El envenenamiento por plomo afecta el desarrollo social de nios latinos

El tiempo latino

Nakeyja Cade con su hija de un ao Zariyah Cade en Flint, Michigan, en marzo pasado. La sangre de la chica haba probado alto para el plomo. Un nuevo estudio muestra que los nios con niveles elevados de plomo en la sangre a la edad de 11 aos terminaron siendo adultos con funciones cognitivas ms bajas y con trabajos de un nivel inferior al de sus padres. | LINDA DAVIDSON | THE WASHINGTON POST

Cynthia Brownfield tuvo suerte. Cuando una prueba mostr que su hija, entonces de 2 aos, tena niveles altos de plomo en sangre, ella pudo hacer algo.

Brownfield, pediatra en Saint Joseph, Missouri, solicit una inspeccin de su casa y encontraron plomo en las ventanas. Las hizo reemplazar y tambin repar las tuberas. Probablemente el plomo afect a su hija, ahora de 12 aos, dijo Brownfield. Pero la accin rpida minimiz su exposicin, y ahora es una preadolescente sana y activa.

"Tenamos una situacin financiera que nos permiti contratar a un fontanero y cambiar las ventanas", dijo. Pero otros, incluso sus propios pacientes, pueden no ser tan afortunados. Y esta realidad puede tener implicaciones an ms amplias que las generalmente aceptadas.

Hallazgos publicados el martes 28 de marzo en la revista JAMA abren nuevos caminos al sugerir que los efectos de la exposicin al plomo en la infancia continan desarrollndose hasta la edad adulta, no slo perjudicando el desarrollo cognitivo de una persona, sino tambin limitando potencialmente su crecimiento socioeconmico.

Especficamente, investigadores de la Universidad de Duke rastrearon a una generacin de nios sobre la base de datos recopilados a travs de una investigacin de casi 30 aos realizada en Nueva Zelanda, conocida como el Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin.

Los investigadores analizaron el desarrollo de ms de 1,000 neozelandeses nacidos entre abril de 1972 y marzo de 1973. En ese momento, la exposicin al plomo era comn porque la gasolina todava lo contena, creando una muestra considerable que incluy a personas de todo gnero y clase social. A ms de la mitad de las personas del grupo analizado se le haba realizado la prueba para plomo a los 11 aos.

El estudio rastre el desarrollo cerebral y la situacin socioeconmica a travs de los aos, as como tambin los efectos del plomo en la salud, explic Aaron Reuben, aspirante al doctorado en neuropsicologa en la Universidad de Duke, y autor principal del estudio.

Para el momento en el que los participantes cumplieron 38 aos, se revel un patrn: los que haban sufrido exposicin al plomo temprano en la vida tuvieron peores habilidades cognitivas, dependiendo de cunto haba sido el nivel de exposicin. La diferencia fue estadsticamente significativa. Tambin tuvieron ms probabilidades de estar en peor situacin socioeconmica que aquellos que no haban estado expuestos al plomo.

El estudio encontr que no importa cul sea el Coeficiente Intelectual (CI) del nio, de la madre, o el estatus social de la familia, el envenenamiento por plomo result en una movilidad social baja. Segn la investigacin, eso fue en gran parte gracias al deterioro cognitivo.

"Independientemente de donde empieces en la vida, la exposicin al plomo en la infancia te empuja hacia abajo en tu trayectoria", dijo Reuben.

Aunque esta investigacin se estableci en Nueva Zelanda, ofrece una visin de un problema que, segn los expertos, es bastante frecuente en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los Centros para el Control y Prevencin de Enfermedades (CDC) estiman que hasta medio milln de nios entre las edades de 1 y 5 aos tenan niveles de plomo en la sangre lo suficientemente altos como para causar preocupacin: 5 microgramos por decilitro y ms. Al menos en 4 millones de hogares en todo el pas viven nios que experimentan una exposicin significativa al plomo.

La crisis del agua del ao pasado en Flint, Michigan, puso el problema de la exposicin al plomo en el centro de la preocupacin de salud pblica. Mientras tanto, una investigacin de la agencia de noticias Reuters publicada este invierno encontr niveles elevados de plomo en casi 3.000 comunidades en todo el pas.

