Qu pensaba Lenin?

Espai Marx

Qu pensaba Lenin durante su largo viaje a la estacin de Finlandia en 1917?

Como a otros, la velocidad con que haba triunfado la Revolucin de Febrero le tom por sorpresa, mientras viajaba desde Zurich a Rusia, atravesando Europa, a bordo de un tren sellado por cortesa del kiser alemn, deba considerar que esta era una oportunidad que no poda perderse.

Era de esperar que el nuevo gobierno estuviera dominado por dbiles partidos liberales. Lo que le preocupaba eran los informes que estaba recibiendo de que los bolcheviques, sus camaradas, estaba vacilando sobre el camino a seguir. Compartan con la mayora de la izquierda el punto de vista del marxismo ortodoxo que sealaba que es esa etapa la revolucin en Rusia slo poda ser democrtico-burguesa. El socialismo slo era posible en las economas avanzadas como Alemania, Francia o incluso los EE. UU, pero no en la Rusia campesina. (Leon Trotsky y su grupo de intelectuales se contaban entre los pocos que no estaban de acuerdo con esa posicin).

Como el curso de la revolucin estaba, por lo tanto, prefijado todo los que los socialistas podan hacer era ofrecer apoyo al gobierno provisional para que llevara a trmino la primera fase revolucionaria erigiendo una sociedad capitalista completamente desarrollada. Una vez completada esta tarea, entonces podran intentar impulsar un proceso revolucionario ms radical.

Esta combinacin de dogmatismo y pasividad indign a Lenin. La insurreccin de febrero obligaba a repensar los viejos dogmas. Crea que para avanzar deba producirse una revolucin socialista. No haba otra solucin.

El estado zarista deba ser destruido de raz declar Lenin al descender del tren en Petrogrado: no era posible ningn compromiso con un gobierno que continuaba interviniendo en la guerra o con partidos que daban su apoyo a tal gobierno.

El eslogan bolchevique que encarnaba este pensamiento tctico era pan, paz, y tierra. Ahora, Lenin argumentaba, la cadena internacional del capitalismo se rompera por su eslabn ms dbil. Convenciendo a los trabajadores y campesinos rusos ante la necesidad de crear un nuevo estado socialista, se abrira el camino a una insurreccin en Alemania y en otros pases. Sin ello, argumentaba, sera difcil construir alguna forma significativa de socialismo en Rusia.

Detallo este nuevo enfoque en sus Tesis de Abril, pero tuvo que emplearse a fondo para convencer al partido bolchevique. Acusado por alguno de abandonar el marxismo, Lenin citara al Mefistfeles del Fausto de Goethe: La teora es gris, pero el verde es el rbol eterno de la vida. Uno de sus primeros apoyos fue de la feminista Alejandra Kollontai, quien tambin rechaz cualquier compromiso porque lo consideraba imposible.

De febrero a octubre, probablemente el perodo ms abierto de la historia rusa, Lenin convenci a su partido, uni fuerzas con Trotsky y se prepar para una nueva revolucin. El gobierno provisional de Alexander Kerensky rechaz retirarse de la guerra. Militantes bolcheviques realizaron una intensa actividad de agitacin entre las tropas, producindose motines y deserciones en gran escala.

En los consejos de obreros y soldados o soviets, la estrategia de Lenin comenz a tener sentido para un gran nmero de trabajadores. Los bolcheviques ganaron la mayora en los soviets de Petrogrado y Mosc, y el partido creci rpidamente por doquier. La combinacin de las ideas polticas de Lenin y la creciente consciencia de clase de los obreros fue la frmula que produjo Octubre.

Lejos de constituir una conspiracin o un golpe de estado, la Revolucin de Octubre fue, tal vez, la insurreccin con mayor planificacin pblica de la historia. Dos de los ms antiguos camaradas de Lenin continuaron oponindose a iniciar una revolucin inmediata y publicaron la fecha del evento. Mientras que sus detalles finales no fueron obviamente anunciados de antemano, la toma del poder fue rpida e implic una violencia mnima.

Todo esto cambi con el inicio de la Guerra civil, en la cual los enemigos del naciente Estado sovitico recibieron el apoyo de los antiguos aliados occidentales del zar. En medio del caos resultante y de millones de bajas, los bolcheviques finalmente prevalecieron, pero pagando un terrible coste poltico y moral, que incluy la virtual extincin de la clase obrera que haba sido protagonista de la revolucin.

