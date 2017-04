Doctrina de la "contrademocracia"

El ttulo hace alusin a las doctrinas que el pensamiento estratgico del imperialismo ha desarrollado a lo largo del tiempo para acrecentar, conservar y si es el caso, ejecutar acciones ofensivas para sostener sus intereses geopolticos, lo que incluye el diseo de una gua para operaciones geoestratgicas.



Estos centros de pensamiento estratgico ms conocidos como think tanks, cuentan con enormes presupuestos y la mayora de los existentes se concentra en Occidente, y como hemos sealado en otras ocasiones, suelen ser muy leninistas, es decir, a ms de creer en la lucha de clases profundamente otra cosa es lo que su discurso muestra en el escaparate de sus medios y voceros orgnicos-, suelen hacer sofisticados anlisis concretos de la situacin concreta. Es decir, conciben doctrina para enfrentar las amenazas al sostn de su hegemona para cada contexto especfico. As, para graficar, en el perodo de las luchas insurgentes de los pueblos latinoamericanos y del mundo, crearon la doctrina de la contrainsurgencia. Los EE.UU aprendieron mucho de su derrota en Vietnam, y esas lecciones las aplicaron para combatir la insurgencia latinoamericana, en unos casos con xito, en otros no. Y en donde perdieron, siguieron enfrentando esos procesos que buscaron independencia con otros mtodos, como sucedi con el empleo de los contras nicaragenses. Como es conocido, para financiar esos emprendimientos se asociaron con el narcotrfico, sin ningn empacho tico; el objetivo es impedir a toda costa el desarrollo soberano de los pueblos. Otra caracterstica de esos tanques de pensamiento es que procesan sus lecciones, aprenden y justamente eso les sirve para crear doctrina. Esto no suele ocurrir en el campo popular y revolucionario, a menudo no se aprende de la historia y de los errores o deficiencias de sus propios procesos.



Esos tanques de pensamiento de Occidente suelen estar integrados por los mejores egresados de las universidades que tienen tradicin en formar civiles y militares con habilidades para el anlisis estratgico y capacidades subjetivas para la generacin de ideas innovadoras. As, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Obama, su estrategia de seguridad se guo bajo la doctrina del Poder Inteligente, doctrina que seguramente inspir otra: la de la Guerra Hbrida, estrategia aplicada en Libia, Siria e Irak. A la vez, doctrinas inspiradas en otras, como la estrategia indirecta, que recoge mucho ese antiguo concepto chino: matar con una espada prestada. Los antiguos comprendieron muy bien la importancia del estudio de la estrategia, Julio Csar consideraba que la estrategia era ms importante que las armas y Lenin sealaba que la poltica es el alma de la estrategia y aquella no puede existir sin estrategia.



Con esta introduccin la pregunta obvia es: qu doctrina emplea el Imperio para preservar sus intereses en su an considerado patio trasero para neutralizar la amenaza que significa para el los gobiernos nacional-populares? Partimos de una certeza, solo los gobiernos caracterizados como progresistas, de izquierda o nacional-populares, han sufrido constantes ataques desestabilizadores o golpes de estado. Es decir, estos gobiernos no enfrentan a una oposicin democrtica, sino a una oposicin que busca subvertir el orden constitucional e institucional logrado de forma democrtica en sucesivas lides electorales.



Es evidente que en este momento a Ecuador se le aplica lo que hemos nombrado como doctrina contrademocrtica, entendiendo esto como un cuerpo de pensamiento estratgico encaminado a destruir los procesos de nueva democracia logrados en Nuestra Amrica. Esta doctrina es integral, es decir, incluye una combinacin compleja de todas las variables que buscan sabotear, debilitar y dificultar por todos los medios posibles el normal desarrollo de esos procesos, nada nuevo por lo dems, la historia nos ensea que toda revolucin padeci su contrarrevolucin. Esta verdad no excluye otra, en ocasiones los errores y las distenciones ticas de los procesos revolucionarios son tantos, que terminan por facilitar el objetivo del enemigo. En el siglo XX el caso ms emblemtico de implosin de un proceso revolucionario es el de la ex Unin Sovitica.



