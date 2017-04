Operacin "Venezuela Freedom-2": democracia e intervencin militar

No es secreto que la acepcin dominante que se tiene sobre la idea de democracia es avasallante en el sentido comn de sendos sectores de la poblacin mundial a pesar de ser un constructo que, en su pura y vaca enunciacin, ve la dinmicas sociales ms densas y profundas, en torno de las cuales esearticula concepciones de libertad tan abstractas que se da por sentado que la cotidianidad de la vida humana se desarrolla fuera de cualquier dispositivo de sujecin; abstrada o ajena a cualquier tecnologa de poder capaz de dirigir el comportamiento comunitario e individual.La democracia, en ese sentido, lleva mucho tiempo construyndose alrededor de la idea de que los individuos son libres de elegir a sus representantes populares; que quienes resultan electos son detentores legtimos de una suerte de mandato comunitario general; y que la trasferencia de voluntades desde el vulgo hacia sus clases ilustradas es una cesin de derechos y obligaciones pero tambin de virtudes y escalas axiales incorruptibles, inmodificables, intransferibles e imperturbables. La democracia, pues, es reproducida en las conciencias colectivas, de manera sistemtica, a partir del encadenamiento, de una serie de verdades tautolgicas, autorreferenciadas. As, en toda democracia de corte occidental la libertad es verdadera por que tambin es verdadero el hecho de que el individuo tiene la posibilidad, el ejercicio efectivo de elegir entre una variedad finita de opciones electorales; pese a que esas opciones siempre se extraen de los mismos estratos sociales, bajo las mismas formulas y directrices de designacin y, sobre todo, como resultado de un proceso de preseleccin e imposicin.La legitimidad de esta operacin, por su parte, es verdadera porque verdadero es el proceso de transferencia de la voluntad individual y popular; toda vez que quien resulta electo estara aceptando, de antemano y por el tiempo-espacio que comprenda su mandato, renunciar a s mismo con tal de ser un mero portador de una identidad y una historia que le es ajena.A manera de simplificacin, lo verdadero lo es slo por la verdad contenida en ello; sin importar los procesos, las dinmicas y las escalas sociales desde las cuales surgen, se (re)producen esas verdades evidentes, de sentido comn. El problema, no obstante, es que la verdad no es una propiedad de los objetos, los sujetos o las relaciones que se establecen entre ellos mismos o entre los primeros y los segundos. Por lo contrario, la verdad es un campo de generalidad, un espacio y; siempre soportado, mantenido y ejecutado a travs de una red mucho ms amplia, general y difusa de canales institucionales.La democracia occidental, de corte liberal, procedimental, electoral, representativo, por lo anterior, no es verdadera porque estale sea inherente, sino que se impone, se discurre y se formaliza como verdad porque la matriz desde la cual es engendrada como tal descalifica, elimina, minimiza, asla o excluye al universo de posibilidades democrticas que no son una continuacin o la mimesis perfecta de la definicin, de los valores y los ciclos procedimentales que la sustentan en Occidente.Y por ello, asimismo, se argumenta que la manipulacin meditica, el direccionamiento de las conciencias de los individuos: porque, de acuerdo con la lgica de Occidente, slo el comunismo cubano, el socialismo latinoamericano, el sovietismo ruso, el fundamentalismo islmico, etc., son capaces de adoctrinar mentes, de crear posverdades lo que sea que eso signifique para los posmodernistas que elaboraron la palabrita, de reproduciro de influenciar las decisiones originales de los electores sustituyendo su voluntad propia por una ajena. Por eso, para las sociedades producto del pacto intelectual que defiende la triadalas palabras y las cosas slo estn cargadas con un sentido amoral, con un campo semntico perverso cuando ellas provienen de espacios-tiempos diferentes a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania o similares. Y entonces, cuando en Amrica Latina se discurre sobre la democracia obedencial, sobre la democracia del pueblo o con justicia social (ms que como mecanismo de eleccin peridico), en Occidente el discurso se traduce como verborrea populista, en el mejor de los casos; o como pura y llana ignorancia sobre qu es democracia, en el peor.La Repblica Bolivariana de Venezuela, a propsito de lo anterior, es un caso paradigmtico al momento de observar los canales a travs de los cuales, en las sociedades desarrolladas, se interiorizan series y series de discursos articulados a un nico proyecto de civilizacin que subalterniza a todos los dems. As, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidi suspender las prerrogativas de la Asamblea Nacional a causa de una violacin constitucional cometida en la toma de protesta de tres asamblestas en las ltimas elecciones, pese a haber sido un fallo supeditado al estricto seguimiento de los ordenamientos jurdicos y la legalidad que la oposicin venezolana argumenta proteger de los embates del autoritarismo chavista, fue condenado sin ambages como un auto-golpe de Estado. Porque, de acuerdo con sociedades autodeclaradasy respetuosas de los derechos humanosMxico, Argentina, Brasil, Per, Colombia; baluartes del neoliberalismo en la regin,a decisin rompe con un sistema de pesos y contrapesos pensado para evitar cualquier rastro de autoritarismo. Macri, para este discurso hipcrita en defensa de la democracia latinoamericana, es un presidente demcrata pese a haber ejecutado cada poltica pblica en sentido contrario a las propuestas de su campaa; Temer, aunque lleg a la presidencia marcado por su participacin directa en los mismos casos de corrupcin de los que se acus a Rousseff orquestando un proceso legislativo viciado de origen sigue siendo un presidente legtimo y constitucional; y, Felipe Caldern, y con todo y que su agenda de reformas estructurales sigue siendo rechazada por sendos sectores sociales, de manera permanente, se sigue presentando como legtimo detentor de la soberana popular, fiel defensor de los derechos humanos, y portavoz de todos los mexicanos.En forma ms cnica an, los gobiernos de estos pases acusan el resquebrajamiento del orden constitucional venezolano, condenan ladecisin del Tribunal Supremo y hacen votos porque la comunidad internacional interceda por la sociedad venezolana ante elfingiendo que sus propios presidencialismos no son producto de la ininterrumpida cooptacin de otros poderes pblicos y rdenes de gobierno: fingiendo que el corporativismo, el clientelismo, y la permanente rotacin de polticos en posiciones locales y federales, en centrales sindicales y ministerios de Estado, en puestos de eleccin popular y gerencias de grandes capitales privados son pura fantasa de anarquistas, comunistas y socialistas que pretenden desvirtuar lo virtuoso. Pero hay algo ms, en mayor o menor grado, dependiendo del gobierno del que se trate, ms all de la evidente afinidad neoliberal que los identifica como parte de un mismo bloque regional, los primeros gobiernos en fila para amedrentar a los productos de ciclo latinoamericano de izquierda progresista se encuentran hermanados por el hecho de ser consecuencia directa del intervencionismo estadounidense.Y Venezuela, de nueva cuenta, gracias a la enorme cantidad de sus reservas energticas, es una pieza estratgica para mantener la dominacin de espectro completo de Estados Unidos en la regin. El 25 de febrero de 2016, pocos meses despus de que se llevaran a cabo las ltimas elecciones parlamentarias en Venezuela, el Almirante Kurt W. Tidd, Comandante del U.S. Southern Command (SouthCom) de Estados Unidos, present un documento de inteligencia titulado Venezuela Freedom-2 Operation elaborado con la cooperacin de la Organizacin de Estados Americanos en el cual la tesis central es bsica del imperialismo estadounidense: implementar una enfoque de cerco y asfixia sobre la sociedad y el gobierno venezolanos que termine por deponer el actual orden social. El texto, en s mismo, no es extraordinario, o algn tipo de excepcin a la regla dentro de la doctrina castrense de Estados Unidos. Por lo contrario, es uno ms del millar de planes que anualmente se producen en los centros de inteligencia del pas con miras a intervenir en diferentes espacios-tiempos del globo terrqueo. El que en ste se cuente con la participacin directa de la OEA en su elaboracin, y con la de varios miles de organizaciones de la sociedad civil para instrumentarlo y operacionalizar su contenido, tampoco lo es. Ms bien, lo que llama la atencin del informe es lo especfico de sus acciones. Dividido en dos secciones:, al mando de Estados Unidos; el documento coloca un fuerte nfasis en que el logro de los objetivos planteados depende, en su mayora, a una efectiva campaa meditica que permita instalar en la conciencia de diversas poblaciones un sentido comn sobre el carcter autoritario, desptico y nocivo del gobierno de Maduro. Por ello, en los cinco puntos que componen la etapa preparatoria del contexto priman: a) evidenciar elde Maduro; b) emplear el mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que justifique el desarrollo de la poltica venezolana de Estados Unidos teniendo como justificativo legal la Constitucin y las leyes de Estados Unidos de Amrica; c) aislar a Venezuela de la comunidad internacional y descalificar a su gobierno como un sistema no democrtico, que no respeta la autonoma y la separacin de poderes; d) generar un clima propicio para la