La alternativa que surgi como consecuencia de la Revolucin de octubre de 1917 no fue, por lo tanto, entre Lenin y la democracia liberal. En su lugar la verdadera alternativa fue determinada por la brutal lucha por el poder entre los ejrcitos rojo y blanco, ste ltimo dirigido por generales zaristas que no haban ocultado que en caso de triunfar habran exterminado a bolcheviques y judos. El resultado de los pogromos realizados por los blancos fue la destruccin completa de aldeas judas. Una mayora de judos lucharon o como miembros del Ejrcito Rojo o formando sus propias unidades partisanas. No deberamos olvidar que unas pocas dcadas ms tarde fue el Ejrcito Rojo originalmente forjado en la guerra civil por Trotsky, Mikhail Tukhachevsky y Mikhail Frunze (los dos primeros asesinados ms tarde por Stalin)- quien abati el poder militar del Tercer Reich en las picas batallas de Kursk y Stalingrado. Por entonces haca casi dos dcadas del fallecimiento de Lenin.

Debilitado por un accidente cerebro-vascular acaecido dos aos antes de su muerte en 1924, Lenin tuvo tiempo para reflexionar sobre los logros de la Revolucin de Octubre. No estaba satisfecho. Vea como el estado zarista y sus prcticas lejos de haber sido erradicadas haban contaminado al bolchevismo. Advirti que el chauvinismo gran-ruso creca y deba ser extirpado de raz. El nivel de la cultura poltica del partido era lamentable despus de las prdidas humanas provocadas por la guerra civil.

Escriba en Pravda: Nuestro aparato estatal es deplorable por no decir miserable. Y conclua, No, somos ridculamente deficientes. Consideraba que la revolucin tena que admitir sus errores y renovarse, de otro modo fracasara. Sin embargo estas observaciones no fueron tenidas en cuenta despus de su muerte. Sus escritos fueron ignorados o deliberadamente modificados. No surgi ningn dirigente sovitico que compartiera la visin de Lenin.

Su intelecto fue un admirable instrumento, escribi Winston Churchill, quien era contrario al bolchevismo. Cuando su luz brill revel la totalidad del mundo, su historia, sus aflicciones, sus estupideces, sus vergenzas, y, sobre todo, sus errores.

De todos sus sucesores, ninguno de los reformadores - Nikita Khrushchev en los aos cincuenta y sesenta y Mikhail Gorbachev en los ochenta- tuvieron la capacidad de transformar el pas. La implosin de la Unin Sovitica se debi casi tanto a su degradada cultura poltica -y, a veces, a la ridcula deficiencia de la lite burocrtica- as como al estancamiento econmico y la dependencia de recursos que se produjo a partir de los aos setenta. Obsesionados con imitar los avances tecnolgicos de los EE. UU., sus dirigentes debilitaron sus fundamentos. Con el final de la revolucin, triste captulo, no pocos de sus burcratas se mostraron como millonarios y oligarcas, algo que Trotsky haba predicho en 1936, desde el exilio.

La poltica es la expresin concentrada de la economa, observ una vez Lenin. A medida en que el capitalismo se adentra en la crisis, los polticos y sus apoyos oligrquicos comprueban como sus votantes los abandonan. El giro a la derecha en la poltica occidental es una revuelta contra las coaliciones neoliberales que han gobernado desde el colapso de la URSS. Actualmente, sin embargo, los polticos no pueden culpar al socialismo como solan hacerlo antes- porque no existe.

En la Rusia nacional-conservadora de Vladimir Putin no se realizan este ao conmemoraciones ni de la Revolucin de Febrero ni de la de Octubre. No figuran en nuestro calendario, declar Putin a un periodista indio, conocido mo.

Lenin escribi sobre los revolucionarios que, Despus de su muerte se les intenta convertir en conos inofensivos, para canonizarlos, es decir, para consagrar sus nombres para el consuelo de las clases oprimidas, con el objeto de engaarlas. Despus de su muerte Lenin fue embalsamado, exhibido pblicamente y tratado como un santo bizantino, a pesar de la oposicin de su viuda y hermanas.

Nota:

(1) "Cut the ground out from beneath their feet segaron la hierba bajo sus pies es la expresin metafrica que utiliza Tariq Ali, pero prefer traducir su significado.

Traduccin: Alejandro Andreassi

Tariq Ali, es miembro del Consejo editorial de la New Left Review. Su publicacin ms reciente es Los dilemas de Lenin: terrorismo, guerra, imperio, revolucin. Este es un texto en la serie Red Century (siglo rojo) sobre el legado y la historia del comunismo 100 aos despus de la Revolucin Rusa.

Fuente: https://www.nytimes.com/2017/04/03/opinion/what-was-lenin-thinking.html?smid=fb-share&_r=1