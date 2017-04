Neoliberalismo pierde el balotaje

El pueblo ecuatoriano tiene memoria

Lenn Moreno celebra la victoria electoral, acompaado de su esposa y partidarios.



Quito - El resultado del balotaje en Ecuador fue la victoria de Lenn Moreno con el 51,14% contra el 48,86% del banquero Lasso, con la participacin del 83% del electorado (unos diez millones de personas).

A pesar de que las elecciones fueron validadas por varios organismos internacionales, como la OEA y la UNASUR, y catalogadas como "impecables" y "transparentes", el binomio Lasso-Pez se ha negado a aceptar la derrota. Usando como justificativo un exit poll realizado por la polmica encuestadora Cedatos y difundido por el canal Ecuavisa, que le atribua ventaja a Lasso, han denunciado fraude, y han cortado vas principales de Quito durante cinco das consecutivos, hasta hoy viernes 7 de abril. Tambin hubo protestas -en menor escala- en la ciudad de Guayaquil, la ms poblada del pas.

El 5 de abril, despus que el Consejo Nacional Electoral (CNE) finaliz el conteo de votos y anunci oficialmente el triunfo del binomio Moreno-Glas, la alianza CREO-SUMA de Lasso present impugnaciones a 1795 actas electorales. Pocas horas despus, Alianza PAIS (AP), se "adhiri a las impugnaciones" para demostrar que no hubo fraude, y poner en evidencia "las maniobras antidemocrticas" de Lasso y sus partidarios. Esta decisin de AP -de adherirse al recuento demandado por los perdedores- fue sorpresiva y, me atrevo a decir, sin precedentes a nivel nacional o mundial. De inmediato el candidato Lasso subi la apuesta: anunci que pedira la revisin de casi "el 100% del universo electoral ecuatoriano". En abierto desconocimiento de la Ley Electoral de Ecuador, que determina que solo se pueden impugnar actas en las que se haya notado discrepancias numricas -y de ninguna manera todas las actas. Posteriormente el presidente de CREO-SUMA, Csar Monge, que acta como experto electoral (vistiendo una chaquetilla blanca con las palabras "control electoral" impresas en la espalda), ajust los nmeros precisando que quieren impugnar 2448 actas. Y, por tanto, el recuento de votos sigue...

El binomio de la coalicin de derecha Lasso-Pez perdi las elecciones, pero al negarse a reconocer su derrota y ocupar las avenidas aledaas al CNE en Quito -con el respaldo del alcalde Rodas- ha logrado mantenerse en las portadas de los medios de prensa nacionales e internacionales ms de lo previsto para un perdedor. Y, en alguna medida, tambin ha conseguido opacar, por el momento, el triunfo del binomio Moreno-Glas.

Una dcada de gobierno de Alianza PAIS

Los logros de la dcada de gobierno de Rafael Correa son innegables: reduccin de la pobreza, inversin social en educacin, salud y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, especialmente en los ltimos aos, con la baja en los precios de los commodities, se hicieron ajustes impopulares, como la reduccin del empleo pblico. Por otra parte, a lo largo de esta dcada, se produjo un deterioro (atribuido en parte a la personalidad del presidente saliente) en las relaciones con los movimientos sociales, en particular con los indgenas y los ecologistas que cuestionan el "modelo extractivo" de este pas petrolero. Ecuador adems carece de moneda propia, es un pas dolarizado desde el ao 2000, durante el gobierno de Mahuad, del cual el banquero Lasso fue Superministro de Economa. La dolarizacin implica que Ecuador carece de soberana monetaria y tiene una total dependencia de las divisas que entren al pas por la venta de petrleo. La baja en los precios del petrleo de los ltimos aos fueron, por tanto, un golpe fuerte a la economa.

A esto se sum el desastre natural del peor terremoto en dcadas, ocurrido el 16 de abril de 2016. Tuvo su epicentro en la provincia de Manab, y afect a ms de un milln de personas, causando aproximadamente 700 vctimas fatales y miles de heridos. Tuvo un costo de tres mil millones de dlares, 3% del PBI de Ecuador. Para sobrellevar la crisis, el gobierno del presidente Correa tom algunas medidas consideradas "antipopulares", como el incremento de dos puntos del IVA (impuesto al valor agregado), que subi del 12 al 14% por el periodo de un ao. Esta medida fue usada por los opositores, especialmente por los medios de prensa privados que son mayoritarios para hostigar al gobierno, sin tregua. Y dicha campaa cal en los consumidores, generando descontento, principalmente en las ciudades.

