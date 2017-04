El Salvador

Un llamado al desacato

Dime cmo est compuesta la Corte y te dir cmo funciona el control de constitucionalidad, o cmo funciona en forma real y concreta.

J. Vanossi







Se ha dicho bastante respecto de la actuacin de los Magistrados pertenecientes a una Sala del rgano Judicial; periodistas, juristas y polticos les califican por mofa, antipata o en vergonzosa genuflexin, de ser una especie de deidad jurisdiccional del Todo absoluto ilimitado. No obstante, en dicha calificacin hay un equvoco que pasa por atribuir una nueva funcin constitucional, lo cual no es cierto. Hoy como antes, la Sala de lo Constitucional solo cumple su papel, mismo que no radica en la santidad o puridad jurdica, sino en proteger la ideologa burguesa y defender su orden econmico asociado. Establecido lo anterior, hay que dejar sentado que en la actual funcin jurisdiccional constitucional, no hay nada nuevo; los seores de la Sala hacen lo mismo que sus antecesores, pero de diferente modo.

Esta nueva manera de hacer lo mismo, llama la atencin no porque en ella se funde un nuevo constitucionalismo, sino porque en su ejercicio se ha borrado la delgada lnea que separ el derecho de la poltica. As pues la tendencial ubicuidad de los magistrados y su paralela expansin de competencias, obligan a analizar la funcin que se esconde tras la investidura denominada Magistratura Constitucional.

Es evidente que la hiperactividad de la sala constitucional no tiene antecedente; esto es as porque los acontecimientos a los que ahora se enfrenta, no tienen precedente. Desde la primera Corte Suprema de Justicia establecida en 1824, es decir, durante 192 aos todo funcion, el control constitucional se circunscribi a aplicar pasivamente las reglas que le ofreca el sistema oligrquico. Leyes elaboradas por y para los intereses de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada eran entregadas al rgano Ejecutivo, quien a su vez las presentaba a la Asamblea Legislativa para su formal o burda aprobacin. La mayora de esas leyes, fueron adversadas mediante demandas de inconstitucionalidad, pero todas terminaban siendo avaladas por la Sala en cuestin.

Este crculo vicioso y abominable, por dcadas fiel constructor del estado oligrquico, sufre un quiebre en 2009. Las luchas histricas y las alianzas estratgicas que pugnaron por un espacio durante dcadas, emergen del crisol de la guerra e irrumpen con nuevas fuerzas en el terreno, haciendo del Gobierno Ejecutivo un territorio en disputa en el que las fuerzas progresistas se recomponen y reagrupan con esperanza, mientras que las fuerzas neoconservadoras buscan enfrentar lo que perciben como una peligrosa amenaza. Es en este nuevo escenario que aparecen los abogados de quienes hablamos, ahora los cambios estratgicos introducidos desde el rgano Ejecutivo o logrados mediante la conformacin de alianzas partidarias con la izquierda, deben ser declarados inconstitucionales. Ntese que los efectos son iguales a las sentencias del pasado, empero la forma de lograrlo ha cambiado. La explicacin del fenmeno no debe buscarse en la ciencia jurdica, para comprenderlo debemos acudir a la teora crtica formulada en la Escuela de Frncfort, quien afirma que cuando una sociedad consolidada es puesta en peligro por obra de tensiones que le son inmanentes, crecen fuerzas que apuntan a conservar la ideologa y, por fin, se vigorizan los medios para sostenerla con la violencia ; as pues, la eleccin de Edward Sidney Blanco Reyes, Florentn Melndez Padilla, Jos Belarmino Jaime y Rodolfo Ernesto Gonzlez Bonilla en julio de 2009 para magistrados de la Sala de lo constitucional constituye el nacimiento de la trinchera que defender el inters capitalista.

Es una buena estrategia, pues a diferencia de los otros rganos de Estado, para la eleccin de la persona que ocupar una magistratura no se requiere de participacin democrtica ni mucho menos de ilustracin o sapiencia jurdica, por el contrario, reclama un oscuro lobby abogadil y correlacin poltica de las fuerzas conservadoras para resultar electo.

Carentes todos de legitimidad democrtica y de conocimiento jurdico de algunos, los magistrados se nos presentan como jueces imparciales, apolticos, independientes y poseedores exclusivos de una agudeza interpretativa sin igual; con dichas armas dicen defender la Constitucin. Pero, De quin la estn defendiendo? y ms importante an Qu constitucionalismo defienden?

