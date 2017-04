"Las mil y una noches"

Hace muchos aos en Uruguay se elegan a los abanderados o abanderadas de la escuela, de acuerdo al promedio de sus notas durante toda la primaria. Quien tena el mejor promedio llevaba la bandera uruguaya, quien contaba con el segundo mejor promedio llevaba la bandera de Artigas y el tercero la de los Treinta y Tres Orientales. Se tenan en cuenta las notas en las diferentes materias y la conducta.Yo tena excelentes notas en toda la primaria, saba que mi promedio era uno de los mejores, pero saba tambin que no tena buenas notas en conducta. A veces no aceptaba imposiciones de algunas maestras, a veces tena que colocar en su sitio a alguno que me molestaba por tener un hermano guerrillero preso, a veces me enojaba cuando vea algn tipo de injusticia y responda, y si haba que pelear me peleaba. Era una poca compleja.Entonces, cuando ocurra alguna de esas situaciones iba en penitencia a la biblioteca. Una biblioteca cerrada, que casi no era visitada, con bastantes libros y muchos cuadernos del Ministerio de Educacin y Cultura.Los cuadernos se supona que los maestros deban darlos a los nios que no podan compararlos. Tenan tapa y contratapa grises y muy feas, con la cara de Jos Pedro Varela unos y la de Jos Artigas otros. Sin embargo, las maestras nunca los entregaban a quienes no podan comprar sus tiles escolares.Alguna que otra vez, cuando nos quedamos en penitencia con el Gabyln un amigo de la escuela y del barrio, nos llevamos los cuadernos y los repartimos por ah. De alguna forma, hacamos nuestra pequea justicia. Yo, adems, siempre me llevaba algn libro:Unas maravillas que lea con gran emocin y entusiasmo en el altillo de mi casa all en la calle Muoz, o en el Parque Rod en la poca de calor. La vieja ni sabia que aquellos libros no eran prestados, y tena tantos problemas que yo estaba seguro que nunca lo descubrira. Lo ms importante era tener notas excelentes en todo, menos en conducta, pero eso lo asuma como parte de mi rebelda y la de la familia. Nunca nadie reclam por ningn libro.Cuando estaba en sexto ao y se acercaba la fecha de Jurar la Bandera y de nombrar a los abanderados o abanderadas, yo ya haba dado por sentado que no me elegiran por esa tacha en conducta. Me dola un poco, pero ya me haba hecho la idea de que as era la vida y no poda hacer nada. Saba que algunas maestras me tenan ojeriza por ser de una familia vinculada a la guerrilla y no pensaba ser abanderado.Unos das antes de la fecha sealada, la directora de la Escuela me llam a la direccin. Qued blanco como un papel, y en el trayecto de mi saln de clase hasta su oficina iba pensando que seguramente me echaran de la escuela. Entonces fui imaginando qu le dira luego a mi vieja. Con tantos problemas, uno ms. Iba casi llorando, solo casi porque haba aprendido a no llorar para mostrarme siempre fuerte. Las palabras de la directora, luego de saludarme, fueron una sorpresa.-Lucas, usted tiene las mejores notas de la escuela, pero tiene mala nota en conducta.Lo que yo ya saba, por lo tanto no era nada nuevo, pero intent justificarme, aunque no encontraba todas las palabras que necesitaba. La sorpresa fue cuando me dijo: -Eso podemos entenderlo, pero no podemos justificar que usted haya robado libros de la biblioteca.Qued mudo, estaba seguro que nunca se haban dado cuenta y que a nadie le importaba esa biblioteca a la que bamos castigados.Primero pens en negar, pero por lo visto tena muy claro que yo me haba llevado los libros, y si negaba tal vez me chantaran tambin los cuadernos, pero eso ella no lo haba mencionado. Por suerte, pareca no estar enterada o las maestras nunca le dijeron porque les reclamara al no haberlos repartido o se hizo la desentendida. Entonces le dije rpidamente: -Yo solo me los llev prestados, los tengo todos juntos para devolverlos.Ella sonri con un aire de satisfaccin y de complicidad y dijo: -Bueno, si usted los trae, puede ser abanderado y yo puedo defenderlo en la reunin de maestras. Sonre tmidamente.Al otro da aparec en la escuela con unos diez libros, no recuerdo muy bien cuntos eran. Ella mir uno por uno, y al finalizar me dijo: -Falta uno.Baj la cabeza y me puse colorado, mientras la escuchaba decir: -Falta el deMe volvi a sorprender. Intent hacerme el vivo y no devolver el ejemplar de uno de los libros que ms quera. Segua convencido de que no podan saber los libros que haba en una biblioteca a la cual no iban, y mucho menos saber exactamente los que yo me haba llevado.Levant la mirada y le dije: -Se lo traigo maana -entre avergonzado por la situacin y triste por tener que devolver un libro que me fascinaba. Ella volvi a sonrer con la misma sonrisa del da anterior. Al da siguiente le llev el libro.En la reunin de profesores no coment estos pormenores y, mostrando mis notas y resaltando mi inters por la lectura, insisti que deba ser el primer abanderado. Finalmente se impuso el criterio de algunas maestras que no me queran mucho, y preferan reconocer a otro alumno, adems de darme una leccin. As, fui elegido como segundo abanderado.El da del desfile portando la bandera de Artigas me senta levantando la bandera de los tupamaros. Camin contento y orgulloso de ser uno de los tres abanderados, pero con cierta tristeza porque ni mi Vieja ni mis hermanos, ni algn pariente pudieron estar ah. Terminado el acto, cuando ya bamos saliendo con los compaeros, la directora volvi a llamarme: -Lucas tengo que hablar con usted.Todos miraron y enseguida cuestionaron: -Y ahora qu hiciste?En la direccin, ella solo sonri y me entreg un regalo: era un ejemplar de. Sal feliz.Esa directora, aos despus fue despedida por la dictadura, acusada de ser comunista. Ese libro me acompa un buen trayecto en el camino del tiempo, hasta terminar, por descuido o temor, en una fogata, junto a otros libros que era necesario quemar porque haban sido prohibidos