Mdicos con mentalidad nazi torturan a los prisioneros palestinos

Los palestinos prisioneros en crceles israeles hablaron de las torturas fsicas y psicolgicas a las que fueron sometidos por los mdicos israeles durante su detencin e interrogatorio y que se supona que iban a tratarlos. De esta manera estos mdicos actuaron como nazis al servicio de los objetivos de la ocupacin israel contra los prisioneros palestinos.

En un informe obtenido por el PIC el sbado 4 de marzo de 2017, la comisin de presos y expresos dijo que los mdicos del servicio de prisiones israel y los mdicos israeles que trabajan para las fuerzas de seguridad y los que trabajan dentro de los campos del ejrcito israel, torturan a los prisioneros palestinos presionndolos psicolgicamente y por abandono, dejndolos abandonados para hacer frente a las enfermedades que invaden sus cuerpos, sin tener en cuenta la forma y las enseanzas de la medicina y las leyes internacionales y humanitarias de la profesin.

El informe afirm que muchos prisioneros testificaron sobre la colaboracin entre los mdicos y los interrogadores para someter a los prisioneros palestinos a la tortura y que los mdicos presentaron informes que indican que los prisioneros palestinos tienen capacidad para soportar la tortura y el agotamiento fsico y psicolgico y se negaron a proporcionar los medicamentos necesarios a los presos palestinos heridos interrogados en los centros.

El informe indic que los mdicos no se opusieron a las negociaciones de los interrogadores israeles con los prisioneros palestinos de ofrecer medicamentos a cambio de confesiones, lo que confirma su participacin en la tortura.

El informe, publicado por la comisin de presos y expresos revel el hecho de que los prisioneros palestinos tienen que esperar durante mucho tiempo en las crceles israeles, durante perodos que a veces se extienden por aos, para ser trasladados a hospitales para exmenes mdicos, lo cual significa un crimen cometido por los mdicos que trabajan en el servicio israel de prisiones.

Algunos presos murieron y ms tarde se revel que su muerte se debi a negligencias mdicas por no hacerles las primeras pruebas necesarias para identificar su enfermedad para luego proporcionarles la medicacin necesaria.

Conspiracin del sistema

El informe revel que los mdicos del servicio de prisiones israel no llevaron a cabo sus responsabilidades con respecto a la realizacin de exmenes mdicos bsicos para los presos, que no se opusieron a que los prisioneros sean trasladados en camionetas Bosta, no en ambulancias, a los hospitales y que no presentaron informes acerca de la idoneidad de las condiciones de reclusin para la salud de los presos palestinos.

El informe agreg que hay un silencio absoluto y complicidad de los mdicos, lo que abre la acusacin de violar todos los principios y las leyes relacionadas con los servicios mdicos, ya que abandonaron sus responsabilidades relacionadas con la prestacin de asistencia sanitaria para los presos y de protegerlos del spero, humillante e inhumano tratamiento.

El informe seal, Hay una supervisin planificada de estos mdicos sobre las necesidades de los prisioneros palestinos que se relaciona con su salud, alimentacin e higiene. Muchos de estos mdicos se mantuvieron en silencio cuando los prisioneros palestinos fueron sometidos a malos tratos, tales como estar expuestos a golpes, ataques de gas lacrimgeno y la prohibicin de las visitas familiares.

El informe dijo que los mdicos israeles no revelaron los resultados de las autopsias de los prisioneros palestinos muertos y tampoco los entregaron a los organismos oficiales palestinos, adems de ocultar informacin sobre los errores mdicos y los exmenes realizados a los prisioneros palestinos.

Segn el informe los mdicos del servicio de prisiones israel fueron cmplices de la posicin poltica del Gobierno de Israel, as como la del aparato de seguridad israel, en muchos casos, como en la redaccin de informes de rechazo a la pronta liberacin de los presos palestinos enfermos y heridos, afirmando que su estado de salud era bueno, adems de crear muchos obstculos para denegar el acceso a otros mdicos a las crceles para realizar exmenes mdicos necesarios para los presos palestinos enfermos.

A la larga el nazismo

En el informe se mencionan una serie de ejemplos, que aclaran la complicidad de los mdicos del servicio de prisiones israel en desatender alos prisioneros palestinos que sufren de enfermedades graves:

- Un nmero de prisioneros palestinos falleci y ms tarde se revel que sufran diversas enfermedades, incluyendo los prisioneros Maysara Abuhamdia, Fadi Al-Darbi, Zuhair Lubadda, Yasser Hamduna, Mohammed Al-Jallad, Ashraf Abu Zreei, Zakari Issa y otros. - la renuencia de los mdicos a intervenir en el caso de los presos que sufren problemas psicolgicos y mentales por estar en rgimen de aislamiento. - El silencio de los mdicos sobre los erroresmdicos que los prisioneros haban padecido, como lo que sucedi a prisionero Samer Abu Diak, que sufri envenenamiento durante una ciruga para extirpar el tumor en el estmago en el hospital israel de Soroka, el 3 de septiembre de 2015. A continuacin entr en coma. Otro ejemplo fue lo que sucedi con el prisionero Thaer Halahli, que contrajo la hepatitis E despus de ver al dentista el 16 de abril de 2013, que utiliz herramientas contaminadas en la clnica de la prisin de Askalan. Y lo que le sucedi a prisionero Othman Abukharj, que recibi una inyeccin "por error" en la prisin de Shata en 2007, lo que result en el sufrimiento de los prisioneros con hepatitis E. - El silencio de los mdicos por la detencin continuada de presos enfermos en la clnica de la prisin de al-Ramla, que es peor que la crcel en s, y la falta de todos los requerimientos humanitarios y de salud. - El silencio de los mdicos sobre la alimentacin forzada de los presos palestinos en huelga de hambre, con todo lo que eso conlleva en los riesgos para la salud, y la violacin de la dignidad y los derechos de huelga de hambre. - El silencio de los mdicos sobre la obligacin de los prisioneros enfermos del pago de las cuentas mdicas, especialmente cuando se trata de la instalacin de prtesis para los presos con discapacidad. - El silencio de los mdicos sobre obligar a los prisioneros a confesar bajo tortura y amenazas, especialmente alos menores de edad, y abstenerse de proporcionar informacin sobre los presos que fueron sometidos a malos tratos durante su detencin e interrogatorio.

Segn el informe, los mdicos del servicio de prisiones israel y las fuerzas de seguridad israeles violan la Cuarta Convencin de Ginebra de 1949 y las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas de 1955 para el tratamiento de los reclusos, relacionadas con la alimentacin, la higiene y el cuidado mdicode los prisioneros.

Los mdicos israeles violaron el documento de la Asociacin Mdica Mundial de 1956, que declar que la tarea bsica de los mdicos es proteger la salud y salvar vidas.

Los mdicos israeles tambin violan la Declaracin de Tokio de 1975, que explica el rol de los equipos mdicos en la proteccin de los prisioneros y detenidos en la tortura, incluso si las autoridades tratan de obligarlos a ser parte de ella y que es su deber proporcionar a los prisioneros y detenidos la salud y la proteccin mental para el tratamiento de sus enfermedades con la misma calidad de la atencin mdica dada a las personas en libertad.