aplicacin de la Carta Democrtica de la OEA y; e) colocar en la agendala premisa de la crisis humanitaria que permita una intervencin con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU.La idea aqu es vieja y, de hecho, se encuentra en el fundamento mismo de la Carta de las Naciones Unidas: la intervencin extranjera con carcter humanitario, y la deposicin de gobierno por medio de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de sus gobiernos (R2P). Por eso no sorprende que la OEA se encuentre en una intensa campaa de promocin de la carta democrtica, o que presidentes en funciones y exmandatarios de corte liberal rindan pleitesa a Luis Almagro con su propuesta. La cuestin es que la comunidad de inteligencia estadounidense no es ingenua: dentro del propio reportee reconoce que si bien se busca transitar por un camino velado en la legalidad y el sistema electoral, es imperante comenzar a recurrir, de manera ms intensa, a movilizaciones de calle, de grupos empresariales y disidentes en el ramo castrense.Por ello se plantea la necesidad de emplear diversos componentes operacionales del SoutCom: el Comando de Operaciones Especiales Sur, el Joint Task Force-Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur; que prioricen el empleo de fuerza decisiva, proyeccin de poder, presencia en ultramar y agilidad estratgica establecidos en la directriz Joint Vision 2020. As, operar una serie de protestas y escenarios que desestabilicen a la poblacin, a travs de la opositora Mesa de Unidad Democrtica, se vuelve indispensable: porque si bien la responsabilidad en la elaboracin, planeacin y ejecucin de la Operacin Venezuela Freedom-2 se encuentra a cargo del Comando Conjunto estadounidense, el impulso de los conflictos y la generacin de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas; de ah que los costos de la intervencin armada sean transferidos a esta coalicin. Bajo esta perspectiva, el enfoque a aplicar por el Comando Sur se emplea bajo la estrategia de cerco y asfixia: utilizando a la Asamblea Nacional como tenaza que, previo a la cada de Maduro, obstruya la actividad gubernamental del resto de los poderes pblicos; que en el proceso de transicin asegure un gobierno de coalicin con fuerzas empresariales y grupos polticos afines a Estados Unidos; y que tras el golpe impida que las fuerzas chavistas se reagrupen. Por eso se insiste en que se debe debilitar el ncleo ideolgico del chavismo heterodoxo filiando su doctrina a las peores concepciones comunistas del siglo pasado; como una ideologa opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. Claro que todo esto no es nuevo.Desde la muerte de Hugo Chvez el cerco en torno de Venezuela se ha ido acrecentando y aproximado cada vez ms. La crisis humanitaria en la que se encuentra ahora el pas, debido a la escasez de diversos productos y servicios, por ejemplo, no es cuestin de psimas decisiones gubernamentales (por lo menos no en solitario). De suyo, dicha crisis lleva impresa la marca que los cubanos han vivo durante medio siglo: un frreo bloqueo comercial que, como sucedi con Salvador Allende, en Chile, de la mano de la burguesa nacional crea un ambiente de escasez artificial. De aqu que, cuando pomposamente se acusa al rgimen autoritario de Nicols Maduro sea imperante lograr distinguir que la batalla por la democracia en Venezuela no es un asunto de votos, casillas y procedimientos de pretendida libertad electoral: lo que se juega en el pas es mucho ms que eso. Y la realidad es que si esta sociedad an no sucumbe no es por lo menos no en su parte toral debido a las decisiones gubernamentales por dems desatinadas en algunas ocasiones, dogmticas en otras, carentes de contenido crtico, en las ms; sino al proyecto compartido de millones de venezolanos consientes que el tema no es la democracia, sino las mltiples democracias que cada sociedad se puede dar; todas con un contenido social y poltico diferente.En la defensa de las democracias alternativas de Amrica Latina, por supuesto, no se trata de ser dogmtico con sus gobiernos: intentando defender lo indefendible en sus errores y exaltando sus aciertos. Simple y llanamente se trata de saber cmo, cuando se trata de las reivindicaciones latinoamericanas, la historia de asedio se repite invariable. Los mecanismos de desestabilizacin cambian de acuerdo al contexto en el que se den, cierto. Sin embargo, el manual de operaciones sigue siendo el mismo. Y es que cuando se trata de las venas abiertas de Amrica Latina, la historia tiene un gran peso que, por ningn motivo, debe ser demeritada, ni mucho menos menospreciada slo porque la agresin directa se encuentra velada por el sentido comn de palabras vacas comoPublicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/ 2017/04/operacion-venezuela- free-2-democracia-e.html?m=1