El presidente Mauricio Macri y las mafias

De Calabria al Plata

Pgina/12

El lunes el presidente Maurizio Macr firm con los sindicatos de trabajadores de la construccin y de obras sanitarias y con la cmara patronal de empresas constructoras un denominado Acuerdo Federal, que en realidad es una carta de intenciones. Incluye capacitacin para prevenir accidentes laborales, modificaciones legales que incentiven la construccin de viviendas para alquiler si el Congreso las aprueba, desgravaciones impositivas si los gobiernos provinciales y los bancos adhieren, crditos del Banco Nacin a tasas y plazos que deberan ser atractivos, reduccin de los precios de venta de inmuebles para sectores medios, si las empresas lo disponen. Anunciado luego de la movilizacin a favor del gobierno del sbado 1 y en la semana del primer paro general de la CGT, ese catlogo de propsitos edificantes intent mostrar un gobierno activo que mantiene abiertos los puentes con los representantes de los trabajadores. Por eso desconcert a propios y extraos que Macr eligiera esa ocasin para emitir un gneo discurso antisindical, frente a los oficialistas seriales Gerardo Martnez, Jos Luis Lingeri y Andrs Rodrguez, los dirigentes ms dispuestos a conciliar con el Estado, cualquiera sea su gobierno. An eufrico por el acto del 1 de abril, cont que un cartel deca que vot a Macr porque no quiero ms mafias y prometi luchar contra los comportamientos mafiosos, que estn en los sindicatos, las empresas, la poltica, la Justicia. No podemos aceptar que nadie se crea el dueo de este pas y con el derecho a poner palos en la rueda sistemticamente. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. Al da siguiente reuni a sus ministros y se preocup por que trascendieran las palabras que les dirigi, a propsito del paro de la CGT que no poda impedir y que se concret el jueves: O los mafiosos van presos o nos voltean.

Esta deliberada reiteracin presidencial recuerda la primera denuncia contra las mafias de Domingo Cavallo, dos meses antes de la eleccin presidencial de 1995, es decir el mismo uso proselitista que le da hoy Macr: presentarse como el bien en lucha mortal contra el mal. Teologa Poltica I. Pero tambin hace pensar en una nota publicada en este diario hace un mes y medio. No tuvo la repercusin que mereca, acaso porque su ttulo no permita atisbar de qu trataba, tena la prosa ascptica de la academia y su fina irona pas inadvertida para el apurado lector de diarios. Andragathos, es el ttulo. El texto explica que esa palabra proviene del grecoitaliano usado en Calabria y est constituida por andrs hombre y agaths bello y bueno entendido como valeroso o corajudo.

Andragathos no se refiere a los pequeos felinos que desde hace un tiempo entibian los sillones de la poltica argentina, como una novedosa invectiva adosada al apellido presidencial.

En los dialectos calabreses andragathos da origen a la palabra ndranghita, que italianizada se vuelve ndrangheta. Esos trminos estn ausentes de la lengua y del lxico poltico argentino, pero reverberan en la teora del Estado de un ao a esta parte, sigue ese texto de admirable sutileza. Su autor, el filsofo Rocco Carbone, es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se reconoce discpulo de David Vias e investiga sobre los discursos polticos y culturales. Para Carbone, Ndrangheta es poder. Espeso, antiguo, confiable, que concentra prestigio, control del territorio y dinero. Esa organizacin mafiosa calabresa descansa sobre una estructura familiar. La familia natural (ndrina) se ampla hacia la familia mafiosa (ndrangheta), que controla territorios muy definidos, sobre los que acta como contrapoder de las instituciones democrticas. La ndrina es el secreto del xito de la ndrangheta en el plano criminal, junto con el sigilo de quien, como forma de infiltrar la poltica y las instituciones, prefiere las bambalinas a las luces del escenario. Desprendida de sus orgenes rurales en el siglo XIX, la ndrangheta se especializ en la obra pblica, edilicia y de infraestructura y articul un nudo de intereses, lcitos e ilcitos alrededor de arquitectos, ingenieros y polticos. Ahora integran la ndrangheta modernos empresarios con doctorados de universidades muchas veces privadas, capaces de expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Para Carbone, la ndrangheta pone en dilogo lo local con lo global, en el cruce entre dos dimensiones antitticas: lo arcaico, con sus ritos centenarios, y lo ultramoderno. Costumbres ancestrales y economa globalizada. Armas y drogas, como otras mafias italianas, pero tambin licitaciones y financiamientos pblicos, inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. Naci en Calabria y desde ah se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos polticos en aquellos pases en los que la ndrangheta opera. Debido a la estructura familiar, los apellidos permanecen. Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca, Ntoni Macr de Siderno, enumera Carbone. Macr con acento grave en la , como lo escribo desde que conoc la historia familiar del actual presidente argentino.

