La semana pasada el Consejo Municipal de la ciudad de Seattle acord por unanimidad dar por terminados los vnculos que mantiene con el banco Wells Fargo en protesta por el respaldo econmico que presta la entidad al Oleoducto de Dakota del Norte. Horas despus, en California, el municipio de Davis hizo otro tanto. En los das siguientes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, hizo pblico el inters y la posible intencin de dictar medidas semejantes [i] . De hecho, el municipio de Nueva York ya puso en marcha una revisin exhaustiva de su cartera de colocaciones (170.000 millones de dlares) para determinar si la actividad que cumplen las compaas que reciben ese capital constituye un riesgo para el clima del planeta.

Sobran los motivos para alegrarse, pues de hecho, son muchas las ciudades, particularmente, las de la Costa Noroccidental de los Estados Unidos, que se encuentran en el medio de la senda de destruccin que deja la industria de los combustibles fsiles y que, con el fin de combatir el cambio climtico, buscan medidas para evitar que se extienda la infraestructura en la que se sustentan dichos combustibles.

El acuerdo de la ciudad de Seattle cuesta al banco Wells Fargo unos tres mil millones de dlares, y es un buen comienzo. El economista y profesor Richard Wolff [ii] , autor de Democracy At Work: A Cure for Capitalism [La democracia real, remedio para el capitalismo], recuerda que, a lo largo de la historia, el boicot constituye uno de los instrumentos ms poderosos y eficaces con que cuenta el pueblo para hacer frente a las lites acomodadas.

En total, son 17 los bancos que prestan capitales para el Oleoducto de Dakota del Norte, y otras 38 instituciones de crdito sufragan otra monstruosidad, el proyecto del oleoducto de Bakken, que se extender desde el Canad hasta el Golfo de Mxico, y que llevar a la catstrofe del clima.

Reflexiona el profesor Wolff que el nmero de bancos que prestan fondos para apenas dos de los innumerables y peligrosos proyectos de explotacin del combustible fsil hace que el individuo sensato se pregunte dnde se pondr el dinero que se retire de un banco que tiene las manos sucias.

Seala luego otro inconveniente en la cuestin del boicot a los bancos, pues no bien se retire el dinero de un banco y se ponga en otro, habr alguien que proteste y critique que ese otro banco est metido en algo sucio, y como se sabe, no faltan los bancos que hacen negocios sucios.

De momento, Seattle redact un catlogo de principios de justicia social a los que se dar importancia preeminente en el futuro a la hora de contratar servicios de banca. Pero cabe otra solucin: Seattle y otros municipios y estados pueden constituir un banco pblico. El banco pblico es propiedad del gobierno del estado o del municipio, el cual se encarga de administrarlo, pero esa administracin se lleva de forma democrtica, y en consecuencia, adems, la actividad de la institucin queda supeditada a la voluntad del pueblo. Lo que gana el banco se gasta en las infraestructuras, la enseanza, la salud o, si se quiere, tambin en una fiesta popular. Es el dinero del pueblo y el pueblo lo gasta como mejor le parece; adems, las ciudades de los Estados Unidos podrn ahorrar las descomunales comisiones que deben pagar a los bancos privados por el privilegio de darles el dinero de los ciudadanos para que lucren con esos fondos.

No est tan mal la idea, y cabra aadir que de esa forma se contribuye a rebajar los impuestos que pagan los vecinos y, adems, habr una institucin que dejar contentos a todos y que ser repudiada nicamente por los bancos privados y por los polticos que comprados por los bancos.

La idea no es un simple sueo de la utopa socialista, pues hay lugares en los Estados Unidos que ya cuentan con banco pblico, y no se trata simplemente de las tpicas ciudades universitarias llenas de hippies y con dos cooperativas de alimentos orgnicos y varios crculos de yoga. Uno de esos lugares, valga la coincidencia, es la propia Dakota del Norte, estado republicano y conservador, sin duda alguna, pero cuyo Bank of North Dakota [iii] opera desde 1919. All, adems, ahora est la compaa Enbridge [iv] , que se encargar de tender el Oleoducto de Dakota del Norte. Tal parece que en ese estado saben cundo una idea vale la pena, al menos, en lo que respecta a los bancos, pero es otra historia lo que tiene que ver con los oleoductos, el agua potable, el respeto de los tratados [suscritos con las tribus indgenas] y la proteccin de la naturaleza.

La idea de que todo lo que suena a propiedad del Estado es socialista y constituye una peligrosa amenaza para la libertad trasluce enseguida lo que es: pura propagada de la patronal. Pero se la llame como se quiera llamarla, la banca pblica es, precisamente, una buena idea y no se descarta que sea el prximo paso que se d.

Relacin de los 17 bancos que respaldan el Oleoducto de Dakota del Norte. Vea si su banco es uno de ellos y smese a la protesta

Julianna Forlano es escritora, docente, locutora de radio y conductora de programas de televisin. Lleva el nico programa radial de carcter progresista que queda en la cadena Fox. Ensea en el Brooklyn College, que depende de la Universidad de Nueva York, y est al frente de un gabinete de asesoramiento en el que ensea a superar los problemas y conducirse mejor en la vida.

Twitter: @JuliannaForlano Facebook: JuliannaForlano www.JuliannaForlano.com

