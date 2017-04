Mauritania

Luchar (y ganar) contra el desierto

La Vanguardia

Mauritania es un pas con una extensin de dos veces Espaa y cuya superficie es 80% desierto. Cuenta con una poblacin joven y en crecimiento: hoy los mauritanos son algo menos de 5 millones, pocos comparando con sus vecinos sahelianos de Mali o Nger que superan los 17 millones cada uno, o Argelia que cuenta con ms de 40 millones de habitantes.

Mauritania es un pas desigualmente poblado, as como de desigualdades vive su pueblo. En pleno siglo XXI la esclavitud sigue presente, las polticas sociales brillan por su ausencia y los achaques del cambio climtico azotan esta regin del continente cada vez con ms fuerza en forma de inundaciones y sequas recurrentes.

Mauritania vive un proceso acelerado de desertificacin. Foto: Carmen Surez-Llanos

El pas cuenta con importantes recursos naturales que, sin embargo, no llegan a la poblacin ms vulnerable. Segn Naciones Unidas, Mauritania ocupa el puesto 157 del total de 188 pases que figuran en el ndice de Desarrollo Humano.

La falta de apoyo de las instituciones gubernamentales, la incoherencia de sus polticas y la desinformacin de la poblacin con respecto a sus derechos impiden que el pas tire hacia delante.

Con el paso de las horas en el pas nos dimos cuenta de la riqueza de la tierra, a pesar del proceso acelerado de desertificacin en varias zonas del pas; de cmo la sociedad civil mauritana, especialmente la rural, es consciente de sus derechos de acceso a la tierra, a su medio de vida, y exige reformas polticas, econmicas y sociales que fortalezcan una democracia debilitada y el buen gobierno.

Sin embargo, para emprender esta lucha, el clima no es precisamente un gran aliado. En 2012, cuando an no se haba recuperado de la anterior, el pas sufri una de sus mayores sequas. 18 millones de personas se enfrentaron a una crisis alimentaria que afect a toda frica Central y Occidental. Al tiempo, se sucedieron inundaciones en varios puntos del pas que arrasaron las cosechas.

En un contexto como este en el que la poblacin depende de la agricultura y la ganadera para subsistir y el clima resulta impredecible, es vital invertir en sistemas agrcolas resilientes al cambio climtico, que mitiguen sus efectos y faciliten la adaptacin de las comunidades.

Para ello, es necesario generar redes de formacin, no para tender al asistencialismo de lo humanitario, sino para capacitar, construir y reforzar las redes locales que ya existen con el fin de que las comunidades puedan hacer frente a estos tiovivos climticos.

Oportunidades de desarrollo? Todas. Se trata de una poblacin joven y an no muy numerosa (an) y de un territorio con una disponibilidad importante de recursos naturales.

El trabajo de Oxfam Intermn, junto con AMAD (Asociacin Mauritana por el Auto-Desarrollo) es esencial ante la total falta de compromiso por parte del Estado. Este trabajo se centra en la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria en la regin de Brakna, poniendo acento en la construccin y el refuerzo de mecanismos de resiliencia para que los ms vulnerables hagan frente a nuevas situaciones de sequa o de inundaciones como las que ya han vivido y de las que se deben extraer aprendizajes.

Al mismo tiempo, a travs de ROSA (Red de Organizaciones por la Seguridad Alimentaria), Oxfam Intermn y AMAD ponen en marcha acciones de incidencia poltica y sensibilizacin con respecto a los derechos de acceso a la tierra que tiene cada mauritano frente a un acaparamiento salvaje por parte del Gobierno y las multinacionales que deja sin medios de vida a miles de familias mauritanas.

En sus pocos aos de vida, ROSA ha generado una masa de lderes y lideresas que mueven a una poblacin formada y reforzada gracias al trabajo de esta red. AMAD por su parte tiene un enfoque de refuerzo de los mecanismos de resiliencia que da sentido y entidad a la vocacin de autodesarrollo de la poblacin mauritana. El trabajo de Oxfam Intermn no tendra sentido sin estas redes locales.

El Sahel se seca, pero su poblacin reclama, se prepara, se levanta, una vez ms, con fuerza, con firmeza y con ganas de vivir.

Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/planeta-solidario/2017/03/28/mauritania-luchar-ganar-desierto-83469/