamente, no existen datos epidemiolgicos relativos a las patologas asbesto-relacionadas. Son "invisibles", y adems prcticamente sin ningn reflejo, tambin, en el censo de litigios por dicha causa.

Lo mismo le pido sobre este fragmento del trabajo: "Hubo ms de 5.000 acuerdos extrajudiciales entre las dos empresas lderes en el campo de la construccin, Brasilit y Eternit, con sus antiguos empleados, cuyos datos epidemiolgicos estn sumergidos en un enorme iceberg. Trabajadores stos, que no fueron asistidos, ni por sus sindicatos, ni por las asociaciones de vctimas". No son muchos acuerdos los cinco mil que cita? Se est diciendo entonces que la investigacin est bloqueada o muy dificultada en Brasil?

Efectivamente, es as lo que est sucediendo. Los que suscriben esos acuerdos, se comprometen, adems de a no llegar a demandarles nunca, a ser tratados exclusivamente en clnicas privadas designadas previamente por la empresa respectiva, cerradas a cal y canto, en donde ni siquiera sus propios familiares pueden entrar ni a visitarles, que no dan informacin alguna a nadie, autoridades incluidas, clnicas de las que slo se sale "con los pies por delante", limitndose la indemnizacin a la mera cobertura de los gastos mdicos generados, impartidos siempre a criterio de los patrocinadores, las empresas del amianto. Todo legal en Brasil, por lo visto.

Veo que en todas partes cuecen habas. Lo dejo por el momento

Seguimos cuando quiera.