Entrevista a Ludo De Brabander

Guerras y terrorismo, el "efecto bumern"

Investig'action

Garantiza nuestra seguridad la OTAN? Cada vez hay ms gente que se lo pregunta. En las elecciones presidenciales francesas, la salida de la OTAN se instala negro sobre blanco en el programa de la Francia insumisa de Jean-Luc Mlenchon. Tambin en Blgica algunas voces valientes han planteado el balance de las guerras llevadas a cabo en nombre de un organismo que defiende los intereses de los EEUU. El escritor y militante pacifista belga Ludo de Brabander las integra. Lo entrevistamos con el objeto de aclarar cul es la estrategia de Francia y de Blgica en relacin con las amenazas terroristas, las intenciones de la administracin Donald Trump en el conflicto sirio y tambin sobre los desafos de la prxima Cumbre.

A principios del 2012 usted viaj a Siria para comprobar con sus propios ojos cual era la verdadera situacin. A su regreso su compromiso pacifista era an ms slido, de modo que ha continuado testimoniando sobre qu es lo que subyace y cul es el desarrollo de este conflicto. Segn usted cul es el papel que ha jugado Blgica?

Resulta difcil definirlo, tendramos que revisar la cronologa de los acontecimientos que tuvieron lugar en Siria. La rebelin comenz a partir de manifestaciones que se transformaron rpidamente en conflictos armados alimentados como sabemos por algunos pases como Arabia Saudita, Turqua o el Estado de Qatar. Estos estados representan la primera capa de actores de los conflictos internos luego vienen los conflictos regionales y finalmente la capa internacional integrada por los EEUU, Francia y el Reino Unido.

Son varias las etapas que hay que tener en cuenta durante el desarrollo de estos conflictos, Blgica estaba ya comprometida en el conflicto iraqu y luego se incorpor rpidamente al sirio luego de que apareciera el Daesh, que le sirvi de pretexto. Blgica forma parte hoy en da de una coalicin internacional formada por doce o trece pases que bombardean sobre todo el norte de Irak y tambin una pequea parte del norte de Siria.

El papel de Blgica es participar enestaguerra internacional en esos dos pases pero no soy el nico que piensa que la operaciones llevadas a caboen el norte de Siria no estn de acuerdo con el derecho internacional; no existe una orden de las Naciones Unidas porque recordmoslo no es para defenderse que Blgica participa en esta guerra y por lo tanto su poltica no est de acuerdo con el derecho internacional.

Un segundo punto que no hay que subestimar y que no solo es vlido para Blgica sino para Europa y las potencias occidentales; es su poltica armamentstica. Debemos tener en cuenta a algunos pases fuertemente armados como lo es Arabia Saudita. En el ao 2015 la regin valona inclua unos 600 millones de euros de presupuesto en armas para Arabia Saudita, una parte de su viejo arsenal fue recuperado por Siria y la otra utilizada en Yemen en una guerra tan cruel como la que tiene lugar en Siria. De modo que el conflicto Sirio se halla alimentado por todos esos actores, en los que Blgica ocupa el espacio comercial y apoya la provisin de armas a Arabia saudita.

Usted ha escrito un libro en el que describe el efecto bumerang de estas guerras. Se ha cumplido un ao del atentado en el aeropuerto de Bruselas Qu es lo que usted piensa de las medidas preventivas instrumentadas por Blgica en cuanto a la lucha contra el terrorismo?

Intentando resumir, existen dos tipos de discursos en nuestra prensa y en el debate poltico despus de los acontecimientos de Pars y de Bruselas. Comenc a escribir mi libro luego de los atentados de Pars y lo termin cuando sucedi lo de Bruselas.

Lemos primero un discurso de las derechas que puso en primer trmino el carcter agresivo y violento de la cultura islmica y la idea de que cierta parte del Islam habra impulsado a esos jvenes a cometer los atentados. No es lo que yo creo, no se trata de una caracterstica del Islam si se analiza la historia, todas las religiones han usado sus dogmas para legitimar la violencia.

En cuanto al argumento de la izquierda, puso el acento en que si uno observa el perfil de los actores de los atentados, puede verse que esos jvenes a los que llamo los fast-food yihadistas han recibido algn pequeo conocimiento del Corn y de ciertas fuentes del Islam. Han sido ayudados por algunos actores fundamentalistas islmicos con los que se han reunido y han desarrollado en tres o cuatro meses una especie de islamismo radical que no es el mismo que profesa la mayor parte de la gente.

