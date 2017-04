Vctor Pey y las transiciones de Espaa y Chile

La historia de dignidad y constancia de Vctor Pey, cataln de 101 aos afincado en Chile, es tan impresionante que en un pas normal provocara que los periodistas se pelearan por entrevistarle, los medios de comunicacin lucharan para llegar los primeros a la ltima noticia del caso, las asociaciones de prensa haran comunicados grandilocuentes, los reyes trataran de fotografiarse con l y el Gobierno colocara entre las prioridades del prximo Consejo de Ministros un plan de accin para apoyarle.

Pero los medios de comunicacin y las asociaciones de prensa ignoran por completo su historia, los reyes miran para otro lado y el Gobierno incluso maniobra en su contra.

Pey cay en el lado de los perdedores: republicano espaol y editor del Clarn equivocado, el diario chileno que Augusto Pinochet confisc el mismo da que dio el golpe de Estado contra Salvador Allende y no el peridico argentino que tanto gusta a los poderosos. El caso de Vctor Pey es una de las mejores metforas de que las transiciones de Espaa y Chile de regmenes autoritarios a democracias no fue todo lo modlica que sus apologetas quieren hacer ver.

Pey fue un alto cargo de la Generalitat republicana que desempe puestos clave en la organizacin de la industria durante la guerra. Tras la derrota, recal en Chile huyendo del fascismo y acab convirtindose en el editor de El Clarn, el diario popular de mayor tirada del pas, que apoyaba al presidente Salvador Allende. Treinta y siete aos despus del golpe de Franco, Pey se top con el terrible dja vu del golpe de Pinochet: el mismo da en que arras la Moneda, las tropas del general se incautaron El Clarn, imprentas incluidas.

Nunca ms ha habido un diario de izquierdas con peso en Chile. Y el empresario cataln confiscado a punta de bayoneta ni siquiera ha sido jams indemnizado. Y eso que con la formidable y tenaz ayuda del abogado Joan Garcs exasesor de Allende e impulsor de la Fundacin Espaola Salvador Allende ha ganado todos los litigios planteados durante dcadas en las instancias internacionales de arbitraje.

Las reglas del capitalismo prevn que ante un litigio empresarial hay que acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y a esta organizacin de arbitraje se dirigi Pey. Y a pesar de que Espaa se puso increblemente del lado del Estado chileno en lugar de defender al compatriota expropiado tendra miedo de que se le puedan abrir causas parecidas en Espaa por las confisaciones del franquismo?, el CIADI le ha dado siempre la razn al irreductible ciudadano espaol, que pese a ser ya centenario sigue al pie del can con su causa.

Desde 2012, la decisin del CIADI, que establece una indemnizacin millonaria, no slo es ntida, sino tambin firme y de obligado cumplimiento. Pero Chile y Espaa hacen odos sordos. Hay alguien ah?

La situacin es tan escandalosa que hasta el Colegio de Periodistas de Chile un gremio muy poco revolucionario, que tiene como medio de referencia el Mercurio, que jale el golpe de Pinochet acaba de emitir una nota exigiendo al Estado que cumpla la sentencia de una vez e indemnice al empresario cataln. Pey luch contra Franco y contra Pinochet y, camino ya de los 102 aos, no va a agachar la cabeza: la semana pasada denunci que unos desconocidos entraron a su domicilio sin que finalmente le robaran nada: No me van a amedrentar, declar.

Tendr alguna opinin la Asociacin de la Prensa de Madrid? Los grandes medios espaoles, siempre tan interesados en los supuestos abusos cometidos en Amrica Latina contra empresarios espaoles o por los atropellos de los derechos humanos, no tienen espacio ni para un breve? Al Gobierno espaol ha dejado de interesarle la seguridad jurdica de los empresarios espaoles en el extranjero?

Y si ni Espaa ni Chile son todava pases normales?

