De Cuba a Venezuela

La decadencia de la diplomacia mexicana

Hace ya ms de medio siglo, en el balneario uruguayo de Punta del Este, se celebr la Octava Reunin de Consulta de la Organizacin de Estado Americanos (OEA). Su objetivo no era otro que expulsar a Cuba de la organizacin, poco despus de que Fidel Castro haba declarado al marxismo-leninismo como la ideologa de la revolucin cubana. A pesar de las abstenciones de Chile y Ecuador y los votos en contra de Mxico, Brasil y Cuba, los designios del imperio se consumaron.

La oposicin, encabezada por la delegacin mexicana, intent salvar las formas sealando que para expulsar a un miembro la OEA era necesario modificar la Carta de la propia organizacin, pero sobra decir que dicho argumento no prosper. La Guerra Fra estaba en su apogeo y el desafo lanzado por la revolucin cubana era simplemente intolerable para los EE. UU. Y si bien Mxico adopt una posicin ambigua -enarbolando la tesis de la incompatibilidad del marxismoleninismo con los principios de la OEA, buscando que fuera la delegacin cubana la que se separara para evitar la expulsin- al final fue el nico pas del continente que mantuvo relaciones diplomticas con la isla.

Las presiones contra semejante actitud no vinieron solo desde Washington sino tambin desde el interior; tanto los grandes empresarios como la jerarqua catlica presionaron al gobierno de Lpez Mateos para alinearse a la poltica imperial aduciendo el principio de la propiedad privada, amenazada por la postura de Castro. Las relaciones entre banqueros, industriales y comerciantes con el presidente no eran buenas y las presiones fueron pblicas, sobre todo porque poca antes de la reunin en Punta del Este, Lpez Mateos haba declarado a su gobierno como de extrema izquierda dentro de la Constitucin. Si a esto agregamos los conflictos suscitados por la publicacin de los libros de texto gratuitos para la educacin bsica y la debilidad de la economa mexicana por el crecimiento mnimo (1% del PIB) y la baja inversin extranjera, la postura de la delegacin mexicana se sostuvo gracias a su tradicin diplomtica.

En estos das, en medio de las maniobras de la OEA para expulsar a Venezuela casi con los mismos argumentos que se utilizaron con Cuba en enero de 1962, no se puede dejar de comparar el enorme deterioro de la autonoma relativa de la diplomacia mexicana. Si en Punta del Este la delegacin mexicana encabezaba la postura contraria a la de los EE.UU. hoy simplemente se ha incorporado con evidente protagonismo para cumplir sin ambages con los intereses yanquis. La Guerra Fra ha terminado y sin embargo la OEA sigue cumpliendo fielmente con los objetivos para la que fue diseada: servir de punta de lanza para mantener el dominio imperial, sometiendo a los pases de la regin a sus designios.

Las agresiones verbales y la persecucin y estigmatizacin de los migrantes mexicanos gracias al neofascismo encabezado por Trump facilitaran mucho ms que en 1962 una postura ms autnoma del gobierno mexicano frente al caso de Venezuela, que incluso le daran a Pea la posibilidad de mejorar su psima imagen. Empero, los hechos confirman lo contrario, dejando muy claro que los tiempos han cambiado. Un gobierno postrado y sin apoyo popular prefiere jugar a la segura, a pesar de los golpes que ha tenido que aguantar, y sumarse al embate de la OEA contra el gobierno de Nicols Maduro en Venezuela.

El martes pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprob una resolucin en donde expresa su profunda preocupacin por la grave alteracin inconstitucional del orden democrtico pasando por alto las gravsimas alteraciones al orden constitucional en Argentina -con el macrismo en el poder- o al de Mxico, con la militarizacin sistemtica iniciada desde el gobierno de Felipe Caldern. La condena tambin pasa por alto el hecho incontestable que ha sido precisamente la oposicin a la revolucin bolivariana la que -ahora desde el Congreso pero desde hace aos con conspiraciones y acoso meditico nacional e internacional- una y otra vez ha demostrado su desprecio por el cacareado orden constitucional. En el colmo de la simulacin, la lista de los 17 pases que suscribieron la declaracin no ha sido revelada, pero el camino a la suspensin de Venezuela como integrante de la OEA est abierto y parece que slo es cuestin de tiempo. La frase histrica de Jurez, que es tambin la de todos los pases perifricos para oponerse al neocolonialismo, ha perdido as toda su vigencia en Mxico y no queda ms que admitir que de la tradicin diplomtica construida a lo largo de casi dos siglos no queda nada. Desde el infame comes y te vas hasta la sumisin humillante de Pea a las bravatas de Trump, la carga simblica de la postura diplomtica mexicana es historia. A cambio de qu?





