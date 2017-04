Locura colectiva

Deshojaba margaritas el ex presidente Obama: Destruyo Siria, no destruyo Siria... cuando se le prendi el foquito: Voy a crear una lnea roja que Al Assad no puede cruzar: Si emplea armas qumicas, acabo con l. Su idea fue el punto de partida para que el Estado Islmico, EI, las adquiriera y las empleara en Guta en el 2013, el peor ataque qumico conocido ltimamente, para de inmediato acusar al gobierno sirio de su uso. Cuando Obama estaba al punto de cumplir con su amenaza, Siria, a peticin de Rusia, expres la disposicin de poner bajo control internacional su arsenal qumico, y el mundo se salv del desastre nuclear por un pelo.Siria entreg la lista completa de sus reservas de armas qumicas, dio acceso sin restriccin para que los inspectores de la ONU controlaran los lugares donde se conservaban, facilit la aplicacin de procedimientos para la destruccin de las mismas bajo control internacional, para cuya tarea la ONU proporcion todo el apoyo logstico. Slo en el caso de romperse este acuerdo, en el Consejo de Seguridad de la ONU se podra discutir el empleo de la fuerza militar. La tarea se cumpli tan pulcramente y con tal eficiencia que el equipo que la realiz obtuvo el Premio Nobel.Cuando, luego de la liberacin de Alepo por el Ejrcito Sirio, la guerra en Siria estaba al borde de culminar con la total derrota del EI, se produce el ingreso de armas qumicas a Idlib. Los terroristas ejecutan un ataque con estas armas, en consecuencia mueren 77 civiles, entre ellos 11 nios. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido acusan a Al Assad del ataque areo, pero Siria no lo pudo efectuar porque, como ya se dijo, no posee estas armas. Ni siquiera la Oficina de la ONU para el Desarme ha confirmado que desde el aire se hubiera efectuado algn ataque qumico.Rusia presenta al Consejo de Seguridad de la ONU su propuesta para investigar la realidad del problema, pero antes de que siquiera se discuta su borrador, el Presidente Trump ordena el ataque a la base de Shairat, la operacin es a ojos vista premeditada y, adems de ilegal, viola las leyes internacionales.Bravo, as se acta! Por fin tenemos quien nos dirija!, gritan en coro los vasallos del imperialismo mundial globalizado, IMG, todos neocon que antes lo criticaban por su amistad con Rusia. Hasta McCain, otrora enemigo acrrimo de Trump, lo aplaude; en cambio, a la seora Clinton le parece insignificante el acto y le exige exterminar a las Fuerzas Armadas Sirias. Finalmente, Trump ha sido contagiado por la locura colectiva de los aliados de EE.UU., que no conocen ms que el empleo de la fuerza para gobernar. As lo hicieron siempre y as lo van a hacer en adelante.Y no es que no se ha desnudado el rey, que siempre estuvo desnudo, ciegos son los que se negaron a ver su desnudez y se persuadieron de que algo podra cambiar con Trump, que haba ofrecido: Anular los tratados comerciales TPP y NAFTA, del que tanto se han beneficiado los neocon; colaborar con Mosc para derrotar al EI, creado por los neocon para presionar a Rusia, China e Irn; desmantelar la OTAN; investigar lo que realmente pas el 9/11; auditar al Banco de la Reserva Federal para controlar las finanzas de EE.UU.Como dijo el poeta, Y los sueos, sueos son.