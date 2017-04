Veterano diplomtico cree que cooperacin de beneficio mutuo es nica opcin viable para lazos China-EEUU

Xinhua

Una relacin chino-estadounidense slida y caracterizada por una cooperacin de beneficio mutuo va en favor de ambos pueblos y sirve como "cimiento" y elemento clave para la estabilidad mundial, afirm el veterano diplomtico de Estados Unidos Robert Hormats.

"Hay una larga tradicin desde Nixon y a lo largo de (los mandatos de) Reagan, Clinton, los dos Bush y Obama de unos lazos fuertes y cooperativos entre EEUU y China", dijo a Xinhua el ahora vicepresidente de Kissinger Associates en una reciente entrevista en su oficina de Nueva York.

Hormats argument que una de las cosas destacables de los lazos bilaterales es que la poltica estadounidense no ha sido "partidista", de forma que las visiones de los republicanos de Nixon no diferan mucho de las de los demcratas bajo Carter, y lo mismo entre los Bush y Obama. "Cuando la observas (la poltica hacia China), no ha sido partidista, y no debe de serlo", enfatiz.

El veterano diplomtico y economista, de 73 aos, tuvo una participacin activa en el deshielo y la normalizacion de las relaciones China-EEUU durante la administracin Nixon, en los aos 70, y tambin fue alto consejero de Henry Kissinger, Brent Scowcroft y Zbigniew Brzezinski, tres grandes nombres muy vinculados con la diplomacia de EEUU hacia China en las ltimas dcadas.

A juicio de Hormats, Estados Unidos y China, como dos grandes pases y las dos mayores economas del mundo, tienen "un inters comn muy fuerte" en muchas reas, y "es muy difcil ver que se hagan progresos reales" en muchos asuntos globales importantes sin que los dos trabajen juntos.

"As que el mantenimiento de esta slida relacin (bilateral) como un pilar de la poltica estadounidense y de la poltica china, creo, ha sido importante y debera seguir sindolo", subray.

Como testigo de las vicisitudes de los lazos bilaterales, Hormats destac que la cooperacin no significa que ambas partes acuerden todo o entre ellas no existan reas en disputa.

"(Los problemas comerciales) estaban ah cuando yo estuve en el gobierno (...) La cuestin es si se resuelven de forma constructiva o no constructiva", ejemplific.

De acuerdo con el veterano diplomtico, una leccin sacada desde comienzos de la dcada de 1970 es que lleg la hora, tanto hoy en da como entonces, de que estos dos pases grandes "trabajen juntos y encuentren soluciones que resulten mutuamente beneficiosas y beneficien tambin a todo el mundo, aunque ninguna de ellas se pueda conseguir con celeridad y facilidad".

En cuanto a los que preconizan la idea de "contener a China" para, as, mantener el dominio de EEUU a nivel mundial, Hormats coment que "sus mentes an estn, de alguna manera, en el siglo pasado".

"Yo s sin duda que una poltica de esta ndole no funcionar y tambin s bien, en base a mis propias experiencias, que esa poltica incluso no tiene ningn sentido", indic.

A su juicio, la China de hoy, con sus crecientes fuerzas econmicas, est jugando un papel cada vez ms importante en el impulso a la prosperidad y estabilidad del mundo.

"Creo que la idea tiene que ser la de colaboracin, cooperacin y la de buscar circunstancias de beneficio recproco. Trabajar con China constituye la respuesta correcta", puntualiz.

Con respecto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, una apuesta por el desarrollo del comercio, la inversin y la infraestructura en Asia, Europa y Oriente Medio, expuesta por el presidente chino, Xi Jinping, Hormats coment que es "muy integral", "muy visionaria" e "histricamente importante".

En vez de aislarse de la iniciativa propuesta por China, EEUU "debe encontrar maneras para trabajar con China en este aspecto", indic.

Al referirse a la inminente reunin de los lderes de China y EEUU en Florida, Hormats dijo que cree que la cita, que tendr lugar dos meses y medio despus de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumiera el cargo, no slo beneficiar a ambos pases, sino tambin servir a los "intereses multilaterales".

Es verdaderamente importante que los lderes desarrollen una "buena qumica personal" y revisen los diversos asuntos en la agenda EEUU-China, resalt.

Una exitosa reunin presidencial tambin transmitir un mensaje pblico de que los dos pases no se encuentran atrapados en una relacin antagnica, sino que trabajarn juntos para resolver los problemas mediante un "dilogo constructivo, agreg.

Tambin sugiri al nuevo gobierno estadounidense que acte con rapidez para adoptar una poltica a medio o largo plazo clara hacia China, que debe ser "reflexiva".

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2017-04/05/c_136184884.htm