(O sea, Antonio Macr, un nombre y apellido conocidos en la poltica argentina, agrego yo. Otro Antonio Macr, Tonino para quienes lo conocieron en las actividades culturales y de beneficencia que lo ocupaban, era el hermano de Franco. Antonia Macr es la hija del presidente).

Siderno queda a 30 kilmetros de Polistena, en los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora Giorgio Macr, el padre de Franco, Pa y Tonino, abuelo de Maurizio y Jorge y tambin de Angelo Calcaterra, parte de la ndrina y asociado en los negocios familiares. Segn Rocco Carbone, el puerto de Gioia Tauro, el mayor de Calabria, fue construido y sigue bajo el control de familias de la ndrangheta.

Angela Nocioni escribi en el bisemanario Perfil que Giorgio Macr era hijo de una familia de terratenientes y adems recibi del Estado la concesin del Correo en la regin de Roma. En las postrimeras de la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del Partido del Hombre Comn, luomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfaccin de las clases medias con la democracia que sucedera al fascismo. La ideologa qualunquista era antipoltica, con desconfianza de lo pblico, rechazo al pago de impuestos y exaltacin del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal de votos en la primera eleccin de posguerra, hasta que el Vaticano intercedi ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas an ocupaban Italia, para que la fuerza escogida como contencin del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana. Giorgio se dirigi a la Argentina en 1946 y tres aos despus lo siguieron sus hijos. Franco se cas con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primognito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Calcaterra, el propietario nominal de las empresas familiares hasta el ltimo acto de prestidigitacin por el cual quedaron anotadas a nombre de Marcelo Mindlin, quien desde esta semana sucede a Claudio Avruj como presidente del Museo de la Shoah. Con 26.381 hectreas en la provincia de Buenos Aires, el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cpula de los mayores terratenientes del pas.

Los nombres Jorge y Antoni@, los latifundios agrarios, las empresas constructoras, la concesin del correo, la incursin en poltica con un partido individualista y antipoltico. Los corsi y ricorsi de Vico, en una misma familia, a caballo de tres siglos y dos continentes.

Transcribo en forma textual el remate del artculo de Rocco Carbone: Los apellidos de estas familias se ampliaron regionalmente, a travs de matrimonios. A nivel nacional e internacional, a travs de los mltiples fenmenos migratorios de Calabria hacia el mundo. Una regin prdiga para con la inmigracin colonizadora fue, por ejemplo, el Ro de la Plata. Basta volver a los apellidos que soportan los personajes de la literatura social de Boedo. Pero tambin se encuentran en el mundo de la poltica local actual. Apellidos y lgicas: maneras de hacer. La designacin en el Gobierno de empresarios en reas especializadas del Estado revela un reclutamiento de funcionarios entre amigos y familiares, vnculos ultracercanos. Estas elecciones estn vinculadas a una lgica familiar. Porque la familia es un bien que hay que cuidar, en Calabria y en la Argentina. Explicar esta lgica la condonacin de la deuda (70.000 millones de pesos) del Correo Argentino, administrado por una empresa del grupo Macr, para con el Estado nacional? Ser casualidad que hace unos das en el puerto de Gioia Tauro, construido y controlado por la ndrangheta, hayan desembarcado 55 kilos de cocana procedentes de la Argentina, por un valor estimado de 11 millones de euros?.

Rocco Carbone se radic en la Argentina en 2004. Pero naci hace 42 aos en Consenza, tambin en la regin de Calabria, a una hora y media de auto de Siderno y Polistena. Es decir que habla con conocimiento de causa. El presidente Macr tambin?

