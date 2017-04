Entrevista con el realizador argentino Daro Mascambroni

El cine como pasin y sueo

Aire fresco, ideas originales y juventud en expansin, definen la presencia latinoamericana en la edicin 31 del Festival Internacional de Cine de Friburgo (FIFF) que se realiza en esta ciudad universitaria helvtica.

Dario Mascambroni. Foto: Sergio Ferrari



Punto de encuentro durante toda la primera semana de abril de profesionales del cine de 45 pases que aportan 140 pelculas, de las cuales 10 estrenos mundiales y 70 estrenos suizos, europeos o internacionales.

Doce largometrajes de otras tantas nacionalidades compiten por el Gran Premio, por valor de 30.000 francos suizos. Entre ellos el argentino Primero Enero, de Daro Mascambroni y el mexicano El Vigilante, de Diego Ros, ambos ganadores de importantes trofeos en sus respectivos pases.

Una veintena de cortometrajes se disputan su propia presea. En tanto el nuevo premio Visa Extranjera permitir galardonar a un estudiante de una de las escuelas de cine nacionales bajo el ojo atento del jurado integrado por realizadores de Nepal que animan en esta edicin la seccin Nuevo Territorio.

Tema faro del FIFF 2017 lo constituyen las producciones sobre fantasmas tal como se presentan en una veintena de culturas diferentes. En tanto dos secciones (Cartas Blancas) le son ofrecidas a dos invitados de gala: el escritor norteamericano Douglas Kennedy y Freddy Buache, fundador de la Cinemateca Suiza.

Pelcula Primero Enero,queen 2016 gan el premio a la mejor pelcula en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires.

La experiencia festivalera

El de Friburgo es un festival que tiene todo lo que me gusta: mucho contacto directo con la gente; una seleccin muy diversa; y un concepto de cine amplio que acepta las grandes producciones y las pequeas, sin discriminar a nadie por el presupuesto empleado, seala Daro Mascambroni.

Su Primero Enero, luego de ganar en 2016 el premio a la mejor pelcula en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), comenz su recorrido de festivales pasando por Bogot, Ro de Janeiro, e incluso en la seccin Generacin del ltimo Berln.

Su pelcula presenta una historia simple creada a partir de la convivencia de un padre con su hijo pequeo y de sus diferentes visiones del mundo cotidiano durante unas vacaciones en las Sierras de Crdoba, en el centro de Argentina. El divorcio reciente y el adis a la casa de campo familiar refuerzan la emocin de la trama.

Los actores, padre e hijo en la vida real, son familiares directos de Mascambroni, que realiz su proyecto en el tiempo record de 45 das, con un gasto mnimo para la filmacin de menos de 5 mil dlares y que cont con un equipo de 15 personas que trabajaron voluntariamente. El guion, que deja amplio margen de creatividad a los dos actores, se desarrolla principalmente en la histrica casa familiar de vacaciones del director, con el decorado de una desbordante naturaleza serrana que aporta frescura a la relacin padre-hijo.

Con la juventud propia de sus 28 aos y la sorpresa del xito de su primer largometraje, Mascambroni subraya la importancia del aprendizaje que significa poder participar en los festivales de cine. Como en Friburgo, le da la posibilidad de contactos profesionales; de escuchar reacciones en directo sobre su pelcula dialogando con el pblico y, adems, ver mucho cine, muy variado, comprendiendo mejor lo que hay detrs de una pelcula ya finalizada.

El nuevo cine argentino

Al margen de algunas pelculas que pueden asegurar su presencia en el circuito comercial, el resto de las producciones siguen necesitando mucho de los festivales para existir.

Mascambroni constata, adems, que el pblico argentino, al margen de los festivales, no acompaa la produccin nacional. Tiene la tendencia de mirar hacia afuera y no valorar lo propio en un espacio comercial profundamente penetrado por las cintas extranjeras, especialmente estadounidenses.

Falta una gran tarea pedaggica con respecto al cine, enfatiza el joven director. Cuando miro mi infancia y adolescencia no me puedo explicar cmo no me proyectaron ciertas pelculas en la escuela, constata con tristeza.

Sin perder su optimismo por el futuro del cine nacional, el realizador de Primero Enero reivindica los avances logrados en los ltimos aos con la federalizacin del apoyo a la produccin audiovisual que ha permitido que ms jvenes realizadores se lancen a hacer sus experiencias y filmen.

Pasin y sueos

Tengo dos pasiones en mi vida: el cine y el ftbol, enfatiza Mascambroni concluyendo su dilogo con swissinfo.ch. Y cuando habla de pasin, lo relaciona con la capacidad no solo de vivirlas intensamente sino tambin de sufrirlas. Puedo pasar una noche entera hablando sobre cine con mis amigos, explica.

Y entre pasin y sueos, apenas un pequeo paso temporal. En 2016, el premio del BAFICI con Primero Enero, que le posibilit, entre otras cosas, presentarla en una sala y recorrer festivales. En 2017, ganamos un premio con Mochila de Plomo que me permite acceder a una va de financiamiento. Prximo paso, a partir de mayo, la filmacin de la prxima pelcula que cuenta la historia de Toms, un chico de 13 aos, el da que sale de la crcel el hombre que mat a su padre.

Un nuevo tema de niez-infancia que parece ya constituir el hilo rojo de la realizacin del director argentino. Ojos juveniles para mirar temas de adolescencia en un pas donde, desde hace tiempo, el salto generacional renueva la produccin cinematogrfica. Y que encuentra en el FIFF una puerta de adicional para entrar al vasto circuito europeo.

Sergio Ferrari desde Suiza. En colaboracin con swissinfo.ch

