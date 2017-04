Panorama sindical

No es el choripn, son gorilas

In Memorian de Jonathan Gardini

Trabajador asesinado el 30 de marzo cuando participaba del corte de la

calle de entrada al cordn industrial de San Lorenzo (Santa Fe)

El presidente Mauricio Macri abri el Foro Econmico Mundial que se celebra en Buenos Aires con una referencia vinculada al paro nacional de la CGT: Qu bueno que hoy estemos ac, trabajando, destac de cara a un auditorio colmado de empresarios.

De esa manera, el jefe de Estado trat patticamente de bajarle el tono al alcance de la medida de fuerza que comenz en la madrugada del jueves y se vio potenciada por los piquetes y la falta de medios de transporte.

El captulo latinoamericano del Foro Econmico Mundial se realiza por primera vez en la Argentina como reconocimiento de los ricos del mundo al cambio en el rumbo econmico. La transformacin en curso de la regin se ejemplifica en el pas anfitrin de este ao -destac el WEF. Argentina, una economa del G20 con vastos recursos, est adoptando un nuevo marco econmico, reingresando a los mercados internacionales e impulsando una transformacin tecnolgica y digital en todos los sectores.

Tampoco se priv el Presidente de felicitar a Patricia Bullrich y pedirle mayor dureza contra los piquetes a Rodrguez Larreta. El saldo represivo fue un desalojo con seis detenidos y cuatro heridos en la Panamericana, realizado por las fuerzas nacionales, y la intervencin de la polica portea en la avenida Callao y Corrientes, que dej un manifestante detenido.

Para el objetivo mayor de Macri, que era mostrar una Argentina sin caos, sobre todo ante la presencia de ms de 1.000 empresarios que vinieron al Foro Econmico Mundial, qued resuelta la meta con el accionar en Panamericana y en el piquete porteo.



Bullrich estuvo desde las 5:00 en el centro de Operaciones del Ministerio de Seguridad y envi a su segundo, Eugenio Burzaco, a la Panamericana para controlar in situ. All fue donde se concentr el mayor operativo para desplazar los piquetes y garantizar la libre circulacin, pero el accionar represivo ya haba tenido otras expresiones en das anteriores.

Bajen las armas, ac slo hay pibes comiendo

La consigna escrita sobre una ancha bandera blanca encabez la multitudinaria movilizacin de los cooperativistas y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que llegaron hasta el Municipio de Lans en reclamo de justicia por la represin desatada contra quienes estaban en el comedor Cartoneritos, que la organizacin sostiene en Villa Caraza, en la noche del jueves 31 de marzo y por los apremios ilegales, vejaciones y desaparicin forzada, de la que fue vctima uno de sus integrantes. No recibimos ningn llamado ni desde el Municipio ni desde el Gobierno provincial para dar explicaciones sobre lo ocurrido, seal Nicols Caropresi, referente del MTE.

La columna que parti a las 14:00 del martes pasado, desde la estacin de Lans hasta la sede del Municipio, reuni a ms de un millar de personas con el respaldo del Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la CCC, Barrios de Pie, otras organizaciones sociales y polticas, y comedores y murgas de la zona, para llevar frente a la sede municipal el pedido de justicia, que qued formalizada en el Poder Judicial, y el reclamo de la separacin del cargo del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

El Gobierno mantiene un doble juego al atacar a los compaeros que se organizan en las barriadas populares, en los comedores que garantizan que los pibes se alejen de los tranzas del barrio, mientras intentan estigmatizar y criminalizar la pobreza, asegur Caropresi.

El referente de la MTE fue uno de los oradores de la marcha junto a la coordinadora y las cocineras del comedor, las primeras en dar testimonio de los disparos de balas de goma y el gas pimienta con los que la Polica local ingres con la excusa de perseguir a un hombre con pedido de captura.

Tambin en Rosario una quincena de miembros de la comunidad Qom fueron detenidos en la Comisara 19, muchos de ellos y ellas con fuertes golpes y luxaciones. Previo a esto rondando las siete de la maana del domingo 2 de abril y tras un raid de agresiones verbales discriminatorias a miembros de la comunidad, ms de cuarenta efectivos del Comando Radioelctrico haban ingresado y destrozado viviendas sin respetar medida procedimental alguna. Un joven menor de edad detenido apareci golpeado en un terreno baldo y debi ser hospitalizado. Tras 14 horas fueron liberados los detenidos y la fiscala dispuso la investigacin al personal policial, incluido el mdico institucional que dijo no haber constatado lesiones.