Es difcil encontrar mejor ejemplo de conducta mafiosa que el encubrimiento del atentado de 1994 a la sede de la DAIA, el rgano poltico de las organizaciones sionistas en la Argentina, y la AMIA, la mutual de la colectividad juda en el pas. Un fallo del Tribunal Oral Federal 3 anul en 2004 todo lo actuado por el juez Juan Galeano en beneficio de polticos inescrupulosos y orden sentarlo a l en el banquillo de los acusados, junto con los fiscales de la causa y con otros responsables de desviar la investigacin y encubrir a los autores del atentado. En la instruccin de la nueva causa a cargo del juez Ariel Lijo, tambin resultaron procesados el ex presidente Carlos Menem, sus ministros Carlos Corach y Hugo Anzorregui, el ex jefe de la Divisin Antiterrorista de la Polica Federal, comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, Ruben Beraja, y el ex agente de la SIDE Patricio Pfinnen que pag 400.000 dlares al desarmador de autos robados Carlos Telleldn para que acusara a una banda de policas bonaerenses, autores de muchos delitos comunes pero no del atentado. Luego de interminables dilaciones, el juicio por el encubrimiento comenz en 2015 ante el Tribunal Oral Federal 2 que integran los jueces Nstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. El gobierno del ex presidente Nstor Kirchner, que reconoci ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por el encubrimiento invirti millones de dlares en la fiscala especial creada en 2004 para reencauzar la investigacin, a cargo del fiscal Natalio Alberto Nisman. Pero diez aos despus se confirmaron las denuncias de los familiares de las vctimas del atentado: Nisman us ese dinero para viajar por el mundo bien acompaado y deleg las tareas de la causa a los aparatos de inteligencia local, israel y estadounidense, que utilizaron el expediente para avanzar sus intereses en el complejo escenario de Medio Oriente, conformando as un segundo encubrimiento. Las filtraciones de Wikileaks mostraron que antes de presentar sus escritos el fiscal los someta al escrutinio de la embajada de Estados Unidos, que le sealaba el rumbo a seguir. Cuando ya sobre el final de su mandato la ex presidente CFK quiso poner fin a ese escndalo, Nisman y sus mandantes la involucraron en una fantasiosa denuncia por traicin a la patria. El actual gobierno impuls la reapertura de la causa ya fenecida de la denuncia del fiscal, a la que intenta sumar la investigacin por su muerte, que sin ningn elemento de prueba considera un homicidio y que la Corte Suprema de Justicia sin ningn fundamento extrajo de la justicia criminal y la deposit en el pantano federal de la avenida Py. En las audiencias del juicio por el encubrimiento, la querella de la DAIA trata de que no avance el esclarecimiento de las responsabilidades de su ex presidente Beraja, cuyo director ejecutivo en aquellos aos fue el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La semana pasada renunciaron los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, porque el ministro Germn Garavano decidi sumarse a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti y no buscar la verdad sino la conveniencia poltica. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envi al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que habilita el juicio en ausencia, lo cual permitira cerrar el caso con un fallo slo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de Washington y Tel Aviv sealen. Tal como se anticip el domingo pasado aqu, Macr firm ahora el decreto 229/17, que la propaganda oficial presenta como una orden de desclasificar toda la informacin de inteligencia sobre el atentado para ontribuir a su esclarecimiento pero que en la realidad significa todo lo contrario. El decreto 395/15, firmado por la ex presidente, ya haba dispuesto esa desclasificacin. La documentacin fue entregada hace dos aos a la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado (UFI/AMIA), junto con la llave de las bases de inteligencia donde se guarda, en el edificio Barolo, de Avenida de Mayo al 1300, ya que por su peso y volumen era imposible mudarla a la sede de la UFI/AMIA, frente a la Plaza de Mayo. El decreto de Macr, Garavano y el jefe de gabinete Marcos Pea Braun entrega esos archivos en forma ilegal para su recuperacin, conservacin, digitalizacin, sistematizacin y anlisis a la Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, creada en 2000 por Fernando De la Ra y ahora a cargo del radical patagnico Mario Cimadevilla, junto con la partida presupuestaria que se le retace al Grupo Especial de Relevamiento Documental de la Procuracin General (GERAD). Con Cimadevilla colaborarn especialistas de la Universidad de San Andrs, una de las canteras de reclutamiento de cuadros para el gobierno de los CEOs. Slo la Fiscala puede disponer cualquier tarea sobre la documentacin y convocar a la UEI/AMIA del Poder Ejecutivo, a la Polica Federal, a la Gendarmera, a la Prefectura, a la Polica de Seguridad de aeropuertos o quien considere necesario y no a la inversa, desplazar al Ministerio Pblico por una dependencia del gobierno nacional. La intrusin de este comisario poltico en una tarea que se vena realizando con seriedad profesional hace pensar que deben haberse encontrado all materiales explosivos sobre la responsabilidad estatal y de las propias agencias de inteligencia, que antes del atentado tenan la tarea de impedirlo y una vez producido de investigarlo. La escudera Stiuso sabe lo que hay all, y Marta Orly o Mirna Irigaray, reincorporada por la AFI en octubre pasado, lo sabe mejor que nadie. Ahora corre peligro de desaparicin. Con este decreto retrocedemos ms de 20 aos, declar Laura Ginsberg, integrante de una de las asociaciones de familiares de las vctimas, porque le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregrselos aArribas y Majdalani. Es una infamia. Pasado maana se lo dir en la cara a Garavano, junto con la exigencia de apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscala y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformacin de una Comisin Investigadora Independiente.