Sin embargo, la poblacin de las zonas afectadas por el terremoto, provincias de Manab y Esmeraldas, reconocieron la asistencia prestada por el Estado, y votaron mayoritariamente por el candidato de AP, Lenn Moreno. De hecho, la ventaja obtenida en Manab ha sido un factor clave en la victoria de AP.

Moreno: "Hay grupos indgenas, ecologistas, mujeres... que tienen que volver"

El primer discurso de Lenn Moreno como presidente electo fue un claro mensaje de conciliacin social: "Entramos en una poca donde se disminuye la confrontacin y se ampla la tolerancia, pero la revolucin contina, no los vamos a defraudar", afirm. Seal que promovera el regreso de distintos sectores sociales que se alejaron de la base de apoyo a AP. "Hay grupos indgenas, ecologistas, de jvenes, de mujeres, que tienen que volver. Tendrn que volver y rescataremos esa porcentualidad que nos daba una ventaja inmensa. Esa diferencia la recuperaremos con dilogo. Les corresponde a ustedes hacer lo mismo, con aquellos que se resintieron. Vamos a trabajar por todos", afirm.

Sobre la corrupcin, Lenn Moreno envi un mensaje a la poblacin y especialmente a su futuro gabinete: "Quiero inaugurar el gobierno ms limpio del Ecuador. Quiero erradicar la corrupcin. Que aquellos compaeros que sean designados ministros sepan que no voy a tolerar ningn acto de corrupcin. A esta afirmacin hay que ubicarla en el contexto de los graves casos de corrupcin en Petroecuador, la empresa petrolera estatal.

Cholango: "No hay que tener miedo al debate"

Humberto Cholango, expresidente de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) y miembro de Pachakutik dijo en respuesta al discurso de Moreno: "En una sociedad hay que dialogar... En un dilogo se respetan las diferencias. Nosotros debemos analizar ese llamado al dilogo de Lenn Moreno. [Debemos hablar sobre] la criminalizacin de la protesta, la educacin bilinge, la reforma agraria: la democratizacin del agua y de la Tierra, la construccin del Estado Plurinacional, el modelo extractivo. Hay que poner todo en el tapete. No hay que tener miedo al debate por el bien del pas. [1] "

Con respecto al clima desestabilizador creado por la alianza CREO, Cholango dijo: "Todos tenemos que respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, que ha elegido a Lenn Moreno. Los perdedores: el banquero y la oligarqua, tienen que reconocer. No se trata de gritar. Tienen que respetar y aceptar los resultados, y contribuir al pas, con ideas y propuestas. Intentan movilizar de manera violenta y sin pruebas contundentes, se paran en tarimas y dan discursos intentando violentar -eso ya se vio en Venezuela, en Bolivia, en Honduras, en Brasil... Entonces, hay un guin establecido de los poderes fcticos internacionales para desestabilizar y desmoralizar a los movimientos sociales."

"La democracia gira en torno a la toma de decisiones"

Los desafos que tiene por delante el presidente electo y su movimiento Alianza PAIS no son pocos, ni son simples porque involucran la construccin de un Estado Plurinacional, ms justo y ms solidario. A diferencia de los regmenes de derecha que excluyen a gremios y a movimientos sociales, que son gestionados por ejecutivos y CEOs y gobiernan por decreto, sobre el gobierno de Lenn Moreno y Jorge Glas hay otro nivel de expectativas: mayor participacin popular en todos los rdenes.

John Berger deca: "La democracia es una propuesta (raramente lograda) que gira en torno a la toma de decisiones; poco tiene que ver con las campaas electorales. Es la promesa de que las decisiones polticas sern tomadas en consulta con los gobernados, y de acuerdo con ellos. Para que el proceso funcione, los gobernados deben tener la informacin adecuada sobre los temas en debate, y aquellos a cargo de ejecutar las decisiones deben tener la capacidad y la voluntad para escuchar y tomar en cuenta lo que han odo. La democracia no debe ser confundida con la "libertad" de decisiones binarias, la publicacin de encuestas de opinin o el amontonamiento de gente en datos estadsticos..." [2]

[1] Humberto Cholango, entrevistado por Washington Ypez y Kintto Lucas en Radio Pichincha:

http://mx.ivoox.com/es/2-abril-pueblo-derroto-a-audios-mp3_rf_17977673_1.html

[2] Fragmento del ensayo "Where Are We?", Hold Everything Dear, John Berger (traduccin de la autora).