Estos jvenes buscaban posiblemente una identidad, pertenecen a un entorno social que los estimula a seguir ese camino y los acerca a una interpretacin violenta de los textos del Islam, nos referimos al aspecto socioeconmico, cultural, etc. Personalmente adhiero a ese discurso de la izquierda. Creo que constituye una buena parte de la explicacin pero no lo es toda.

Por otra parte las Naciones Unidas han producido un informe en el que se afirma que para combatir a ese terrorismo es necesario invertir en la cohesin social y en cultura para que as personas se sientan agusto y aceptadas por la sociedad. Un ejemplo de la vida cotidiana muestra que una persona marroqu, puede ser controlada por la polica un mnimo de dos veces al ao, mientras que a una persona de raza blanca no se la controla casi nunca. Esto les demuestra a diario que no forman parte de nuestra sociedad y es lo que hace que busquen una nueva identidad.

Usted est visiblemente insatisfecho con los diagnsticos existentes acerca de este problema en nuestras sociedades Cules son las lagunas?

Para m, otra de las explicaciones notable e importante que no forma parte del debate, se halla en las frustraciones geopolticas, es decir en la polticas de guerra adoptadas en Medio Oriente. Testo se nota especialmente cuando uno lee los textos de reivindicacin del Estado islmico luego de los atentados, que han sido muy claros y simplemente expresan: mientras ustedes nos bombardeen nosotros los atacaremos, nos vengaremos Es necesario destacar que hacen directa referencia a la poltica de guerra llevada a cabo en su propio pas. Efectivamente Francia participaba ya activamente en los conflictos, no solo en el norte de Irak sino tambin en Siria y el ataque de Pars fue una respuesta a esa poltica de guerra que sin embargo ha sido borrada del debate poltico.

Si tomamos el ejemplo del refugiado iraqu que quiere huir en barco y llegar al Reino Unido, no estaba acaso all en el 2003 cuando ya EEUU y el Reino Unido le haban declarado la guerra? De modo que se ha cortado el vnculo entre el iraqu que debe huir de su pas y la poltica de guerra y de ocupacin que ya llegar pronto a los 15 aos.

Podramos hablar hoy en da del Estado islmico si no hubiera antes existido la guerra del 2003? Esa poltica de guerra y de ocupacin divide al pueblo, nutre el sectarismo como tambin al terrorismo en Irak. Es lo que llamo el efecto bumerang.

Volvamos a la estrategia de los EE.UU. La llegada de Donald Trump ha provocado ciertamente diferentes reacciones y se plantea el tema de un eventual cambio de estrategia de su parte frente al conflicto sirio. Se ha anunciado el envo de mil soldados a Siria Qu piensa usted?

Creo que es un error (N. de T.: El autor hace un juego de palabras creo que sest trump {tromp =equivocado} en alusin a Trump.) Porque al principio era presentado como un aislacionista como quin no entablara polticas de confrontacin con Rusia, etc. Pero no creo que encare una poltica exterior diferente de Obama o de los precedentes presidentes, existe una constante.

Cuando Trump dice Amrica Primero significa que ellos deben tener acceso a los recursos y a las riquezas de todo el mundo, ya anunci hace algunas semanas que aumentara el presupuesto de defensa en 54 mil millones de dlares (es de notar que es mayor que el de Rusia) y que estar especialmente dedicado a la marina y a los aviones de caza, los instrumentos necesarios para controlar los ejes del transporte de las ms importantes riquezas del mundo, como por ejemplo el mar de la China.

Qu diferencias podran observarse entre la gestin de Donald Trump y la de la precedente administracin?

Aparte de la retrica no existen diferencias fundamentales entre Trump y Obama. Obama es visto como alguien muy diplomtico pero tambin como contradictorio; sus discursos son muy convincentes como el de abril de 2009 sobre un mundo sin energa nuclear pero paralelamente decide invertir mil millones en armas nucleares.

Eso tambin es vlido para su poltica de drones que ha utilizado en Pakistn, en Yemen, etc.Ha utilizado ese material como instrumentos de guerra en esos pases sin que exista ninguna autorizacin internacional de parte de las Naciones unidas.

Donald Trump hace lo mismo aunque, diremos, en forma un poco ms directa y ms brutal tanto en su discurso como en su poltica. Contina en la misma direccin, ya hay centenares de marines estadounidenses en el norte de Siria, un millar de soldados alrededor de Mosul que tambin forman parte de ese operativo y aumentar seguramente la cantidad de tropas porque ha anunciado que el combate contra el Estado islmico es prioritario. Obama haba dicho lo mismo desde el 2013, pero sobre todo en el 2014 cuando el Estado Islmico conquistara una gran parte del norte de Siria y de Irak. Se fueron implicando cada vez ms en ese conflicto por una cuestin de estrategia, de rivalidad con Rusia porque a partir del verano de 2015 Rusia decidi apoyar seriamente al ejrcito sirio. Fue por lo tanto muy importante para los EEUU estar presente en el territorio del norte de Siria y en el plano diplomtico mantener su poder de decisin en las negociaciones polticas y diplomticas.