El nico constitucionalismo que importa a la persona electa como magistrado propietario de la sala constitucional (con posterioridad a 2009), es aqul que se sustente en alguno de tres objetivos siguientes: preservar el orden econmico burgus, ahogar econmicamente los gobiernos afines al FMLN y desacreditar hasta cambiar el rgimen poltico electoral. Advertir que no es la Constitucin (toda) lo que defienden, sino un constitucionalismo sui generis que solo atiende derechos polticos de unos y garantiza el liberalismo econmico de otros.

Desenmascararles no ha sido fcil en el mundo intelectual y menos en la Academia de jurisprudencia, ya que entienden las sentencias constitucionales como dogmas, realidades dadas y suprahitricas que no pueden ni deben ser cambiadas. Ha sido el sentido comn popular que logra despojarles de su aureola de santidad y desvelar que todo su accionar, por ms que se esconda en su jerga jurdica, fracasa en el punto medular La Justicia.

Todo magistrado o juez de derecho est obligado a fundar sus sentencias, para ello se asisten de razones lgicas, legales, histricas o utilitarias en sus respectivos fallos. Sin embargo, el ncleo esencial de toda verdadera sentencia, no se encuentran en la lgica, la ley, la historia, ni la utilidad, separadas o conjuntamente, todas son insuficientes. Lo que cuenta en realidad es la Justicia. sta idea de lo justo, la conoce muy bien el pueblo salvadoreo, no en su vertiente positiva, sino en su amargo y doloroso opuesto, lo injusto; buscamos la justicia, no como valor abstracto, sino porque nos reconocemos en una concreta y especifica sociedad injusta.

Nuestra Constitucin contiene el fundamento formal para acceder a la justicia, otorgndonos el derecho al Bien Comn y a la Justicia Social, ms ello es insuficiente, se necesita de una Magistratura de orden constitucional que d dicho sentido en cada caso concreto. ste, por supuesto, es otro constitucionalismo, no el defendido por ninguno de los actuales magistrados.

Hay que reivindicar no la Constitucin per se, sino la Justicia Social que ella alberga como valor supremo. Para ello es necesario alterar el status quo del poder econmico, es decir, se requiere alterar el actual orden econmico, que concentra en pocas familias ms del ochenta por ciento de la riqueza nacional. Esta es la tarea del Gobierno, de las izquierdas y del Movimiento Social, dicha tarea no deben relegarla o peor aun abandonarla en manos de los Magistrados. Por el contrario, es menester criticar su actuacin al menos desde dos frentes, uno el jurdico y otro el poltico, la comunidad jurdica deber encargarse del primero y las fuerzas progresistas del segundo, esto ltimo en razn de que las decisiones de estos pseudo-constitucionalistas son cada vez ms relevantes incluso para quienes no participan directamente o tienen inters en el litigio constitucional, por ello sus sentencias son de efectos policntricos mas que tradicos y cuyos efectos erga omnes afecta a la sociedad en general. Dejar que cuatro o cinco personas se abroguen la facultad de judicializarlo todo, conlleva el riesgo de conducirnos al fascismo.

Recurdese la magistratura alemana que durante la Repblica de Weimar organizacin cuya lealtad constitucional era por lo menos dudosa pudo desempear un papel poltico autnomo gracias a la debilidad de las instituciones poltico-representativas, ello provoc inestabilidad poltica y social, en la que se produjeron golpes de Estado, intentonas revolucionarias y fuertes crisis econmicas. Combinacin perfecta que provoc el ascenso del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) con Adolf Hitler a la cabeza; la Judicializacin de la poltica no es parte del pasado sigue vigente; recientemente se destituy a la presidente constitucional de Brasil mediante un juicio poltico que pasndose por alto 54 millones de votos impuso al presidente ms impopular del que aquel pas tenga noticia. Los recientes acontecimientos nacionales indican que no estamos muy lejos de aquellas realidades, existe un intento multifrontal de provocar la cada del Gobierno y posibilitar el ascenso por aclamacin de las fuerzas polticas ms reaccionarias y de tradicin oscura que haya conocido el pas, en dicho sentido, los magistrados con su constitucionalismo sui generis se vuelven congneres con ARENA, crimen organizado, ANEP y la oligarqua, pues el accionar de todos responde a una misma y estricta raz.