Apostillas del paro nacional

Un conjunto de asociaciones pymes manifest su adhesin al paro del 6 de abril y convoc a un Percianazo, es decir a un lock out o paro patronal, para sumarse a la medida que convocaron las centrales sindicales.

La iniciativa se acord con el objetivo de reclamar por un nuevo modelo econmico nacional, que defienda las industrias y revalorice el mercado interno como motor de desarrollo econmico.

El documento destaca que el sector Pyme emplea a cerca del 80% del universo laboral privado. Las decisiones econmicas del gobierno nacional atentan contra el entramado productivo Pyme y lo hacen tambin de manera directa contra el trabajo de los/as argentinos/as y empeoran la ya complicada situacin social que estamos atravesando.

Las asociaciones pyme que convocaron a la medida fueron APYME (Asamblea de Pequeos y Medianos Empresarios); Asociacin PYME CEEN (Central de entidades empresarias nacionales); CGERA (Confederacin General Empresaria de la Repblica Argentina); Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y Pymes SUR.

Envalentonado tras lo que consideran un xito de la marcha del #1A, desde el Gobierno volvieron a utilizar las redes sociales. Con el hashtag #YoNoParoEl6 convocaron a rechazar la medida de fuerza de la CGT. Miles de personas se volcaron a las redes sociales para cuestionar la medida y anunciaron que se trasladaran a trabajar a pesar de la ausencia de transporte pblico.

Despus de que el Jefe de Estado dijera que no comprende el paro y apuntara a sindicatos mafiosos, el pblico defensor del macrismo impuls el hashtag #YoNoParoEl6. Si bien no hubo funcionarios y militantes del PRO que se sumaran oficialmente a la propuesta, el hashtag s circul entre usuarios mayormente annimos y usualmente asociados al oficialismo.

Que la demorada resolucin del paro fue a regaadientes es pblico y notorio. Por ese motivo, la incgnita que se presenta es qu rumbo adoptar la central obrera en los das posteriores a la masiva y contundente medida.

El gobierno no convoc a ninguna reunin previa al paro para intentar desactivarlo. Apunt, ms bien, a desmontar la unidad de accin de la CGT sobre la base de las paritarias de los gremios con alto poder de fuego.

As, consagr el cierre de la paritaria de empleados de comercio en un 20% en dos cuotas, adems de una cuantiosa suma para la Obra Social.

Del mismo modo, autoriz la apertura de las paritarias del transporte y gener un clima de negociacin diferente al que desenvuelve con los dirigentes docentes. Primero le toc a los choferes de la UTA y luego a los ferroviarios. Omar Maturano, titular de La Fraternidad, seal que en la negociacin que encararon en comn con Sergio Sasia de la Unin Ferroviaria e integrante del MASA, "la patronal no tir nmeros, slo recibi nuestro planteo del 25%. Lo bueno fue que no pusieron techo."

En la agenda de corto plazo estn las estratgicas paritarias de la UOCRA, con la que se avanz tambin en un acuerdo de productividad, la de los estatales de UPCN y los grficos, entre otras.

Por otra parte, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, orden reforzar las auditoras en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 % del cupo femenino, algo que habilitara a poner trabas a las actuales dirigencias.

Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformacin del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno.

Adems, la Direccin Nacional de Asociaciones Sindicales, a cargo de Horacio Pitrau, anunciar en los prximos das una serie de recomendaciones a los sindicatos en lo relativo a la transparencia y a la institucionalidad en el reparto a las prestadoras mdicas sindicales.

Omar Plaini, diputado nacional y dirigente de la CGT, reconoci que "es un gobierno que tiene una forma de concebir la poltica. Es muy difcil que cambie", y descart que las paritarias sean la va de continuidad: "El paro va ms all de eso, no podemos mezclar una cosa con la otra. Entendemos que el rumbo debe ser modificado y vamos a seguir con el plan de lucha".

Aunque Plaini, le rest importancia a la eleccin a la hora de establecer la ruta de la CGT, a cuatro meses para las PASO, a nadie se le escapa que la estrategia que asuma va a estar condicionada por esa realidad y, en particular, por la interna del peronismo.

Docentes

Hay veinte provincias que no cerraron paritarias, sostuvo Roberto Baradel. En Capital, las autoridades cerraron por decreto las negociaciones con la ltima oferta propuesta de 19,75%. Adems de Buenos Aires, las provincias ms conflictivas hoy son Entre Ros, Santa Cruz y Neuqun, donde no se dictaron clases a lo largo de toda la semana.

