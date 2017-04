Las personas feministas y los movimientos por los derechos de las mujeres obtienen su fuerza y ​​sus argumentos ideolgicos de una simple reflexin. En todo el mundo y durante un tiempo histrico muy largo, las mujeres han sido oprimidas de mltiples maneras. Existe ahora una formidable literatura con argumentos irrefutables que explica la opresin a las mujeres y debemos hacer al respecto. Aqu, simplemente, me gustara explorar cules son algunas de las principales cuestiones tcticas que no hemos resuelto, ni el movimiento feminismo (y el feminismo como ideologa) ni todos aquellos que luchan contra la crisis estructural del sistema mundo capitalista moderno.Como todos estamos sumergidos en un torbellino de situaciones constantemente cambiantes (que habitualmente llamamos caos) tenemos dos horizontes temporales diferentes sobre los cuales debemos tomar decisiones para construir alianzas. Desde hace poco (unos tres aos), es imperativo que defendamos los intentos que empeoran nuestra situacin inmediata.Por ejemplo, hay constantes ataques al derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo o se pretende impedir el acceso de las mujeres a ocupaciones que antes le daban trabajo . Luchar contra estos ataques a conquistas adquiridasno terminar con el patriarcado ni terminar con las desigualdades. Sin embargo es muy importante hacer todo lo posible para minimizar los dolores que produce este rebrote sexista. En esta lucha cualquier alianza que constituyamos ser un progreso que no podemos despreciar.Sin embargo, estas alianzas de corto plazo, probablemente no permitirn ganar en la necesaria lucha para sustituir el sistema capitalista por uno relativamente ms democrtico y relativamente ms igualitario. Y aqu debemos ser muy cuidadosos con las alianzas que estamos construyendo, basadas hoy en objetivos comunes. Para ello necesitamos analizar a fondo cules deben ser nuestros objetivos y qu podemos hacer ahora, para avanzar en una direccin que incline la balanza a favor de todos aquellos que desean reemplazar el capitalismo, incluyendo por supuesto, a todas las mujeres.Las feministas y los grupos proderechos de la mujer se han fragmentado ante una serie de preguntas muy importantes: Cul debe ser la relacin de los movimientos feministas con los movimientos fundados ​​en la raza, la clase, la sexualidad y/o las "minoras"? Cul debera ser el papel de los hombres (si existe uno) para conquistar la igualdad de gnero completa? Cmo podemos terminar con la histrica subordinacin de las mujeres en todas las principales tradiciones religiosas de todo el mundo? Como respondamos a estas preguntas depender en gran medida de nuestros principios; si tenemos una teora del conocimiento (epistemologa) guiada por concepciones universales o s nuestra ideologa esta basada en el particularismo.El mero hecho de apoyar los derechos de la diversidad y sus propios particularismos no da una respuesta integral. El producto final de la escuela histrica denominada particularismo slo puede ser llevarnos a una desintegracin total de la vida social. Tenemos que combinar de manera inteligente los valores del particularismo con un movimiento global que polticamente es de izquierda. Si no lo hacemos, caeremos presos del secuestro de nuestras fuerzas por aquellos que, segn Lampedusa, "hablan de cambiar todo para que nada cambie". Tenemos algunos aos para perfeccionar una prctica que resuelva este dilema.Este es el gran reto para todos nosotros, tambin para el feminismo. La opresin de las mujeres es probablemente la realidad social ms prolongada conocida. Por lo tanto, proporciona una base slida para la sabidura poltica, la reflexin inteligente y el compromiso moral.