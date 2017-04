Expulsin del Centro de Documentacin e Informacin Bolivia (CEDIB)

Guerrita contra una organizacin ciudadana en Bolivia

Hay momentos que, en Bolivia, estallan hechos que parecera que slo son posibles cuando se atropellan decisiones que son alimentadas por la emocin, sin sopesar razones o consecuencias. Uno de los ms raros hechos de las ltimas semanas, y que ya es motivo de intensas discusiones, es la decisin del rector de una universidad pblica para desalojar una enorme biblioteca que maneja una organizacin ciudadana en uno de sus edificios.

Todo esto es raro por varias razones. De un lado, el nuevo rector de una de las universidades estatales bolivianas (la Universidad Mayor de San Simn UMSS, en Cochabamba), busca el desalojo de una biblioteca y la ONG que la maneja. Del otro lado, esa es una de las bibliotecas ms grandes e importantes de Bolivia. En sus estantes hay ms de 60 mil ttulos en libros, monografas, reportes, y adems cuenta con un archivo de noticias de prensa desde 1969. Es una coleccin de ms de 8 millones de registros en peridicos, revistas, semanarios, etc. Ese acervo es manejado por una organizacin ciudadana, el Centro de Documentacin e Informacin Bolivia (CEDIB). Su actual alojamiento se basa en un convenio firmado en 1993 entre la Universidad de San Simn y CEDIB, y al que se sum una condicin de prrroga continuada. A pesar de esas circunstancias, hace pocos das atrs, el rector le dio al CEDIB unas 48 horas para abandonar el local con todos sus libros y revistas (1).

Colocando todo esto en contexto a nadie escapa que CEDIB es uno de los centros de referencia en Bolivia y en toda la regin andina, en analizar y sopesar cuestiones como los extractivismos, el acceso al agua o las dinmicas territoriales. Trabaja acompaando organizaciones de base, comunidades campesinas y grupos indgenas. Coloca a disposicin del pblico datos concretos y mapas reveladores, donde se superponen las concesiones a mineras y petroleras con las tierras indgenas o las reas naturales protegidas. Anima una editorial que publica continuamente todo tipo de textos (2).

Todo ese trabajo le ha valido un repetido hostigamiento desde el gobierno y sus grupos afines, sea en otros movimientos sociales como en la propia academia. Nada muy distinto a lo que sucede en otras naciones sudamericanas, aunque sin duda ms agudo en este caso boliviano. En el pasado cercano, el propio vicepresidente amenaz con desterrar a CEDIB y otras organizaciones, luego intentaron anularle el reconocimiento jurdico declarndola irregular, y ahora quieren convertirla en un sin techo (3). Es como una guerrita contra esta ONG, donde se repiten una y otra vez las batallas para intentar anularla.

Es una guerrita que muestra unas enormes contradicciones desde el poder, ya que desde all se sostiene que esas ONGs y los movimientos sociales en las que estn insertos, seran una minora sin relevancia poltica. Pero esos gobiernos le dedican mucha energa, recursos y discursos para poder anularlas, lo que demuestra que son actores polticos relevantes.

La actual ofensiva contra CEDIB ahora apunta a dejarles sin biblioteca y sin local. Sin duda es extremadamente difcil trabajar en esas condiciones, cuando se tiene que dedicar tantas energas a la propia sobrevivencia. Ahora est en riesgo la enorme coleccin bibliogrfica que alberga la historia ms reciente de Bolivia. Es por lo tanto, una institucin mantenida por bolivianos para resguardar el patrimonio cultural de los bolivianos. Por todo eso, ese centro fue declarado como Patrimonio Cultural de Cochabamba en 2012.

A pesar de todo ese valor, el actual rector de la Universidad San Simn quiere que en unos pocos das desalojen ese sitio, para instalar all un instituto de enseanza del idioma chino, segn informa la prensa. Este hecho, que una universidad pblica quiera expulsar a una de las bibliotecas ms grandes del propio pas, es no slo grave, sino que es precisamente uno de esos raros casos que se hace tan difcil de entender o justificar. Que se tome esa medida para colocar un centro chino es otra manifestacin de los tiempos que se viven en nuestros pases.

Imagine usted por un momento que la Universidad de Pars decidiera echar a la ms grande biblioteca de revistas, diarios, semanarios y libros franceses de los ltimos 45 aos, que funciona dentro de la propia universidad. Y que los expulsara para instalar en su lugar un centro de enseanza del chino. Qu cree que pasara? A mi modo de ver, seguramente estallara un escndalo.

Esta situacin ha generado una amplia reaccin dentro de Bolivia, con apoyo de distintas organizaciones sociales y destacados militantes e intelectuales. A nivel internacional sucede otro tanto, y se est compartiendo una nota de apoyo pidiendo una reconsideracin desde la universidad. Se han sumado figuras como Joan Martinez Alier (Espaa), Alberto Acosta (Ecuador), Pierre Salama (Francia), Maristella Svampa (Argentina), Francois Houtart (Blgica), Ral Zibechi (Uruguay), Edgardo Lander (Venezuela), Carlos Walter Porto Goncalves (Brasil), Roberto Gargarella (Argentina), y muchos otros (4).

La reaccin ha sido intensa, y en estos ltimos das las autoridades de la universidad han indicado que ampliaran el tiempo disponible para que CEDIB busque otro local, pero a la vez han dicho que no se responsabilizan en caso de violencia. Tambin han acusado a ese centro por no pagar los servicios en el local que usan, lo que fue rpidamente desmentido con pruebas a la vista (5). Y para hacer todo ms vidrioso, resulta que el Instituto Confucio ya cuenta con un local universitario, de muy buena calidad, y por ello no tiene necesidad de ir a un nuevo sitio.

Todo esto hace que el caso de CEDIB sea, otra vez, mirado con atencin dentro y fuera de Bolivia. Pero ms all de eso, si uno se toma una pausa para pensar bien estas circunstancias, est claro que esa biblioteca no es solamente importante para cualquier universidad, sino que tambin es un aporte esencial para la soberana histrica y cultural de Bolivia. All estn los peridicos que relatan las movilizaciones obreras, las irrupciones militares o la reconquista de la democracia, estn las notas de los viejos editorialistas y los comentarios sobre el ftbol de cada fin de semana. Son las historias de bolivianos contadas por bolivianos.

Eduardo Gudynas integra el Centro Latino Americano de Ecologa Social (CLAES). Twitter: @EGudynas

