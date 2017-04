Desafos para Lenn

El soberbio banquero se hallaba pintando pajaritos en el cielo de sus ilusiones polticas, cuando el martes 4 de abril vino el alcalde Nebot, le quit la escalera y le dej colgado de la brocha. De nada le sirvi al banquero el pacto efectuado dos meses antes, en la primera vuelta electoral -19 de febrero- para que la significativa votacin alcanzada por Cynthia Viteri le fuera endosada mientras Andrs Pez daba furiosas pataletas llamando a los suyos a una guerra poltica total contra el candidato victorioso y su compaero de frmula Jorge Glas.La frmula aplicada es la misma de la derecha venezolana : calentamiento de las cabezas, primero, y luego calentamiento de las calles, con la destruccin, los incendios y los cadveres del caso. Claro, esa es la frmula, acompaado de una tctica perversa: ni gobernamos ni dejaremos gobernar. Slo que aqu hay un pueblo que ha hecho suyos los postulados de la Revolucin Ciudadana, reconoce los logros y beneficios de sta y se halla lejos de desearle el infierno al corresmo y su mximo lder.Un pueblo que en esta ltima dcada ha vivido y aprendido a vivir en democracia, aunque esta tenga numerosos baches y limitaciones. Desde luego, el camino para el nuevo mandatario no est sembrado de rosas y presenta grandes y numerosos desafos, entre los cuales se cuentan los siguientes: desterrar el sectarismo posesionado en planos de direccin y militancia de Alianza PAS, que esta ocasin, igual que en las ltimas elecciones municipales, alej a grandes sectores de simpatizantes y permiti la consolidacin y nuevos avances de la derecha. Esto le obliga a Lenn Moreno a reconocer que su histrico triunfo no se los debe nicamente a Alianza PAS sino tambin a otras fuerzas y organizaciones afines, grandes o pequeas, nacionales o locales, que pusieron todo empeo y no pocos sacrificios para llegar al final victorioso.Esto, a la vez, entraa la necesidad de que estas fuerzas fraternas sean tomadas en cuenta o, al menos, consultadas para la conformacin del nuevo gobierno, pues de otro modo podran imponerse el consabido reciclaje de figuras oficiales, el amiguismo y los lazos familiares, que muchas veces resultan ser sogas para ahorcarse.Por otro lado, se impone la urgencia de impulsar postulados que han sido postergados u olvidados, como la Revolucin Agraria, que exige extirpar definitivamente el antiguo o nuevo latifundismo, crear toda clase de incentivos para el desarrollo y el retorno al campo, includa la colocacin de los autnticos representantes del sector indgenas, montubios, cholos, pequeos y medianos agricultores en los mandos de las transformaciones del campo.Esto significa, a la vez, superar los estrechos lmites de la tecnocracia y la burocracia. Por otra parte, se impone que desde el inicio el nuevo gobierno lleve a la prctica, sin dilacin ni contemplaciones, el principio repetidamente sostenido por Lenn en la campaa: combatir la corrupcin de hoy y de ayer, lo que significa crear un sistema de informacin, vigilancia y direccionamiento oficial transparente y confiable adjunto a la presidencia, sin perjuicio de las atribuciones propias del control, el sistema judicial y la Fiscala del Estado. Slo as se sentarn las bases de una nueva moral ciudadana y se afirmar la confianza del pueblo, especialmente de los pobres y marginados de siempre. He all unos cuantos desafos que tiene por delante el flamante abanderado del nuevo captulo de la Revolucin Ciudadana.Blog del autor: http://galarzajaime.blogspot.com/2017/04/desafios-para-lenin.html