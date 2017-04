Ms all de Vietnam

A 50 aos, el discurso de Martin Luther King cobra nueva vigencia

Democracy Now!

El 4 de abril de 1967, un ao antes del da de su asesinato, el Dr. Martin Luther King Jr. pronunci uno de los discursos ms poderosos y polmicos de su vida: Ms all de Vietnam: el momento de romper el silencio. El legendario orador y referente social, adems de joven ganador del Premio Nobel de la Paz, expuso una fuerte condena a la guerra estadounidense en Vietnam y alent la colaboracin entre el movimiento por los derechos civiles y el movimiento contra la guerra. Cincuenta aos despus, cuando el gobierno de Trump intenta aumentar drsticamente el presupuesto del Pentgono en 54.000 millones de dlares y recortar programas sociales y el presupuesto del Departamento de Estado, fundamental en cuanto a lograr soluciones diplomticas para los conflictos, resulta escalofriante ver que el discurso de King Ms all de Vietnam sigue teniendo tanta vigencia.

Ms de 3.000 personas se haban congregado en ese da primaveral en la Iglesia Riverside de Nueva York. En su discurso, King calific a Estados Unidos como el mayor generador de violencia que existe hoy en el mundo y luego advirti: Por el bien de esos muchachos, por el bien de este gobierno, por el bien de los cientos de miles que padecen nuestra violencia, no puedo permanecer en silencio.

King continu, haciendo referencia a los tres gigantes contra los que haba que luchar: Los tres gigantes del racismo, del materialismo extremo y del militarismo.

King hizo un racconto de cmo se intensific el papel de Estados Unidos en Vietnam y luego vincul los gastos blicos a la pobreza local: Hace unos aos, hubo un momento brillante en esta lucha. Pareca como si hubiera una verdadera promesa de esperanza para los pobres tanto negros como blancos mediante el programa contra la pobreza. Luego vino la escalada de Vietnam y este programa fue desmantelado, como si fuera un juguete poltico ocioso de una sociedad enloquecida por la guerra. Y yo saba que Estados Unidos nunca invertira los fondos ni las energas necesarias en la rehabilitacin de sus pobres mientras aventuras como Vietnam siguieran atrayendo hombres, capacidades y dinero, como una especie de vrtice demonaco y destructivo. As que me vi cada vez ms obligado a ver la guerra como enemiga de los pobres y a atacarla como tal.

La reaccin de los medios hegemnicos contra el discurso del Dr. King fue inmediata. La revista Life acus a King de traicionar la causa por la que tanto haba trabajado, agregando que gran parte de su discurso era una calumnia demaggica que sonaba como un guin de Radio Hanoi. El peridico The Washington Post expres en su editorial: El Dr. King les ha causado una grave herida a sus aliados naturales... ha disminuido su utilidad para su causa, su pas y su pueblo.

Pero King no cedi en sus esfuerzos y continu con lo que ahora llamamos organizacin intersectorial. Cuando fue asesinado, un ao despus de ese discurso, se encontraba en Memphis apoyando a los recolectores de basura que estaban en huelga en demanda de su reconocimiento sindical. El 3 de abril de 1968, en Memphis, el Dr. King dio su ltimo discurso, al que llam He estado en la cima de la montaa. Aunque conviva con amenazas de muerte y acoso constante por parte del FBI , expres: Como todo el mundo, a m me gustara vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa.

Menos de un da despus, el Dr. King fue asesinado. Tras conocerse la noticia de su asesinato estallaron disturbios en las principales ciudades de mayora afroestadounidense del interior del pas y la historia de Estados Unidos cambi para siempre.

El reverendo Dr. William Barber, principal referente de la Asociacin Nacional para el Progreso de las Personas de Color ( NAACP , por su sigla en ingls) de Carolina del Norte, catalog el discurso de King Ms all de Vietnam como un sermn proftico. Barber traslada la estrategia discursiva de King al siglo XXI . En una entrevista para Democracy Now!, expres: Dnde estamos realmente en relacin con el racismo, cuando vemos que 22 estados del pas han aprobado sistemticamente leyes de supresin de votantes basadas en discriminacin racial y tenemos menor proteccin del derecho al voto que en 1965 con el desmantelamiento de la Ley de Derecho al Voto? Dnde estamos si apenas usamos la palabra pobre en nuestro debate pblico y poltico? Dnde estamos, cuando hace unas semanas un ejrcito fuera de control mat a 200 ciudadanos inocentes en Irak, mientras unos 400.000 ciudadanos fueron asesinados a lo largo de toda la guerra de Irak, una guerra en la cual nunca deberamos habernos metido? Dnde estamos, cuando estamos hablando de ampliar un presupuesto militar ya hinchado y gastar unos 54.000 millones de dlares en la guerra, cuando si usramos ese mismo dinero en una guerra moderna contra la pobreza y medidas modernas para la salud y la educacin, podramos hacer mucho ms?.

Si Fox News se salteara solo un episodio del programa presentado por Bill OReilly, acusado de cometer acoso sexual, y emitiera en su lugar el discurso Ms all de Vietnam, o si CNN o MSNBC transmitiera el discurso en su totalidad, existe la posibilidad de que el presidente Donald Trump, un voraz consumidor de noticias por cable, pudiera verlo. Tal vez entonces podra pensar dos veces antes de incrementar la guerra en Irak y Yemen, o de provocar otra contra Corea del Norte. Mientras el mundo se horroriza por el ltimo ataque de gas txico en Siria, probablemente lanzado por el rgimen de Assad contra sus propios ciudadanos, Trump podra considerar liderar al mundo, ahora unido momentneamente por la indignacin, hacia una respuesta global y diplomtica que pueda conducir a una solucin poltica en esa regin.

Con un lder poderoso que se comprometiera con la paz, Estados Unidos podra lograrlo. Lo ms probable, sin embargo, es que reste mucho trabajo por hacer para aquellos en quienes el Dr. Martin Luther King deposit mayor esperanza: el pueblo, organizado desde las bases para luchar por la paz.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/4/7/mas_alla_de_vietman_a_50