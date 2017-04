Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)

Redentoras

Quines remontaron la cada en la noche oscura de la dictadura; quines se empecinaron una y otra vez en redimirnos cuando camos en la trampa del neoliberalismo y se arrasaba no slo la memoria sino tambin la justicia, se cabalgaba en la impunidad y se rifaba el pas al mejor postor liquidando el derecho a una vida digna que nos llev al estallido de 2001?Fueron esas mujeres Madres y Abuelas que se lanzaron a rondar una Plaza de Mayo sitiada por la represin militar, en abril de 1977, las que comenzaron una larga marcha que puso la piedra basal de un nuevo pacto civilizatorio en la Argentina. Esas mujeres extraordinarias cambiaron el curso de la historia porque remontaron la cada en la ignominia del rgimen terrorista de Videla y Martnez de Hoz, cuando torturaban, asesinaban, desaparecan argentinos y secuestraban a sus bebs; cuando robaban; endeudaban el pas por millones de dlares; forzaban a la muerte a miles de jvenes en una guerra insensata en Malvinas para prolongarse en el poder y asegurar el reinado del neoliberalismo.Esas mujeres nos redimieron en esa lucha y ensearon con su persistencia en memoria, verdad y justicia que los valores por los que peleaban excedan sus propios intereses: dijeron que la mala muerte de sus hijos tena un sentido en la historia. Como seala Ryszard Kapuscinski, la historia tiene el sentido de una pregunta: por qu? Y la respuesta es que esos crmenes de lesa humanidad de la ltima dictadura estuvieron dirigidos a reformatear la estructura econmica y social del pas a favor de los ms ricos.Sin embargo, estas mujeres que lucharon contra la impunidad no se detuvieron hasta que la defensa de los derechos humanos se transformara cosa que ocurri recin a partir de 2003 en una poltica de Estado. El diario La Nacin, que no dej de bregar desde ese entonces por una poltica de impunidad al exigirle a cambio de su apoyo al presidente Nstor Kirchner que no anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, insiste con la bsqueda de la impunidad no ya de viejos represores sino de los beneficiarios econmicos de aquellas sangres y caceras, y que hoy participan como descendientes prsperos en el gobierno de derecha de Mauricio Macri.Se entiende que ellos acusen a las Madres y Abuelas de kirchneristas. Fue durante el perodo 2003-2015 de Nstor y Cristina Kirchner cuando los derechos humanos entendidos como una poltica de Estado avanzaron en el diseo de la ciudadela civilizatoria por la cual el mundo nos elogiaba. Las polticas pblicas en derechos humanos comprendieron los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva y abarcaron el acceso a la educacin, la vivienda, el trabajo digno, el salario justo, la proteccin de la salud, la proteccin previsional, entre otros.Porque defender los derechos humanos es construir ciudadana, pero tambin garantizar una vida digna al conjunto de la poblacin: desde la derogacin de las leyes de impunidad hasta el presente sera larga la lista por la cual la adhesin a la dcada pasada se explica: del Plan Procrear al Progresar; del plan Conectar Igualdad a la jubilacin universal; desde el Archivo y el Sitio de Memoria en la ex Esma hasta el Parque de la Memoria que visitaron Obama y Hollande; las leyes reparatorias y las de derechos de minoras o de gnero, y la repatriacin de cientficos o las paritarias nacionales para proteger el salario de los trabajadores.Por eso las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo saludaron y apoyaron a los gobiernos del kirchnerismo. Hoy, la agresin contra ellas se degrada con un marketing poltico meditico-gubernamental, asociando reparacin y justicia al curro econmico, a imagen y semejanza de los CEO macristas, gobierno con ms funcionarios procesados en apenas un ao que en toda la historia democrtica de la Argentina.En verdad, estas mujeres indispensables, en el sentido ms brechtiano, que lucharon toda la vida, son la refutacin ms acabada de tiempos ominosos. Y aunque intenten borrar sus pauelos en la Plaza de Mayo, ellas pertenecen a la Gran Historia de la Humanidad, que los canallas jams podrn reescribir.Fuente: http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/redentoras-25650/