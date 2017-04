Parasos o guaridas fiscales

El salmn contracorriente

Hace tiempo se hablaba de los parasos iscales, como algo neutro, donde los millonarios guardaban su dinero. Como quien tiene el dinero en el banco o caja de ahorros. Pero poco a poco hemos conocido lo que en verdad son esos parasos y cambiamos rpidamente su imagen.

Hemos conocido que todo el dinero negro del mundo se refugia en parasos fiscales. Es decir, ah se esconde el dinero conseguido con robos, fraudes, contrabando, extorsiones... por lo que en verdad son lugares perversos, criminales, deshonestos...

Despus aparecen otros cuentacorrentistas en los llamados parasos, que han conseguido su dinero con el trfico de drogas, la corrupcin, el trfico de personas o el comercio ilegal de armas. Y la cuestin se agrava an ms cuando ponemos cara a las vctimas de las organizaciones mafiosas que ocultan su dinero en los parasos fiscales. Quien rapta nias para la prostitucin, promueven guerras con miles de muertos o se llevan ilcitamente el dinero de su pas, son responsables de que no se construyan hospitales, se especule con los alimentos bsicos que son comida de los ms pobres, y oculten all su dinero para actuar con impunidad, para aparecer como personas respetables y que no se conozcan sus repugnantes actuaciones.

El origen del nombre paraso fiscal proviene del nombre ingls, Tax Haven, que significa literalmente refugio de impuestos, guarida, puerto o cobijo fiscal. Esos puertos eran antao espacios donde los piratas se refugiaban para abastecerse, esperar y esconder sus riquezas De ah, con una edulcorada o interesada traduccin de haven, o por una confusin con heaven (cielo), se pasa a llamarle paraso.

Pretenden dar buena imagen, suavizando el verdadero significado de la palabra haven en este caso. Quienes refugian su fortuna en parasos fiscales son los que van contra los derechos humanos por no respetar la vida, por ir contra la vida, no respetar la dignidad de las personas o impedir que se respeten los derechos humanos, econmicos, sociales y culturales de la gente.

Ahora sabemos que, adems de quienes trafican con armas, personas y drogas, ah refugian su dinero terroristas, corruptos y corruptores, grandes empresas y grandes fortunas que ah se esconden para no pagar impuestos. Pero lo importante es que con los impuestos se pagan los hospitales, los mdicos, las operaciones, la atencin sanitaria y tambin los colegios, los profesores, la educacin... Se ayuda a las personas con dependencias fsicas o mentales, tambien a quienes han sufrido accidentes graves, se proporciona seguridad policial a la poblacin, se evitan atentados, se construyen carreteras... Se contribuye a que el pas respete todos los derechos humanos de todas las personas que en l residen.

Grandes fortunas y grandes empresas que esconden sus beneficios en las guaridas fiscales, como hacen los terroristas, grandes delincuentes y grandes violadores de los derechos humanos, tienen en comn todos ellos que provocan dao a personas, incluso la muerte, que deberan ejercer sus derechos de atencin sanitaria, educacin, vivienda digna, justicia... Los evasores fiscales son violadores de derechos manchados con la miseria moral de sus compaeros de guaridas fiscales.

No son parasos, en absoluto. Llammosles por su nombre: guaridas fiscales.

Miguel Gorospe, Alianza Espaola contra la Pobreza y la Desigualdad

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Paraisos-o-guaridas-fiscales