Entrevista a scar Bonilla, Secretario Poltico de Alianza PAIS (Audio)

La denuncia sobre supuestas actas inconsistentes buscan "justificar escenario de desestabilizacin e ingobernabilidad"

Ecuador Inmediato

scar Bonilla, secretario Poltico de Alianza PAIS, seal que las supuestas 1.795 actas con irregularidades y anuncio de impugnaciones del partido CREO del banquero Lasso pretenden "justificar un escenario de desestabilizacin e ingobernabilidad" con el que quieren rodear a Lenin Moreno.

Bonilla mencion que la derrota debe ser asumida con dignidad, de la misma forma que la victoria, esto, en relacin con la posicin que ha asumido Guillermo Lasso de desconocer la victoria del binomio Moreno-Glas.

No nos sorprende que los voceros de SUMA no quieran acercarse, les resulta muy difcil explicar la situacin que se ha creado y estos montajes mediticos como el que tuvimos con esta rueda de prensa, que se sale por fuera del procedimiento que normalmente debera seguir una fuerza poltica responsable, coment.

El Secretario Poltico de PAIS cuestion que la oposicin ha violentado la ciudad y los derechos de los ciudadanos.

No han asistido a ninguna de las comparecencias a las que han sido convocados tanto por los observadores internacional cuando por el propio Consejo Nacional Electoral, estuvimos puntualmente, la semana anterior, que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral, en Guayaquil, a la que deban acudir los seores de CREO y SUMA, ellos no asistieron, no estuvieron presentes, confirm.

En relacin con las 1.795 actas que tendran irregularidades, que equivalen a 592.350 votos con problemas, Bonilla ley una explicacin de un ciudadano comn y corriente.

CREO dice que 1.795 actas irregulares existen, dicen que estas actas significan 592.350, entonces, quitando el 10 por ciento de nulos y blancos, quedan 484.650 votos, de los cuales, aplicando el racero de esta empresa comprada por el seor Pez, que se llama CEDATOS; el 53 por ciento, que es el valor que ellos le otorgaron en su famosa encuesta, son para Lasso, esto equivale a 256.865 votos y 47 por ciento para Lenin, o sea, 227.786 votos, entonces, la ventaja de Lenin sobre Lasso se aportara en 29.079 votos que, descontada de 228.437 votos, reportados por el CNE, seguira Lenin estando con 199.358 votos sobre Lasso, indic.

Si se aplica los porcentajes de CEDATOS sobre los nmeros de los que habla CREO, indudablemente, no podran, de ninguna manera, rebasar la brecha que ha sido establecida entre la candidatura de Lenin Moreno respecto del candidato derrotado de la banca, el seor Lasso.

Es evidente que no les interesa y lo que se ha expresado con ese paseo magnificente del seor Csar Monge, no sabamos si estaba dando una clase de matemticas o de aritmtica simple o si estaba haciendo una exhibicin de su musculatura, critic.

Lo que hace CREO es justificar un escenario de desestabilizacin e ingobernabilidad en el pas que est irritando, de manera extrema, a los ciudadanos quiteos, sum Bonilla, al tiempo de dar a conocer que PAIS tuvo una cobertura del 97 por ciento de las juntas electorales.

El seor Lasso tuvo un nmero aproximado de cobertura de las juntas electorales, pero, sobre todo, son los delegados de ambas fuerzas polticas los que firman las actas y en las mesas de escrutinio se establecen las protestas y los elementos necesarios para determinadas impugnaciones, ellos tienen el mismo nmero de actas que nosotros porque los delegados de las dos tiendas polticas firman tanto las actas que van directamente a alimentar el sistema informtico como las actas que son de conocimiento pblico, cuyas copias son entregadas a delegados de ambas tiendas polticas, sostuvo.

Las 1.795 actas que tendran irregularidades son una invencin, dijo Bonilla, quien agreg que son parte de una operacin poltica orientada a justificar el estado de inestabilidad e ingobernabilidad con el que quieren rodear al compaero Lenin Moreno.

Al ser consultado en el programa El Poder de la Palabra de Ecuadorinmediato.com/Radio sobre el video emitido en Twitter por el Presidente de la Repblica, Rafael Correa, en la que se observa una caja vaca en pruebas presentadas por CREO, Bonilla reaccion: Una caja vaca de pruebas, una caja vaca de evidencias como ha sido la campaa de Lasso, una campaa vaca de propuestas, de futuro, de dignidad, responsabilidad y seriedad poltica.

