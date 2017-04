Gente en las calles

La clase trabajadora ocupa el centro de la nueva situacin poltica

Distintos condicionantes de la economa y la poltica, tambin races ideolgicas profundas, confluyeron en una dinmica social hasta cierto punto indita. Se trata de un momento bisagra, lo que define la coyuntura es que las clases y fracciones de clase van tomando posicin.

Las fuerzas parece se van alineando. No se trata de un alineamiento en trminos electorales, este se agita pero no concreta nada todava, el oficialismo no tiene candidatos de peso y la oposicin peronista sigue encerrada en su propio laberinto. Lo que en realidad define es la dinmica social en curso.

La economa que no ayuda

Las cifras, provengan de entidades privadas u oficiales, son inapelables. El ltimo informe del INDEC mostr que en febrero la actividad industrial registr una baja del 6 por ciento y que la construccin se contrajo un 23.5. Que el consumo volvi a caer en enero y febrero (-7 y -5 respectivamente) y que acumula tres trimestres consecutivos de cada, algo que no suceda desde el 2008. El INDEC confirm que en 2016 la economa cay un 2.3 por ciento, y que este ao est creciendo al 2, por debajo de lo esperado.

A pesar de la recesin la inflacin resiste a la baja. Las estimaciones para el mes de marzo arrojan un alza de precios en torno del 2.5 por ciento, con lo que el trimestre cerrara con 6.4 de inflacin. Para varias consultoras privadas el piso para el ao rondara del 25 por ciento, mientras que para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que produce el BCRA, ..la inflacin esperada para todo 2017 pas del 20,8% al 21,2%. Cualquiera sea la estimacin estn alejadas de las metas oficiales del 12 al 17 por ciento para todo el ao...

Si el diagnostico de crecimiento del 2do semestre 2016 fue un fracaso tambin lo ha sido el de este primer trimestre 2017. El gobierno ha cambiado, ahora apuesta a pasar el otoo y el invierno y a crecer en la primavera electoral. Intentar con una serie de medidas alentar el consumo en el corto plazo de modo tal que el repunte de la actividad se "note" para antes de las legislativas de octubre pero an los ms optimistas no pasan de estimar una suave reactivacin que se duda llegue a la calle.

Con fines electorales el ministro de economa impulsa la demanda con una poltica fiscal expansiva, pero ante el rebote inflacionario el BCRA aument nuevamente las tasas de inters, una poltica monetaria es restrictiva. As las polticas pueden neutralizarse.

La dinmica social

Los brotes que no brotan, la pobreza que aumenta, los errores no forzados de la gestin, los desequilibrios macroeconmicos que no se corrigen, la inflacin que no cede, todo est en la base de la dinmica social que se despleg en los ltimos 30 das.

Del 6 de marzo al 1 de abril miles y miles de personas inundaron las calles, la gran mayora impugnando la poltica del gobierno nacional, una minora apoyndolo. El gobierno ha hecho de la concentracin del sbado pasado una suerte de epopeya democrtica multitudinaria. Es cierto que haba miles de personas pero estas no empardan a la menor de las concentraciones anteriores, que fue la docente del 6 de marzo. Un analista precavido como Carlos Pagni escribi en La Nacin ...los asistentes entraban y salan del punto de reunin. Circulaban. No obedecan a la pretensin ms marcada del poder: retener. Imposible saber cuntos fueron. La inmensa mayora era itinerante. Un gambito periodstico para evitar la comparacin.

Si el 1 de marzo de 2016 en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, Macri convoc al arte del acuerdo, un ao despus en el mismo recinto se plant en la confrontacin poltica. Ahora ha rearmado su relato, ha ratificado el rumbo y ha decidido profundizar la confrontacin. Esto es, volver al enfrentamiento abierto con el kirchnerismo, como en tiempos de la anterior campaa electoral. Y hay que decir que ciertas actitudes y declaraciones del kirchnerismo fundamentalista (lase cristinismo) no hacen ms que colaborar con esta estrategia electoral oficialista, terminan llevando agua para el molino de Cambiemos

Lo que importa es la composicin social

Esa confrontacin es entre dos minoras intensas que objetivamente no hacen ms que quitarle el carcter de clase a la confrontacin real, y subsumirla en lo electoral. Lo que impacta de estas movilizaciones es su masividad pero tambin que muestran que el conflicto social crece. Ms all de la densidad de cada una lo que importa es su composicin y aqu la diferencias es notable. La del 1 de abril convoc a sectores de las clases media y medias altas urbanas, muy similar a los cacerolazos del 2012 y 2014, con un claro apoyo al gobierno y presiones para que profundice su poltica encubiertas en la defensa de la democracia. Las de Marzo fueron todas opositoras pero distintas en su composicin social, claro que ningn sector conservador particip en ellas. La del 8 Da internacional de la Mujer- y la del 24 Da de la Memoria, la Verdad y la Justicia- fueron claramente policlasistas, mientras que las concentraciones del 6 (docentes) y 7 (CGT) y la del 30 (las dos CTA) fueron claramente expresiones de la clase trabajadora. Sus reclamos y reivindicaciones expresaban intereses de clase concretos.

Este ciclo de movilizaciones deja en claro que no hay ninguna accin destituyente, que la democracia no peligra que lo que hay es la defensa del salario y de las condiciones laborales, del empleo y del cumplimiento de la emergencia social, de la defensa de los derechos de la mujer y de la libre expresin y organizacin del conjunto. El contundente paro general de hoy da -6 de abril- y los cortes y piquetes del clasismo y la izquierda lo ratifican.

Se ha abierto una nueva situacin poltica y la clase trabajadora est en el centro de la escena. Lo que preside la dinmica social en curso es como siempre la relacin Capital / Trabajo.

