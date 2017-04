Elecciones y debate sobre progresismo

Sur y Sur









Las elecciones realizadas en Ecuador colocan a ese pas en el centro de las reflexiones sobre lo que acontece en nuestra regin y las perspectivas del progresismo en la misma. En la primera vuelta electoral el triunfo del oficialismo haba tenido un sabor amargo. Eso era as porque, si bien el oficialismo haba vuelto a ganar, no haba conseguido llegar al 40%, necesario para evitar una segunda vuelta y lejos del 57,17% que haba reunido el actual Presidente Rafael Correa en la primera vuelta del 2013.

El domingo pasado se concret la segunda vuelta electoral de ese pas. El candidato oficialista, Lenn Voltaire Moreno (su madre quiso que se llamara Voltaire, por el filsofo francs), logr imponerse con el 51,16% de los votos, contra el 48,84% del banquero Guillermo Lasso. De ese modo el progresismo logr retener el gobierno de Ecuador. A partir de ese hecho se fortaleci un debate que abarca a los sectores que no estn con el statu quo y que recorre a toda la regin.

Se trata de la discusin entre quienes piensan que el progresismo, que gobern y gobierna a varios pases de la regin, lleg a un tope. Ahora sera la hora de gobiernos ms conservadores, hasta que el pndulo empujado por las rebeldas populares y las luchas sociales- vuelva a hacerlos retroceder. Otros son los que creen que estos recientes gobiernos, ms conservadores, como los de Brasil y Argentina durarn muy poco y que rpidamente ser el regreso de quienes gobernaron en los ltimos aos.

Da la impresin que este debate tendra que ser ms profundo. Todos deberamos preguntarnos Por qu la experiencia progresista ya conocida no pudo salirse de los marcos tradicionales y terminaron en crisis y derrotas? Esta frustracin nos obliga a pensar en que hay otros caminos para que el regreso esperado no sea una mera reiteracin de los progresismos conocidos. Habr que ver si es posible poner fin a estos movimientos pendulares y establecer un nuevo modelo asentado en la soberana popular, donde la participacin y protagonismo del pueblo vaya ms all de poner un voto cada dos aos, mientras adems- continan las polticas saqueadoras de nuestras riquezas.

En Ecuador, el progresismo seguir gobernando pero debe preguntarse por qu de cada 5 votos que tena en el 2013 perdi 2 en la primera vuelta electoral del 2017? Esos votos, que haba recogido Correa en el 2013, tomaron otros rumbos porque el mismo Correa no pudo o no supo poner fin al saqueo de sus recursos naturales o bienes comunes y responder a las demandas populares. Es posible que esa sea la razn por la cual los sectores afectados buscaron otros caminos.

