Entrevista a la historiadora Dolors Marn, participante en la XVII Mostra del Llibre Anarquista de Valncia

Muchas mujeres anarquistas, feministas y revolucionarias permanecen invisibilizadas

-Desplegaron su actividad en el estado espaol entre abril de 1936 y febrero de 1939, y llegaron a contar con cerca de 20.000 afiliadas. Quines fueron las Mujeres Libres?

Un grupo de mujeres que comenz a funcionar en torno a una revista llamada tambin Mujeres Libres. Eran mujeres anarquistas -anarcofeministas, diramos hoy- aunque entonces no se denominaban feministas. Sobre todo pensaban que haba que capacitar a la mujer de la Espaa de 1936 para que pudiera llegar un poco ms all; que pudiera aprender, tener mejores trabajos y desarrollar libremente la creatividad.

-Y tambin hacer la Revolucin?

S, porque en Espaa a partir de 1936 no slo hay una guerra contra el general Franco, que traicion a la Repblica, sino que tambin est en marcha una Revolucin. Ellas se sienten capaces de vivir en esta Espaa del maana....

-Qu actividades desarrolla la organizacin Mujeres Libres?

Abrir escuelas para mujeres, sacar a las que estaban en la prostitucin y capacitarlas para otros trabajos, o ayudar a los nios que llegaban como refugiados de las regiones donde haba entrado Franco; adems abrir escuelas para estos nios, lugares donde dormir o que pudieran ser acogidos en otras casas. Son mujeres que realizan una tarea muy importante.

-Como profesora e historiadora, recuerdas en las clases y talleres el legado de esta organizacin anarcofeminista?

S, les hablo a los alumnos en las lecciones de segundo o cuarto de bachiller, cuando abordamos la guerra de Espaa. Les digo que el feminismo de Mujeres Libres fue muy moderno; de hecho, las ideas que defienden seran recuperadas principalmente en Estados Unidos en los aos 60 por las mujeres afroamericanas y tambin por las latinas. Estas mujeres observan que el feminismo no slo ha de luchar contra el patriarcado, ni quedarse en el feminismo burgus y del voto, sino tambin luchar para que las mujeres se capaciten. Esto ya lo decan las primeras anarcofeministas: Dejar de ser la esclava del esclavo (el marido explotado). Es decir, llegar a ser mujeres autnomas, libres y plenas.

-En qu contexto histrico aparece este colectivo de mujeres?

Me gusta hablar de Mujeres Libres porque parece impensable que un pas tan tercermundista como era la Espaa de los aos 30, con una revolucin agraria por hacer y con una revolucin industrial que se situaba a la cola de Europa, surgieran unas mujeres con este empuje. Y sobre todo, tan modernas para su poca.

-A quines destacaras?

Por ejemplo a Luca Snchez Saornil, una obrera madrilea que traspasa el obrerismo para trabajar de telefonista en Telefnica. Se trataba, por tanto, de una obrera capacitada y que en sus horas libres compona versos y colaboraba con la prensa ultrasta madrilea. Me interesa observar este salto: cmo mujeres de clase obrera pasan a colaborar con las vanguardias artsticas. Tambin me interesa la figura de Amparo Poch y Gascn, una mujer mdico que adems decide escribir y ser creativa.

-Qu te llama la atencin de la revista Mujeres Libres?

Es una publicacin que incluye una parte artstica, tal vez se trate de una de las revistas ms bellas de la guerra civil. En un contexto blico, estas mujeres aaden a la lucha una faceta artstica, creativa y transgresora. Hay tiempo para la poesa... Encontramos, por ejemplo, un artculo muy divertido de Luca Snchez Saornil, quien se queja de los matrimonios civiles y dice que son un proyecto para la creacin de una fbrica de bodas en serie (churros autnticos). Se re mucho del matrimonio civil, porque piensa que ha terminado sustituyendo al eclesistico, pero con la sancin del Estado.

-En tu intervencin en la Mostra del Llibre Anarquista de Valencia te has referido a algunas mujeres invisibilizadas, como Dolores Iturbe (1902-1990). Por qu fue importante?

