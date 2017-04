El Gobierno sanjuanino rechaz el plan de Barrick Gold

El gobierno sanjuanino rechaz el plan de trabajo que present el presidente de la firma canadiense Barrick Gold para la mina Veladero, durante una reunin en la que, adems, se analiz la situacin del emprendimiento tras el ltimo derrame, ocurrido el 28 de marzo. Ayer por la maana, el juez de Jchal Pablo Oritja subi a la mina para realizar una inspeccin ocular. En tanto, uno de los abogados de los asamblestas critic el carcter reservado de la negociacin entre el gobierno y la minera, porque niega la participacin ciudadana.

Una semana atrs, y luego del tercer derrame de la minera en Veladero (el cuarto de los derrames de la empresa, si se cuenta el de Lama), el gobernador de San Juan, Sergio Uac, haba reclamado la presencia de las autoridades de la empresa para que nos garanticen que lo que pas no se volver a repetir.

El martes, la Barrick respondi al pedido, y al encuentro con las autoridades provinciales asisti el presidente de la empresa, Kevin Dushinisky, acompaado de Manuel Rocha, vicepresidente Senior, y Fernando Giannoni, director Ejecutivo para Argentina.

Del otro lado de la mesa estaban el gobernador Uac junto al ministro de Minera, Alberto Hensel; el secretario de Gestin Ambiental y Control Minero, Eduardo Machuca; el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi.

Segn comunic la secretara de Comunicacin Pblica de San Juan, en la reunin se analiz la situacin del funcionamiento operacional de Veladero a raz de los eventos de pblico conocimiento, y los directivos de la Barrick expusieron un plan de trabajo en ese sentido, que luego de ser discutido por las autoridades provinciales fue desestimado.

Segn pudo saber este diario, durante el encuentro no hubo acuerdo en los requerimientos que hizo el gobierno provincial a la empresa, que iran ms all de lo que la minera est dispuesta a realizar a corto plazo.

La fuente consultada asegur que la obligacin de la mina es cambiar los caos rotos por donde baja, por la fuerza de la gravedad, el mineral rico (oro, plata, mercurio). Pero el gobierno estima que si esos caos que se han roto por una combinacin de los aos que llevan instalados ms las inclemencias del tiempo, que con el paso del fro al calor produce el desgaste de los materiales, con ms razn deberan ser reemplazados los caos que van con alta presin con la solucin cianurada, adems de colocar vlvulas de seguridad. Todo esto demanda tiempo y establecer prioridades.No hubo acuerdo hasta ahora, pero hay planteada otra reunin en la que mediar el gobierno nacional, asegur. Paralelamente, a ocho das del derrame, el juez Oritja, quien interviene en la causa por la denuncia del concejal de Jchal Jorge Morales, recorri 350 kilmetros y ascendi ms all de los 4000 metros de altura para realizar una inspeccin ocular en la mina que an contina suspendida.

En tanto, uno de los abogados de los asamblestas de Jchal, Marcelo Arancibia, dijo a PginaI12 que el gobierno recibe a esta gente a escondidas, pero no tenemos posibilidad de conocer los trminos de esas negociaciones. Sera un aliciente para una sociedad que se siente abandonada, desconsiderada, como ciudadanos tener certeza de cul es la posicin frente a los CEOs de la Barrick. Las exigencias a la empresa deberan ser pblicas. Pero el gobierno no tienen voluntad de ser transparente, y no permiten la participacin ciudadana. Porque es a los jachalenses a quienes tienen que consultar si quieren una minera que contamina, no a la empresa, subray Arancibia.