El ao pasado en ocasin del cese-del-fuego, Rusia se reuni en Cazakhstan con Turqua e Irn sin la presencia de los EEUU. Es decir que desde el punto de vista de las negociaciones diplomticas, Rusia logr echar a los EEUU de Siria.

El primer ministro belga ha anunciado que el nuevo cuartel general dela OTAN estaba dispuesto a acoger a Donald Trump el 25 de mayo del 2017. Qu se puede esperar de esta visita, teniendo en cuenta algunas inciertas reacciones de los dirigentes europeos en relacin a Donald Trump?

La fecha del encuentro no ha sido an oficializada por la OTAN pero el 24 o el 25 de mayo son fechas normalmente previsibles. Hubo ya una primera reunin de la OTAN desde la investidura de Donald Trump con los ministros de Defensa. James Mattis, el elegido ministro de Defensa designado por Trump ya ha estado en Europa y en oportunidad del consejo de seguridad llevado a cabo en Munich.

En la prxima cumbre de Bruselas un tema importante a tratar, aunque no nuevo, ser el de los presupuestos destinados a la Defensa, algo en lo que Donald Trump est insistiendo ms que su predecesor Obama quin ya ejerca fuertes presiones sobre el particular.

La declaracin aprobada en la cumbre del Pas de Gales en setiembre de 2014 enunciaba ya que Los aliados que estn de acuerdo con la directiva de la OTAN que recomienda un mnimo de gastos en defensa del 2% del producto interior bruto(PBI) trataran se mantenerlo. Del mismo modo los Aliados que destinan el 20% de su presupuesto en defensa a importantes equipamientos, incluidas la investigacin y el desarrollo inherente, continuarn hacindolo

Se trata de una importante presin que nos permite ver que las cifras han aumentado un poco y que deberemos esperar un futuro aumento de entre 10 y 20 mil millones de euros en el presupuesto militar de los pases europeos. Por otra parte el ministro de Defensa haba insistido verdaderamente en ese 2% y en la elaboracin de un plan concreto inscripto en la ley para garantizar dicho aumento en el futuro prximo. Durante cierto tiempo los pases europeos actuaron con discrecin en esta materia debido a la poltica de austeridad, pero actualmente existe una muy fuerte presin.

En noviembre ltimo, en oportunidad del control del presupuesto belga, se haba dicho que era necesario ahorrar 900 millones de euros en salud, a causa de la austeridad, una semana ms tarde se anunciaba la compra de dos fragatas y seis detectores de minas con un costo de 2 mil millones de euros.

Cul ser la respuesta de la ciudadana frente a esta Cumbre?

Como movimiento pacifista solemos organizar tradicionalmente una contra-cumbre en oportunidad de las grandes cumbres de la OTAN. Esas cumbres acontecen normalmente cada dos aos, pero con la inauguracin de la nueva sede en Bruselas, este ao se realizar apenas un ao despus de la que se hizo precedentemente en Varsovia.

En nuestras contra-cumbres tratamos de reunir a los movimientos pacifistas internacionales para no quedarnos solo en el anlisis sino ver tambin cmo se puede resistir a la OTAN. Es un combate muy desigual, pero nuestro desafo es convencer a la poblacin, en todas partes y en todos los pases, que esta poltica de guerra no es la solucin sino el problema. Es una poltica que cada vez provoca ms problemas.

De modo que no se debe invertir en el ejrcito, no hay que invertir en guerras. Es necesario invertir en las necesidades de la poblacin, invertir en la paz. Es el tema que llevar nuestra gran manifestacin contra el Trumpismo el 24 de mayo. Estarn los movimientos de mujeres, los grupos de defensa del ambiente, los jvenes, los movimientos pacifistas Creemos que habr amigos de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de los Pases Bajos que participarn en estas acciones y se unirn a nosotros.

Se trataran diferentes temas no solo contra Trump sino contra el trumpismo. Es decir los Trump que estn aqu en Europa. Como en el gobierno belga, Wilders en los Pases Bajos, Le Pen en Francia, el ascenso de la extrema derecha y del populismo de derecha en Europa.

Fuente: http://www.investigaction.net/guerres-et-terrorisme-leffet-boomerang/