Lola fue una mujer de la Federacin Anarquista Ibrica (FAI), la compaera de Juan Manuel Molina. No slo articularon numerosos grupos de la FAI, sino que tambin editaron la revista Tierra y Libertad, el rgano de la federacin de grupos anarquistas. Sern adems amigos de las vanguardias artsticas en Barcelona, por ejemplo del dibujante ngel Lescarboura y del periodista y editor Mateo Santos. As, ilustrarn con dibujos surrealistas Tierra y Libertad. Pantalonera de oficio (se pasa todo el da cosiendo), Lola Iturbe es una mujer que parece muy modesta y que por las noches escribe sin parar. Era tan discreta que, cuando la conoc a finales de los 70, vivan ella y su marido en un piso de aproximadamente 40 metros cuadrados en Sant Adri de Bess (Barcelona). Eran personas modestsimas, con una biblioteca fabulosa.

-Qu te admir de Lola Iturbe en el trato directo?

Fue corresponsal de guerra en el frente, recibi a Emma Goldman, pas una ltima noche con condenados a muerte de su grupo de afinidad, estuvo en el asalto de las Atarazanas de Barcelona, donde mataron a sus amigos... Y sin embargo esta mujer, que haba hecho tantas cosas, cuando volvi del exilio a Barcelona lo que hizo fue escribir sobre sus amigas. Public La mujer en la lucha social y la guerra civil de Espaa.

-Por qu, como historiadora, eres tan crtica con la figura de Federica Montseny, anarcosindicalista y ministra de la CNT durante los gobiernos de Largo Caballero?

No soy crtica, pero en mi opinin fue conservadora. Se menciona mucho a Federica Montseny, pero no se habla tanto de Lola Iturbe o de Mercedes Comaposada, otra de las fundadoras de Mujeres Libres. Y como ellas haba muchas ms: Libertad Rdenas, Rosario Dulcet... Mujeres de mitin y de sindicato. Eran ms discretas, pero al no haber sido ministras ni tener artculos publicados, los abuelos no hablan de ellas. Adems, como en la poca de la clandestinidad prcticamente no haba actos ni fotografas, no se las recuerda. A las mujeres que no firmaban sus artculos en la prensa, como Lola, tampoco las visibilizamos.

-Quines fueron los abuelos?

Me refiero a los viejos militantes de la CNT. Aunque tambin es verdad que Federica parece que cuando hablaba en un mitin la gente lloraba, porque tena una capacidad enorme de llegar a la concurrencia.

-Amparo Poch y Gascn...

Por suerte una historiadora cercana al anarquismo y una de las primeras rescatadoras de las mujeres libertarias, Antonina Rodrigo, escribi dos libros sobre ella: Una mujer libre y Amparo Poch y Gascn. Textos de una mdica libertaria. Amparo Poch estuvo en Mujeres Libres en 1936, pero a partir de 1939 se march al exilio y ayud a los maquis espaoles en el Hospital de Toulouse. Fue una gran doctora que apoy a los refugiados espaoles; as, realiz consultas gratuitas a los exiliados que estaban indocumentados en Francia. Su labor fue magnfica, pero tampoco dej muchas cosas escritas.

-No has mencionado a la escritora, editora y periodista Teresa Ma (1865-1939), madre de Federica Montseny, y a quien tambin se la conoci por el seudnimo con el que firmaba los textos, Soledad Gustavo.

Fue una de las primeras maestras laicas del estado espaol, lo que en su caso fue una forma de jugrsela. En Reus le cerraron la primera escuela. Sus padres no eran obreros, tenan una fonda, por lo que se trata de una mujer de clase media. Si Teresa Ma no se hubiera mezclado en el fregado del anarquismo, habra vivido muy bien. Pero por el hecho de ser anarquista y conocer a Juan Montseny, tuvieron que partir al exilio. No slo fue la gran educadora de su hija, Federica Montseny, sino que tambin era ms feminista que Federica. Pero a quien ms destacara es a Teresa Claramunt.