Que no llame a confusin el que unos (magistrados) provengan de las filas humanistas, acadmicas o progresistas, ms que su trayectoria pasada incumbe preguntarse Cmo influye en ellos el ejercicio de su cargo? Y cmo se comportan actualmente frente a presiones de grupos de poder; es ah dnde se descubre la actual patologa de los magistrados. Incapaces de daar el espritu del CAFTA-DR, los intereses de transnacionales telefnicas, concesionarios energticos, estos auto erigidos como no justiciables en su accionar exhiben su filiacin y vinculacin poltica con el gran capital y lo nico nuevo que ha de adjudicrseles, es que son los primeros a quienes toca arrancarse la toga jurdica y amarrarse las botas polticas; hecho que les convierte en strapas cuyas decisiones no merecen el ms mnimo respeto tico, moral, poltico o legal.

La amenaza que se cierne es de tal calibre y el descrdito de la Sala de tal magnitud, que poco vale reproducir el estribillo popular de: respeto la resolucin aunque no la comparto; esa discrepancia hoy atomizada debe transmutar y cualificarse en irreverencia organizada, es imprescindible despojarles de la pretendida santidad de su investidura y poner coto a la superioridad de su cargo. Por ello desde este espacio hacemos un llamado al Desacato popular organizado en todos los frentes posibles.

En principio toda persona inmersa en el mbito jurdico debe rescatar el pensamiento crtico que caracteriza el ejercicio y oficio de la abogaca, se debe desvelar que los fallos de la Sala no son verdades ltimas y que sus veredictos, son nicamente juicios interesados con pretensin de veracidad objetiva; se trata de desenmascararles completamente y caso a caso, evidenciando que su constitucionalismo permanece encerrado dentro de los lmites impuestos por el rgimen econmico y responde a los crculos de poder nacionales y estadounidenses; dichos razonamientos debern ser discutidos pero sobre todo socializados con el Movimiento Social y los ms amplios sectores populares, puesto que es con ellos con quienes deber organizarse el desacato . Las mayoras populares deben acceder al conocimiento claro y sin equvocos que el declarar inconstitucional la recaudacin fiscal, no solo favorece a los ricos, sino que impide la realizacin de sus derechos constitucionales fundamentales; que el entorpecer la gestin del Ejecutivo daa los programas sociales y le afecta en su esfera personal impidiendo gozar de sus derechos econmicos, sociales y culturales; que alterar el sistema electoral va sentencias constitucionales nicamente es para que ARENA gane las prximas presidenciales y ponga la Cosa Pblica al servicio de la oligarqua nacional y los intereses de transnacionales, que si aun as no pueden conseguirlo estn dispuestos a dar Golpe de Estado; por tanto, no es cierto que los magistrados puedan hacer lo que sea harn solo lo que responda a las accin antes descritas. Ello implicara un revs histrico en la lucha por nuestra verdadera autodeterminacin.

En resumen, se trata de devolverle al soberano la potestad de discutir polticamente la gestin de la Cosa Pblica y el quehacer constitucional, retomando su facultad de accin emancipatoria, sin subordinarse ante decisiones polticas que le son ajenas e impuestas; para que a su vez exija a toda persona funcionaria de este Gobierno el desacato/incumplimiento de toda medida cautelar o sentencia de la Sala, mediante la creacin de nuevas situaciones jurdicas mediante convenios, acuerdos, resoluciones, decretos o leyes habilitantes que respondan a las necesidades sociales reales y no a falacias jurdicas.

Un Desacato popular organizado desde el Pueblo enarbolando la Justicia Social y el Bien Comn no fracasar, pues no pretende cambiar la institucin denominada Sala de lo constitucional sino destruir su piedra angular, es decir, la falsa creencia de que sus designios son ley. Nuestra historia la construiremos aqu y ahora, sin strapas locales ni injerencias norteamericanas.

Viva el Desacato popular organizado!

Nota:

HORKHEIMER, Marx. Teora crtica. Amorrortu, Buenos Aires, 1974, p. 16.

Luis Francisco Lpez. Abogado Constitucional, salubrista y ambiental.



