Atrapados para morir de hambre en el casco antiguo de Mosul

Segn un residente las personas atrapadas en la vieja ciudad de Mosul se mueren de hambre porque no han recibido ningn alimento durante casi tres semanas.

En una entrevista exclusiva a The Independent, Karim, un taxista de 28 aos que vive en el antiguo centro de Mosul, dice que muchas personas conocidas, una de ellas un amigo, ya han muerto de desnutricin.

En algunas reas de la ciudad vieja no se ha entregado ningn alimento durante 20 das y la mayora de la gente ha gastado todos sus ahorros, dice Karim. Aade que durante este periodo no ha habido agua ni electricidad y nadie puede salir de la zona debido a que el Desh dispara si tratan de hacerlo. No podemos salir de nuestras casas, dice, no es seguro en absoluto.

La conversacin telefnica con Karim -quien tiene una lnea de telefona mvil que funciona dbilmente al este de Mosul- arroja luz sobre lo que est sucediendo en la ciudad vieja, un laberinto de callejuelas estrechas y casas antiguas abarrotado de gente y todava en gran parte controlada por el Desh. Las agencias de ayuda estiman que hay 400.000 personas que viven aqu y otras 200.000 en la periferia exterior cuya situacin en trminos de alimentos y de seguridad ha sido hasta ahora desconocida. Las personas estn incapacitadas de escapar a zonas ya capturados por las fuerzas del gobierno iraqu y unirse a las decenas de miles que huyen al sur, lejos de la lucha. Hay unas tarjetas de embarque a los autobuses azules y blancos que los llevan a campos en Hamam Alil donde son examinados para detectar a miembros del Desh, los alimentan, reciben atencin mdica y son alojados en tiendas de campaa.

Karim ofrece una imagen vvida de la confusin y el terror en la ciudad vieja, que con sus callejones estrechos donde ningn vehculo puede ir, hace que sea un terreno ideal para el estilo de la guerrilla urbana del Desh. Los escuadrones de media docena o ms combatientes, incluyendo francotiradores altamente experimentados y fabricantes de bombas, se deslizan de casa en casa a travs de agujeros en las paredes. Sorprendentemente Karim dice que no hay muchos luchadores del Desh en la parte sur de la ciudad vieja, pero el ejrcito an no ha entrado en el rea.

Aunque Karim an se encuentra en un barrio tomado por el Desh, las fuerzas de seguridad iraques o el Hashd al-Shaabi, la milicia paramilitar chi, no estn muy lejos. Dice que ayer he odo algunas canciones chies. Cuando omos esas canciones nos damos cuenta de que la Hashd o el Ejrcito estn cerca de la zona. El Hashd por lo general aumenta el volumen de sus canciones, que se pueden or claramente en la noche.

Karim cree que el Desh est trasladando a sus heridos a la parte norte de la ciudad vieja, lejos de la primera lnea en el sur. Continu diciendo habl con mi primo que vive en el barrio de Az Zanjili. Dijo que su hijo estaba con decenas de personas en el hospital de Al-Jumhuri [donde haban ido para escapar de los ataques areos creyendo que ese lugar no iba a ser alcanzado] y pudieron ver a los heridos del Desh que estaban siendo transportados a otras zonas al norte de la ciudad. Las personas que viven cerca del hospital dijeron que los vehculos del Desh transportan a los heridos al barrio de Hay 17 Tammoz.

Los combatientes del Desh estn bajo intensa presin de las fuerzas de ataque de aire y de tierra, que ahora les superan en nmero. Han logrado frenar a la Polica Federal iraqu y otras unidades en la periferia del sur de la ciudad vieja, causando fuertes bajas. El Gobierno iraqu no revela sus prdidas, pero el general Joseph Votel, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dice que las fuerzas iraques han sufrido hasta ahora 284 muertos y 1.600 heridos en su intento de capturar el oeste de Mosul, que comenz el 19 de febrero, en comparacin con 490 muertos y 3.000 heridos en su exitosa campaa de tres meses de duracin para capturar el este de Mosul. El nmero de prdidas de vidas civiles no se conoce.