Los CDC han cambiado recientemente sus directrices sugiriendo que cualquier exposicin a esta sustancia qumica en la niez es perjudicial, y est presionando para deshacerse de la intoxicacin por plomo en los nios en 2020.

En los Estados Unidos, los nios en situacin de riesgo suelen ser ms pobres y de minoras raciales, en parte porque ms a menudo viven en casas antiguas que tienen pintura con plomo. Un estudio de la Universidad de Maryland revela que esa es la razn por la cual los nios hispanos, especialmente los de ascendencia puertorriquea y mexicana, tienden a presentar niveles altos de plomo en sangre.

Adems, explica el trabajo, los nios hispanos estn en mayor riesgo de exposicin porque tienden a manipular o consumir productos extranjeros cuyos envoltorios pueden contener plomo.

Esta es una gran diferencia con la poblacin investigada, que tendi a ser blanca no hispana. Sin embargo, debido a que el estudio abarc un perodo de tiempo en el cual el plomo todava se usaba en la gasolina, la exposicin que se midi abarc a un espectro de clases ms amplio.

Eso aade una consecuencia mayor a estos hallazgos, dijeron muchos.

"Los nios que son pobres, o que tienen algunos de estos otros determinantes sociales de la salud que son negativos, terminan doblemente afectados. Cualesquiera sean las consecuencias para la salud que tienen por ser pobres, a stas se agregan las consecuencias adicionales de estar expuestos al plomo", dijo Jerome Paulson, profesor emrito y pediatra de la Universidad George Washington. Paulson ha investigado los efectos del plomo en los nios, aunque no estuvo involucrado en este estudio.

"Si quieres hablar de romper el crculo de la pobreza, los nios que sufren la exposicin al plomo probablemente tendrn ms dificultades", agreg.

Dicho esto, estas conclusiones no son perfectas. Por ejemplo, la investigacin no tiene en cuenta cualquier variacin en la forma en que los nios que fueron sometidos a la prueba pueden haber estado expuestos previamente al plomo, o cmo su exposicin continua al plomo en la edad adulta puede haber diferido. Los que trabajaron en la construccin, por ejemplo, pudieron haber tenido una mayor exposicin al plomo que los que tuvieron empleos en oficinas, seal Paulson. Pero en general, dijo, genera un fuerte argumento sobre el impacto a largo plazo de la exposicin al plomo en la infancia.

Pennsylvania, Maryland y Massachusetts, que tienen ciudades con reas concentradas de viviendas antiguas, han identificado el envenenamiento por plomo como un importante peligro para la salud infantil. Los CDC tambin han adoptado la "prevencin primaria": verificar si las viviendas tienen plomo y eliminarlas antes de que la gente se mude y se exponga a sus riesgos. Sin embargo, la obtencin de recursos para verificar la presencia de plomo, la prueba y la reduccin del qumico plantea su propio conjunto de desafos.

El estudio de JAMA ilustra, en parte, una de esas dificultades. El envenenamiento por plomo ocurre durante aos, no de un da para otro. As que ilustrar el impacto, aunque en ltima instancia sea significativo, es difcil de hacer.

"La prevencin no tiene mucho margen. Si impide que algo suceda, es una cosa maravillosa, pero es difcil de medir y tener crdito", dijo David Bellinger, profesor de neurologa de la Escuela de Medicina de Harvard y profesor del departamento de salud ambiental de la escuela de salud pblica de la universidad. Bellinger escribi un comentario que se public en JAMA junto con el estudio.

Y generalmente el financiamiento para tales programas es poco confiable, dijo Donna Cooper, directora ejecutiva de Public Citizens for Children and Youth, una organizacin sin fines de lucro con sede en Pensilvania que aboga por los jvenes. Por ejemplo, los planes presupuestarios iniciales de la Casa Blanca impulsaran algunos fondos para la reduccin de plomo, pero reducira otras donaciones usadas para propsitos similares. Y para muchos estados, dijo, incluso lo que ya est disponible no es suficiente para cubrir el alcance de la preocupacin.

"Tenemos una gua muy clara de los CDC sobre lo que se debe hacer, y no hay dinero para respaldarla", dijo Cooper. "Va y viene con los titulares".

Fuente: http://eltiempolatino.com/news/2017/apr/05/envenenamiento-por-plomo-afecta-el-desarrollo-soci/