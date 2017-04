Pas culiao: Chile de norte a sur

Este pas es un pas culiao. Culiao, culiao, culiao, me dijo una seora que vende sopaipillas en el barrio Yungay. Cmo no va a ser un pas culiao me deca- si por no tener el permiso que el alcalde se ha negado a dar, esta semana le han pasado dos partes por cincuenta lucas, por la sola culpa de querer trabajar, de querer seguir juntando las monedas de gamba que le permiten mandar a sus hijos a estudiar? Y yo me pregunto Cmo no va a ser un pas culiao el que obliga a esa seora a trabajar una semana completa para puro pagar partes, aceitndose las manos con ms fuerza y temor para poder llegar a la meta y que a la vez no la vuelvan a pillar los inspectores municipales y los pacos, esos que junto con su carrito se llevan todas las bebidas metidas en su cubeta de hielo? Los pacos, esos hroes nacionales que hoy, desde el poder, sorprenden con un desfalco a nuestros bolsillos que ya va en trece mil millones de pesos.

S, Chile es un pas culiao, en Santiago y tambin en las regiones. Es un pas culiao en Calama, donde hoy la familia de una mujer suplementera de treinta aos debe asumir su muerte luego de que pasara veinticinco horas en trabajo de parto. De qu va a servir la denuncia por negligencia mdica que realice su familia? Cunto eco va a provocar en las esferas del poder la pregunta de por qu en esas veinticinco horas no se le hizo una cesrea? Chile es un pas culiao, porque estamos seguros de que si esa mujer hubiera sido una mujer de la clase alta, de las siete comunas donde casi nadie gana menos de trescientos mil pesos, no se hubiera llegado a la muerte, y si hubiese ocurrido la tragedia, la muerte hubiese sido un escndalo nacional. Pero Paola Coria, de Calama, no tena isapre, era una ms de las que llegan rogando al hospital de su ciudad, una ms de las vctimas mortales porque en Chile el Estado mata- del pas culiao que le gana en desigualdad incluso a Mxico y Estados Unidos.

Chile es un pas culiao tambin para los paps de Juan Eduardo Trujillo Cmo no va a ser culiao un pas que est tan acostumbrado a perseguir a los que se quedaron sin plata, que permite que un banco el Banco Falabella- mande cartas y haga llamados cobrndole a un muerto aun cinco aos despus del ltimo suspiro? Es un pas culiao ese al que hay que pelearle en tribunales para que te dejen tranquilo, piensan hoy los padres de Juan, luego de lograr una condena contra el banco de la familia ms rica de Chile por 40 millones por el acoso y el hostigamiento; el mismo acoso y hostigamiento sufrido por los estafados por el crdito Corfo, esos que por estudiar fueron embargados por el mismo banco luego de no poder pagar cuotas con altas tasas de inters y repactaciones irregulares.

Chile es un pas culiao, piensan los beneficiarios de las becas Valech que fueron estafados por la Uniacc dirigida por Daniel Farcas, cuando hoy se enteran por las noticias que ese viejo chanta que los estaf embolinndoles la perdiz es el diputado ms rico del pas, con un patrimonio de once mil millones de pesos Cunto se habr beneficiado Farcas, el caperuzo del fraude en una universidad que lucraba segn investigacin de la Cmara de Diputados-, con los quince mil millones recibidos desde el Estado por concepto de becas Valech? Pas culiao y reculiao han de afirmar los presos polticos, los torturados que quisieron cambiar su vida aprovechando una oportunidad de estudio a los sesenta aos, los viejos torturados que cedieron la beca a un hijo, a un nieto, las viejas estafadas que hoy contemplan la riqueza del sonriente Farcas. Un pas que tiene a ese nivel de cretino como diputado es un pas culiao, muy reculiao.

Pas culiao es el que, despus que se le mueren nios y los dramas salen en las noticias, promete ms recursos para el Sename, pero que a los meses del anuncio tiene que observar una toma de la Casa Nacional del Nio para volver a ponerse las pilas. Pas culiao es el que tiene un profesional por cada quince nios cuando promete uno cada ocho.

Pas culiao es tambin el que se hincar para las prximas fiestas patrias ante la bendicin del Cardenal Ezzati, cuando el jefe del Arzobispado de Santiago se siga burlando de las vctimas de Karadima, esas a las que la Justicia les dijo que no cuando quisieron pedir una indemnizacin por el dao moral que les caus el encubrimiento que por aos hizo, de los delitos del seor de los infiernos, el mismo Ezzati con su compadre Errzuriz. Pas de mierda es el que semanas despus de enterarse de ese fallo de la Justicia contempla a una monja denunciando al mismo arzobispado por no darle bola cuando denunci que la violaron en un claustro de su dominio. Pas culiao, es tambin, el que escucha maanas completas a la defensa de un inculpado de sacar los ojos a su pareja argumentar que la vida sexual de la mujer es una clave del caso. Pas de mierda.

Pas de mierda, y bien culiao, es tambin el de una prensa que al recibir la informacin de que el 93% de los presos con libertad condicional no reincidi, prefiere encender las alarmas y provocar injustificado escndalo al destacar el 7% que s volvi a la crcel. Cmo tanta miseria, me pregunto yo? Cmo tan mezquinos. Es la misma prensa que aplaude el nombramiento de Alfredo Moreno en la CPC, el ex ministro de Piera, el ex director de Falabella, el actual presidente de Penta la empresa de los casi condenados Dlano y Lavn- que ahora se pone el traje de voz de los empresarios para decirnos que el 5% adicional de cotizacin para previsin no tiene que ir a un nuevo fondo solidario, que eso sera ridculo, que a las AFP no se les ha perdido ningn peso. Pas de mierda.

Pas culiao es el que no pone en las portadas las golpizas que reciben cada cierto tiempo transexuales en las calles. Pas de mierda es el que no pone el grito en el cielo por los machetes, palos y fierros a los que tuvo que enfrentarse Canela Inbenjamin, transformista que debe conformarse con agradecer que no le rompieran los dientes, las costillas.

Pas culiao es el que debe soportar a Andrnico Luksic publicando en Twitter que la contaminacin de Antofagasta es un problema histrico, y no hacindose cargo de los 19 metales pesados que encontr en el polvo de las cercanas a su galpn de concentrado el Colegio Mdico. Ni una sola palabra sobre el plomo y arsnico hallado en la sangre de los nios de los jardines infantiles cercanos a su fuente de contaminacin.

S, pas culiao, reafirma, cada vez ms convencida la seora de las sopaipillas, echando la talla con las siete lucas que le va a devolver la colusin del Confort, esa miseria que no le alcanza ni para el diez por ciento de sus partes pero que deja a los coludidos con un rostro blanco y un descaro amplio. Pas culiao gritan los integrantes del Movimiento de Defensa de Valparaso, que protestan porque la Conaf no los deja limpiar los caminos cortafuegos de Laguna Verde, multndolos por cortar los pinos inflamables, dando cauce as al peligro acechante de un incendio.

Pas culiao, piensan tantos que a esta hora hacen las monedas para irse para la casa, rumiando contra los tan pocos que tienen tanto y que hacen tanto para que los de abajo sigan siendo las nicas vctimas de que este sea un pas culiao, uno que enrabia, indigna y duele tanto y ms tanto. Un pas en el que todo lo aqu descrito pasa en apenas una semana.

