Caciquismo presente

Antidemocracia: una verdad incmoda

El Salmn Contracorriente

"Al que han deformado la cabeza desde joven para que se convierta en un emprendedor, nunca tendr conciencia de clase por mucha hambre que pase". (Miren Etxezarreta. Economista. Entrevista, 16/11/2016. Pblico.es)



Parafraseando a Miren Etxezarreta, podemos decir que al que han deformado la cabeza desde joven para que se convierta en un sbdito monrquico, nunca tendr conciencia republicana por mucho fascismo que sufra. Nunca tendr conciencia de libertad por mucho caciquismo que sufra.Precisamente, de acuerdo con los historiadores, el fascismo franquista refin la crueldad del rgimen caciquil, militarizndolo y ahogando a la Espaa republicana (previa al golpe militar). En este sentido, el refuerzo de las funciones e instituciones del Estado franquista y posteriormente de la monarqua se llev a cabo para abolir el movimiento republicano, que fue un fenmeno social y poltico que hizo temblar los cimientos de la hegemona de las clases dirigentes. Y as hasta hoy.El discurso oficial sobre la modlica transicin a la democracia, mal llamada transicin democrtica, en Espaa ha sido cuestionado por diversos autores [1]. La realidad de la infrahistoria espaola nos muestra, ms que una transicin democrtica, una reconfiguracin poltica del fascismo y de las fuerzas antidemocrticas.Entendiendo la ideologa fascista segn la define exhaustivamente Vicen Navarro [2]: Militarismo, machismo, imperialismo, caudillismo, catolicismo totalitario, corporativismo sindical, anticomunismo y antisocialismo. Ideologa ampliamente extendida en el Ejrcito, en la Iglesia, en los grupos empresariales y en los partidos de derechas.Cuatro han sido y son los pilares principales que fundamentan la solidez de las fuerzas antidemocrticas: caciquismo, fascismo, catolicismo y capitalismo. Todas ellas cohesionadas por el patriarcado irredento. Estos pilares han dejado la aspiracin democrtica en un estril teatro electoral cuatrianual. Donde poner urnas ha quedado reducido a espectculo circense, en el mejor de los casos, y en el peor, a desobediencia constitucional. Del discurso cuasirrebelde de la democracia de baja intensidad hemos de pasar al diagnstico mdico certero, tristemente vigente, de una sociedad enferma, infectada de fascismo [3].As, echndole una mirada gramsciana a la historia, en medio de la apologa del libre mercado, la explotacin obrera se ha vuelto ms y ms difusa, incluso negada -obviamente, primero desde las instancias del poder, incluida gran parte de la Academia-, siguiendo este mecanismo petrino de triple negacin:1) Negar la explotacin obrera.2) Negar la misma existencia de clases sociales.3) Negar la necesidad del anlisis de la explotacin.As, bajo este escenario, poco importa ya lo acertado o errneo de Marx. No sera ms que un ejercicio de imaginacin, de ciencia ficcin, y acaso slo de ficcin, al que paradjicamente se puede presentar incluso como antidemcrata.

La reconfiguracin poltica del fascismo y de las fuerzas antidemocrticas en Espaa muestra cmo el anhelo democrtico ha sido ahogado sin miramientos, dejando el mero cascarn electoral para calmar la insurreccin social y, sobre todo, darle legitimidad a la nueva situacin de violencia neofascista bajo la faz neoliberal. Basta observar en la historia reciente espaola el pnico empresarial que se produjo ante las expectativas de unas terceras elecciones. La aversin antidemocrtica de los poderosos se vuelve clara y difana cuando la sociedad decide pararse y preguntar: hacia dnde vamos?

Mientras tanto, otros lcidamente se dan cuenta del engao de la democracia monrquico-parlamentaria [4] . No es socavar los principios democrticos perder la soberana monetaria? Un pas con las mayores tasas de economa sumergida de Europa puede denominarse democrtico? Seamos claros: Un pas gobernado por fuerzas caciquiles no puede ser jams una democracia, aunque lleve ese ttulo escrito en sus leyes, algo que Joaqun Costa [1846-1911] no se cans de denunciar en su clebre Oligarqua y Caciquismo.

Repitamos: Un pas gobernado por fuerzas caciquiles, aunque de democracia se vista, caciquil se queda.

Basta ver cmo un partido imputado por corrupcin hasta las trancas sigue gobernando, dejando la marca Espaa a la altura del betn, un partido que debiera haber dimitido y disolverse, que sigue cacareando sin cesar que son los adalides de la libertad y de hacer las cosas como dios manda, adanes de la transparencia. El lenguaje es suyo, ha sido secuestrado, crean la verdad y la mentira. Si dicen que la tierra es plana, automticamente el globo se desinfla hasta ajustarse a su enunciado. Cmo derribarlos de su pedestal, qu idioma habremos de aprender para dejarles cacareando en su gallinero

Necesitamos reeditar el libro de Saramago sobre la ceguera social retitulndolo algo as como Ensayo sobre la antidemocracia. Alguien me sugerir, con acierto, que sera mucho mejor su libro hermano: Ensayo sobre la lucidez, aunque es menos conocido, por qu ser?

[1] Basado en lo esencial en un extracto de la ponencia Caciquismo vs. Democracia presentada en el Congreso Extremadura durante la transicin democrtica (1975-1983), Cceres, 18 y 19 nov 2016.[2] Navarro, V., Tergiversaciones de nuestro pasado: Una visin republicana de nuestra historia, Cuadernos Republicanos, 62: 11-45, 2006.[3] Marcelino Camacho, 1976, citado en Asamblea de Yeseros y Escayolistas de Badajoz; Vega, J. y Caada, M., La huelga ms larga, Mlaga, Zambra y Baladre, 2011, pgina 60.[4] Duran, Enric, De la va institucional a la revolucin integral, Publicacio Crisi, 04/07/2016, disponible en: https://fair.coop/es/de-la-via-institucional-a-la-revolucion-integral-1/ Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Antidemocracia-una-verdad-incomoda