La Procuradora General Alejandra Gils Carb dictamin que la detencin preventiva de Milagro Sala es arbitraria y dijo que la Corte Suprema de Justicia debe dejarla en libertad de inmediato. La Corte no tiene plazos para decidir, pero Avruj le pidi a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que no concediera la medida cautelar solicitada por Amnista, ANDHES y el CELS antes de su visita al pas, a partir del 22 de mayo, porque para esa fecha esperaba que ya se hubiera pronunciado el mximo tribunal interno. Antes an, el 8 de mayo visitar el pas el Grupo de Trabajo sobre Detencin Arbitraria de las Naciones Unidas. Dentro de diez das el Grupo se reunir en Ginebra, donde Avruj podr desplegar su meliflua seduccin con el mismo propsito. Esos dos organismos internacionales de proteccin de los Derechos Humanos opinaron que la detencin de Milagro es arbitraria y que debe recuperar lo antes posible su libertad, tal como ha hecho ahora la Procuracin General. Esto ratifica que en cuanto se deja atrs Macondo, sea en Ginebra, Washington o Buenos Aires, el derecho recupera vigor y la prepotencia del poder retrocede. No obstante, es preciso seguir con atencin las maniobras que intente el asediado presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuyo juicio poltico fue solicitado por la legisladora de la Alianza Cambiemos Elisa Carri. Lorenzetti tiene la fantasa de desasirse del clavo caliente de los dos recursos extraordinarios por la libertad de Milagro Sala, con una detencin domiciliaria que la vctima no pidi ni consiente. La detencin domiciliaria es para los genocidas y yo no comet ningn crimen dijo cuando dos enviados de Garavano y Avruj la sondearon sobre esa propuesta extorsiva. Tal vez inspirado en esa frase, Lorenzetti pidi los distintos expedientes en los que militares privados de su libertad por crmenes de lesa humanidad, solicitan ser trasladados de unidades penitenciarias a su casa. La semana pasada Lorenzetti se fotografi flanqueado por el juez argentino Claudio Glock y el brasileo Sergio Moro, los perseguidores judiciales de CFK y de Lula. Moro fue invitado al pas por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que rene a los estudios de abogados de grandes empresas, aquellos que en 1976 redactaron el decreto por el que el dictador Jorge Videla y su ministro Jos de Martnez de Hoz derogaron el artculo 1 del Cdigo Procesal Civil y Comercial que impeda la actuacin en los asuntos patrimoniales de jueces extranjeros o de rbitros que acten fuera de la Repblica; que en la dcada siguiente disearon el modelo de privatizaciones que dilapid el capital social acumulado por generaciones de argentinos y que ya en este siglo, litigaron contra el Estado en el CIADI. La misma mano se reconoce en el decreto 29 del 12 de enero de este ao por el que Macr, Pea Braun y Luis Caputo autorizaron la emisin de nueva deuda externa por 20.000 millones de dlares, renunciando a oponer la defensa de inmunidad soberana ante los tribunales estaduales y federales de Nueva York y Londres. El decreto 231 concret la misma resignacin de soberana ante los tribunales de la Confederacin Helvtica por 3.000 millones de francos suizos. Del presidente de la Corte, quien ha firmado un libro en el que se afirma que los juicios por crmenes de lesa humanidad son parte del contrato social de los argentinos, puede esperarse cualquier cosa porque ha extraviado el rumbo y se siente acorralado. Cuesta creer que Elena Highton, Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tengan tan poco respeto por si mismos como para acompaarlo en la oprobiosa equiparacin de la organizadora social jujea con secuestradores, torturadores y asesinos.

