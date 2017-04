Una nueva generacin de judos americanos contra Trump y Netanyahu

Viento Sur

El vdeo (al pie de la nota) es llamativo y produce olas al otro lado del Atlntico y en todo el mundo: ms de 1000 jvenes manifestantes rodean y algunos de ellos invaden el edificio del AIPAC, el poderoso Comit americano-israel de Asuntos Pblicos, para denunciar su papel en el apoyo incondicional de los Estados Unidos a Israel y a la colonizacin israelita de los territorios palestinos ocupados. Y todo ello en la apertura del congreso anual del, al que asiste la flor y nata delpoltico y econmico americano, empezando por el presidente y el vicepresidente del pas, el presidente del Senado Paul Ryan y el jefe de filas de los diputados Demcratas... sin olvidar el inevitable primer ministro M. Netanyahu.Esta manifestacin/invasin sin precedentes del edificio del AIPAC sera ampliamente suficiente para constituir un acontecimiento americano e internacional de primer orden. Sin embargo, lo que hace sensacin e historia es el origen de los manifestantes:del movimiento(Si no, ahora) y su consigna principal es muy elocuente:/(1) En realidad, la manifestacin histrica del 25 de marzo no ha sido ms que la conclusin de profundos cambios que han tenido lugar en el interior de la comunidad juda americana y que se han hecho visibles con ocasin y durante la campaa del senador socialista radical y judo tambin- Bernie Sanders. En efecto, en muy primera lnea de la masa (ms de 500.000!) de los jvenes americanos que han sido inspirados por la radicalidad del mensaje de Sanders y que han hecho todo para apoyar su campaa, se ha encontrado la jven generacin de jovenes judos radicalizados que combina la oposicin alpoltico y econmico americano con la solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Es pues la existencia de esa vanguardia radical de masas de los jvenes judos americanos lo que ha permitido, algunos meses ms tarde, asistir a lasdespus de la puesta en aplicacion de las medidas islamfobas del presidente Trump. Es as como, despus de haber visto a millares de jvenes (sobre todo) judos manifestarse en los aeropuertos del pas contra la prohibicin impuesta a los musulmanes de inmigrar a los Estados Unidos, justo despus de que se haya asistido a la multiplicacin de los actos de fraternizacin activa y de apoyo mutuo entre judos y musulmanes con ocasin de los igualmente incontables- actos de profanacin de sus cementerios, han tenido lugar incendios criminales de sus sinagogas y mezquitas as como una ola de actos antisemitas e islamfobos que barre los Estados Unidos de Trump y de Bannon. Arda una mezquita? La sinagoga de al lado daba hospitalidad al imn y sus fieles, pero no se ha visto nunca hacer lo mismo a una iglesia cristiana. Era profanado un cementerio judo? Los musulmanes de los alrededores organizaban enseguida una colecta y reparaban los desperfectos con sus propias manos! Y tambin, los rabinos progresistas se manifestaban a favor de sus hermanos musulmanes y eran conducidos esposados a las comisaras, mientras que los hombres de fe musulmanes se ponan a la cabeza de las manifestaciones contra el racismo y el antisemitismo renacientes! Y todo esto y muchos otros pasos no una o dos sino decenas de veces y todos los das en los ltimos 4 o 5 meses!...

Sin embargo, lo que ha provocado a la comunidad de judos americanos un verdadero electrochoque, constituyendo el punto de partida de ulteriores desarrollos (histricos?), es la indiferencia escandalosa del primer ministro Bibi Netanyahu frente a la ola de antisemitismo que ha seguido a la eleccin de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Como por otra parte repiten los manifestantes/invasores del AIPAC, el gobierno israel y, ms generalmente, el establishment israelita y el judo internacional se muestran completamente indiferentes frente al renacimiento del antisemitismo ms peligroso (sin incluso una protesta formal!) contentndose con un apoyo incondicional a Israel y sus polticas por parte de Trump y sus amigos. En otros trminos, es como si Netanyahu y su gobierno dijeran a los actuales inquilinos de la Casa Blanca, declarados racistas y antisemitas: tenis carta blanca para hacer lo que queris a los judos de Estados Unidos y del mundo entero a condicin de apoyar a Israel y sus polticas racistas! Y, por paradjico que pueda parecer, es exactamente eso lo que se est viendo cuando la peste fascista, que solo jura por Trump y por Bannon, multiplica los actos del antisemitismo ms abyecto en el mismo momento en que su presidente, no solo declara que quiere transferir la embajada desde Tel Aviv a Jerusaln, sino que nombra tambin como nuevo embajador americano en Israel a un americano-israel que es... el consejero ms prximo del primer ministro Netanyahu y que adems preside una asociacin de amigos de una colonia israelita plantada en medio de los territorios ocupados!...

Asi pues este matrimonio, a primera vista increble y grotesco, del antisemitismo ms extremo con el ms incondicional apoyo a Israel, est creando una nueva situacin en el interior de la dispora juda, facilitando la clarificacin de las ideas y empujando a la juventud juda no solo a alejarse del racismo de los diversos Netanyahu de los ltimos decenios sino tambin a ponerse al lado de los palestinos y de los musulmanes oprimidos en el mundo.

De ah todos estos desarrollos tan prometedores que estn teniendo lugar en Estados Unidos estos ltimos tiempos que podran, a medio plazo, contribuir en gran medida a cambiar el mismo paisaje de Oriente Medio tan atormentado y privado de perspectivas. Conclusin: Entonces, (demos) atencin a esta dimensin indirectamente medio oriental de los acontecimientos norteamericanos, que da nacimiento a una nueva vanguardia juda radical y de masas, a una nueva generacin de jvenes judos antiracistas y antifascistas que, tomando la cabeza del movimiento radical contra Trump y el establishment estadounidense, promete resucitar las mejores tradiciones del judasmo progresista...

As pues, mirad este vdeo y comprederis:

https://www.youtube.com/watch? v=KTBnQWWUofE

Notas

1. Para una informacin continua, detallada y de primera mano sobre lo que pasa en las alturas, pero tambin en la base de la sociedad norteamericana, aconsejamos el Facebook de la Iniciativa Greeks for Bernie Sanders Mass Movement : https://www.facebook.com/Europ eans-

Traduccin: VIENTO SUR

Zona de los archivos adjuntos Vista previa del vdeo Jewish Resistance Goes to AIPAC de YouTube Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12438