Las fuerzas del Gobierno iraqu han cambiado sus tcticas y ahora el Desh est siendo atacado por la llamada Divisin de Oro, una fuerte unidad de 10.000 combatientes de lite especialmente entrenados para atacar la ciudad vieja desde el oeste. El plan es, evidentemente, hacer mltiples ataques al Desh, que cuenta con un total estimado de entre 3.000 y 4.000 combatientes en Mosul, para extenderse hacia fuera y hacer que sea ms fcil para los equipos de asalto penetrar en la ciudad vieja.

Por todos lados y alrededor de las zonas del oeste de Mosul en poder del Desh, tal vez una cuarta parte de la ciudad en su conjunto, sigue siendo muy peligroso y un simple error puede tener consecuencias letales. A principios de esta semana un taxista de 33 aos llamado Jasim cometi slo un error de este tipo que casi le cuesta la vida e hizo que su casa sea objetivo de un avin no tripulado.

Hace tres semanas, y bajo su responsabilidad, el ejrcito iraqu dijo a la gente en Mosul que no cubra su coche o propiedad con tela o cualquier otro material o seran atacados por aviones no tripulados o la fuerza area. La razn era que, aparentemente, los oficiales iraques o las fuerzas especiales estadounidenses que tambin estn recurriendo a los ataques areos crean que el Desh usaba estos materiales para ocultar armas y municiones. A las personas en el este de Mosul en poder del Gobierno se les dijo acerca de esto y les pidieron que informen a sus familiares y amigos en el oeste, si es que podan comunicarse con ellos por telfono. Por desgracia para Jasim, no entendi el punto y pens que la advertencia slo se aplicaba a la lona que cubre los coches y tambin olvid de que haba un pedazo de tela cubriendo una parte del techo de su casa.

Jasim, que tiene su casa cerca del ro Tigris, que fluye a travs de Mosul, tena otras preocupaciones el domingo pasado porque estaba tratando de encontrar una manera de poner a su madre que estaba al otro lado del ro- a salvo en la parte este de la ciudad, en posesin del Gobierno sin que ella fuera alcanzada por las fuerzas del Desh o los francotiradores gubernamentales. Jasim una entrevista a The Independent por medio de un dbil enlace telefnico con el este de Mosul describiendo las condiciones en su vecindario. Qu le pas al da siguiente? Se entiende mejor en sus propias palabras, ya que dan una sensacin grfica de los peligros que enfrentan las personas que tratan de sobrevivir en Mosul hoy. Dice:

Vemos pequeos aviones a reaccin todos los das y cuando se acercan vemos que son aviones no tripulados que vuelan sin piloto. Hay un pequeo vestbulo en mi casa que se abre en un lado a un pequeo patio. El avin no tripulado lanz una bomba que cay en la esquina de la casa cerca del tanque de agua. No perd la conciencia cuando explot. Todo delante de m se haba convertido en polvo ya que parte de la pared se derrumb. Despus de un rato, sent un fuerte dolor en la pierna y despus de unos momentos me di cuenta de que estaba herido. En parte caminando y en parte arrastrndome, llegu a una pequea clnica provisoria cercana, pero all no podan tratar la pierna correctamente. Me dijeron que necesitaba ciruga, pero que no tenan el equipo. Me dieron unas vendas para ayudar a aliviar el dolor".

Jasim regres a su casa, que comparte con su madre y tres hermanas. Cuando The Independent habl con l de nuevo estaba en la cama, llorando por el dolor de su herida y quejndose de que el sonido de explosiones y aviones de arriba le impedan dormir. Explic que muchas personas como l en el oeste de Mosul no saban que no deben utilizar tela para cubrir vehculos u otros bienes para evitar ser blanco de los aviones no tripulados. Dice que haber ignorado esto era poco sorprendente porque los mviles en Mosul oeste rara vez pueden utilizarse y la gente no puede visitarse [para intercambiar informacin] incluso durante el da en algunos lugares debido a los ataques areos y del Desh.

La gente en Mosul, otrora una ciudad de dos millones de habitantes, est desesperada por escapar por cualquier medio. Segn una fuente, los combatientes del Desh exigen 2.000 dlares para dejar salir a una persona, aunque esto es difcil de verificar. Muchos de los que tratan de salir camino a alguna parte segura son asesinados por los francotiradores del Desh. Un hombre con su esposa y sus dos hijos que intentaban cruzar el Tigris en un lugar llamado Dawasa fue asesinado a tiros por un francotirador a principios de esta semana.

Patrick Cockburn es el autor de The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/04/03/trapped-and-starving-to-death-in-mosuls-old-city/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.