La doctrina de la contrademocracia incluye entre otras tcnicas o tcticas, el golpe suave o blando, el golpe continuado, el sabotaje econmico, la presin diplomtica, operaciones psicolgicas y especiales, terrorismo meditico, terrorismo tal cual, descomposicin por infiltracin interna, infiltracin en la sociedad a travs de ONG especializados en insertarse en determinadas instituciones u organismos del estado cual clulas durmientes listas para actuar en el momento oportuno, asesinatos selectivos y ahora muy tecnolgicos, como se sospecha fue el caso del comandante Hugo Chvez. Es decir, la idea general es matar con una espada que no se manifieste como tal. Aparentar que no es espada sino cualquier otra cosa que otorgue justificacin y cierta legitimidad ya que la poltica es el alma de esa estrategia, al menos en el contexto de las democracias latinoamericanas, ya que no estamos en el prximo o medio oriente, ah la espada se vale de otras metodologas. Esto no descarta que agotada la etapa de la contrademocracia, se pase a una etapa que los estrategas occidentales la han llamado de caos creativo, hasta llegar a la simple agresin militar, lo que podra suceder en Venezuela. Pero la prioridad es la poltica como estrategia, no estamos en el contexto de las dictaduras del siglo XX, eso actualmente es inviable. Por ello es sintomtico que el departamento de Estado de los EE.UU felicite al candidato ganador solo cuatro das despus de producirse el triunfo electoral, es decir, cuando ya polticamente no hay nada que hacer, hay que guardar las apariencias pero solo por el momento.



En estos momentos tenemos a un excandidato a la presidencia de la Repblica, el banquero Lasso, que siempre tuvo en sus planes fomentar el escenario del fraude, pues saban de la fortaleza de Alianza PAIS. Hoy vemos que no quiere reconocer su derrota y lleva a cabo varios shows, no importa cun solidos o sensatos sean sus argumentos, no es un tema de actuacin responsable, que es en lo que se han centrado la mayora de analistas, sino que tiene que ver con una estrategia claramente establecida. Dentro del marco de la contrademocracia se tiene que dejar establecidos soportes para seguir desplegando el juego de la desestabilizacin hasta extenuar y equivocar al actor que lleva a cabo el proceso de la revolucin ciudadana, claro, siempre y cuando este se lo permita; este actor creemos no debe entenderse solo como su expresin poltico electoral: Alianza PAIS, sino como todo el colectivo social y ciudadano que lo apoya, tema que por cierto debe ser evaluado con profundidad para corregir tendencias negativas y construir un renovado movimiento social.



Para ir finalizando, dentro de la propuesta expuesta queremos referirnos a la academia y al sector seguridad y defensa. Partiendo de la premisa de que no estamos frente a un juego poltico limpio, natural, normal o convencional, por parte de los actores que desplieguen la doctrina de la contrademocracia, actitud por lo dems lgica, ya que su instinto les dice que no pueden seguir permitiendo que el proceso de la revolucin ciudadana avance, porque sus intereses de clase se ven afectados, como lo habamos dicho, ellos si creen y practican la lucha de clases; esos actores polticos como siempre lo han hecho, se asocian con el hegemn para implementar la doctrina de la contrademocracia.



Si hay actores internos asociados a fuerzas extranjeras para subvertir el orden constitucional e institucional que el pueblo se ha dado de manera democrtica, quiere decir que el sector seguridad y defensa juega un rol en este caso. No es lo mismo el juego poltico normal entre actores democrticos que respetan la normatividad para llegar al gobierno, que el empleo de la doctrina de la contrademocracia para acceder al mismo. En este caso hay injerencia, subversin y violacin de la soberana de un Estado. Este tema solo lo dejamos planteado, ya que sobre esto hay varios aspectos que examinar. En lo que respecta a la academia, creemos que ya hay suficiente evidencia histrica y emprica como para que preste mayor atencin a la realidad que planteamos y se proponga llevar a cabo investigaciones sistemticas en este campo, los hechos demuestran que estamos frente a nuevas formas de imposicin de intereses geopolticos/geoestratgicos, que no se contienen en la simple teora de la conspiracin.

6 de abril de 2017