-Una mujer obrera y anarcosindicalista...

S, pero que pasa del obrerismo a escribir y organizar grupos de mujeres. O a Antonia Maymn, una maestra laica que tiene escritos preciosos. Pero, insisto, todas estas mujeres estn muy invisibilizadas.

-Observas muchas diferencias entre el anarcofeminismo y el sufragismo?

No, lo que ocurre es que las anarquistas creen que las sufragistas son mujeres burguesas que luchan slo por el voto, y no es verdad. Cuando lo descubren, el nexo de unin es mayor. La imagen distorsionada de las sufragistas provena sobre todo de la prensa burguesa. Las anarquistas no se plantean el voto, es algo que no les importa. Adems hay un gran desprestigio de la poltica en todo el anarquismo.

-Cmo fue la relacin entre la CNT y Mujeres Libres?

Difcil, porque los hombres no entendan que las mujeres pudieran plantear organizaciones especficamente de ellas. Y esto no pasa slo con el anarquismo, sino tambin con el comunismo y el socialismo, que dejaban la cuestin de la mujer para el da despus de la Revolucin. Las internacionales obreras no dieron respuesta a este asunto. Cuando aparecen los feminismos en los aos 20 es porque hay una desconfianza de las mujeres obreras hacia las propias organizaciones, ya que las ningunean. Por ejemplo, los sindicatos se renen por las noches. Las mujeres obreras no van a estas reuniones porque estn cuidando a sus hijos. Esto sucedi en la CNT.

-Conoces ejemplos concretos?

Pepita Carpena, de Mujeres Libres, trabajaba en el sindicato del Metal, donde predominaban los hombres. Ella les preguntaba a sus compaeros dnde est tu compaera, y como la respuesta era en casa, cuidando a los hijos, ella entonces les deca pues maana te quedas t en casa y que venga ella a la reunin. Como historiadora, al no encontrar a las mujeres en el espacio sindical las he buscado donde s que estn: en los ateneos libertarios, donde se dedicaban a la intendencia o a llevar la biblioteca; en las cooperativas, en los ambientes culturales y las revistas o participando en las excursiones, entre otros lugares.

-Has sugerido alguna relacin entre espiritismo y anarquismo

Las anarquistas no son espiritistas, aunque s que pueda haber alguna relacin entre mujeres anarquistas y espiritistas. Las dos tienen un enemigo comn, la iglesia catlica. A finales del siglo XIX, se organizaban unos encuentros de discrepancia o confrontacin en los que se garantizaba la asistencia de numeroso pblico femenino. Y tanto las espiritistas como las anarquistas queran llevar la harina a su costal. Encontramos a una mujer espiritista, Amalia Domingo Soler, con Teresa Claramunt o Soledad Gustavo, que pretenden llevar a las mujeres al campo anarquista.

-Una mezcolanza ideolgica contra el enemigo comn.

Teresa Claramunt se junt con Amalia Domingo Soler y la activista y dramaturga republicana ngeles Lpez de Ayala en mtines a favor de la escuela laica, pues tienen en comn que pretenden la capacitacin de las nias. Pero despus en los peridicos Amalia Domingo Soler escriba sobre aquellas anarquistas descredas que seran muy felices si creyeran en la reencarnacin. Un ingeniero y pensador anarquista, Fernando Tarrida del Mrmol, le respondera que los anarquistas eran materialistas. Podan coincidir en la defensa de la escuela laica, pero no en la creencia en el ms all.

-Por ltimo, en qu contexto histrico se produce esta coincidencia?

Como a finales del siglo XIX e inicios del XX se hallan en la ilegalidad, se encuentran en los espacios de frontera. Piensa que a raz de la bomba contra la procesin del Corpus de Barcelona, en 1896, se detiene a numerosos anarquistas en toda Catalua. Se aprueban leyes especiales y cierran todos los lugares con presencia de anarquistas, como las escuelas coeducadoras. En ocasiones se esconden en los locales de los espiritistas. Se trata de mrgenes en ebullicin.

