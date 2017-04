Yassin, el revolucionario sirio que amaba a Neruda y Lorca

En los primeros aos de mi estancia en prisin en los ochenta y los noventa, le sobre el fusilamiento del gran poeta espaol Garca Lorca por los fascistas espaoles. Lorca era un hombre que brillaba entre aquellos que en mi mente simbolizaban la cultura y la revolucin, recuerda Yassin Al-Haj Saleh en la introduccin del Diario del asedio a Duma: 2013

Yassin Al-Haj[2], mdico y escritor marxista nacido en Raqqa en 1961, es considerado una de las voces ms influyentes de la Primavera Siria. En el citado proemio confiesa que se senta muy prximo a Garca Lorca cuando fue encarcelado en 1980 (antes de cumplir los veinte aos) ya que en aquel entonces pensaba que correra la misma suerte que el poeta granadino.

Este activista, de 56 aos, galardonado con el Premio Prncipe Claus de Holanda en 2012 por el impacto social de sus escritos tena, asimismo, una gran pasin por Pablo Neruda, en cuyas memorias subraya me sumerg a principios del verano de 1980. Sobre el autor de Veinte Poemas de Amor y una Cancin Desesperada, nos dice:

Neruda fue el primer alias que adopt en la organizacin de las juventudes comunistas en las que militaba a mediados de los setenta. Al principio no conoca nada de Neruda pero estaba fascinado por lo que escuchaba () del poeta chileno que haba escrito una elega al poeta espaol asesinado por los fascistas, recalca Yassin Al-Haj.

Yassin Al-Haj est casado con Samira Khalil, quien fue secuestrada por el Ejrcito Islmico en las afueras de Damasco en diciembre de 2013 junto a otros tres compaeros con los que form la avanzadilla de Los Cuatro de Duma. El grupo sigue siendo un icono y un amargo referente de la verdadera y desconocida revolucin siria.

Yassin Al-Haj subraya que, en su opinin, tanto su mujer Samira como la abogada Razan Zaitune; su marido Wael Hamada y el poeta Nazem Hamadi todos integrantes del Centro para la Documentacin de las Violaciones de los DDHH (VDC) revolucionaron en Siria el principio de los Derechos Humanos.

Ellos cuatro nos representan, representan a la revolucin siria con sus valores liberalizadores, no como una lucha por el poder. Representan la poltica desde abajo, con la gente, y no desde arriba. Representan la ampliacin de horizontes de pensamiento y de horizontes polticos y ticos, no el estrechamiento o cerrajn de las almas. Representan () la elevacin por encima de los lazos sectarios, escribi Al Yassin Al-Haj Saleh en un artculo publicado en Rebelin en diciembre de 2014.

Por su parte Santiago Alba Rico, escritor y filsofo espaol de formacin marxista, dedica estas palabras al activista sirio en el prlogo del Diario del asedio a Duma 2013[3]: Yassin Al-Haj es uno de los ms grandes y valientes intelectuales de este mundo de perros () Con otra izquierda, en otras circunstancias, si tuviera otra nacionalidad, se le reconocera la estatura de un Sartre, un Camus o digamos un Frantz Fanon[4] .

Me hice comunista en mi primer ao en la universidad de Alepo (estudiaba medicina). Era un comunista opositor al rgimen que mantena una buena relacin con la URSS. No obstante, una parte de mi partido se opona a la URSS e interactuaba con el comunismo europeo con nombres de la talla de Santiago Carrillo y Enrico Berlinguer, explica Yassin.

Yassin Al-Haj, quien se lamenta de la falta de apoyo de la izquierda internacional a la revolucin, subraya: Quizs nuestra lucha sea compleja, como la lucha espaola hace ocho dcadas () Eso no cambia la posicin republicana que defendieron Los Cuatro junto a innumerables sirios.

La revolucin siria, cuyo motor y espina dorsal fueron las mujeres y la izquierda laica y progresista, fue secuestrada y ensuciada por los radicales y las potencias extranjeras, segn la activista hispano siria Leila Nachawati.