Los docentes afiliados en la Seccional Paran de la Asociacin Gremial del Magisterio de Entre Ros (Agmer) extendieron hasta el viernes la toma de la planta baja del Ministerio de Educacin provincial, donde permanecieron sin baos ni luz durante varios das. Mientras tanto, sigue en pie la carpa blanca levantada el lunes frente a Casa de Gobierno en rechazo a la oferta paritaria del gobierno.

El conflicto tambin crece en Santa cruz, donde el gobierno de Alicia Kirchner ofreci a los gremios docentes 3% de aumento. Los gremios dispusieron un paro de 120 horas que se extendi durante toda la semana.

Adems, el mircoles, desde las 8 de la maana, se realiz el Congreso extraordinario provincial de Adosac, en donde se discuti y se aprob no acatar la conciliacin obligatoria dictaminada por el gobierno provincial.

El gremio argument que no hay un conflicto entre las partes como para llegar a un arreglo, sino que lo que se est viviendo es un total incumplimiento por parte del gobierno de Alicia Kirchner en el pago de los sueldos, el arreglo paritario, etc. Se resolvi adems un paro por 72 horas para la semana siguiente. Aunque este mircoles 5 abril se termin de abonar el sueldo de febrero, an no se sabe nada respecto del sueldo de marzo.

A minutos del medioda del mircoles las columnas de docentes agremiados en ADOSAC llegaban a la calle San Martn en donde los esperaban los trabajadores de ATE y jubilados de la provincia para aunar filas. Cuadras ms adelante, al llegar a la interseccin con la Avenida Kirchner, un grupo importante de padres se sum al pedido al gobierno del Frente Para la Victoria para que garantice el comienzo de las clases cumpliendo con lo adeudado a las y los docentes de Santa Cruz.

Ms de cinco cuadras colmadas de trabajadores marcharon por las arterias principales de la ciudad, recibiendo el apoyo de los transentes y automovilistas quienes tocaban bocinas y aplaudan.

La semana que viene habr nuevas medidas de fuerza de los diferentes gremios de la administracin pblica ya que an no se obtuvo respuestas por parte de Alicia Kirchner con respecto al pago de los sueldos del mes de marzo y una nueva oferta paritaria.





Mientras tanto, la gobernadora bonaerense redobl la apuesta. En una carta dirigida a los sindicatos, que motiv correcciones de los docentes a los errores ortogrficos de Vidal, dice que puede haber una propuesta salarial superadora siempre y cuando se abandone el derecho a huelga.

Sin embargo, no las tiene todas consigo. En un nuevo giro del conflicto, Dora Eva Temis, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N 58, resolvi ante la medida cautelar presentada por la entidad gremial UDA (Unin Docentes Argentinos), que el Ministerio de Trabajo Nacional debe llamar en cinco das a la paritaria nacional. Es ms, en los fundamentos que establece la sentencia judicial dice: el mantenimiento de esta situacin de hecho [la no convocatoria a paritaria nacional] configuran una gravedad tal (teniendo en cuenta objetivamente que se proyecta sobre la posibilidad o imposibilidad del dictado de clases en los respectivos niveles de la enseanza -derecho humano fundamental a la educacin-) que justifica el dictado de la medida, seala Temis.

Este dictamen judicial viene a dirimir lo que es el punto central del conflicto docente a nivel nacional desde el inicio del ciclo lectivo 2017, hace ms de un mes. La negativa del Ministerio de Educacin nacional de convocar a paritaria nacional se basa en el argumento expresado por el ministro Esteban Bullrich de que el ministerio nacional no tiene escuelas.

La ley mencionada conocida como Ley del Financiamiento Educativo y el Decreto 457 de 2007, determinan que el gobierno nacional y los sindicatos con representacin nacional, convoquen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin para la designacin de una comisin que establezca un nuevo convenio marco ya sea salarial o de condiciones de trabajo docente.

Desde el ao 2007 la paritaria nacional establece un piso salarial para todas las provincias, a partir del cual, en cada una de stas la paritaria salarial debe partir de ese piso establecido nacionalmente. La ley intenta paliar la provincializacin del sistema educativo que instaur la Ley de Educacin Federal de 1994.

Adems, lo que prev la ley 26.075 es que el Estado nacional auxiliar con fondos nacionales a aquellas provincias que no posean los fondos para pagar los aumentos de los salarios docentes que surjan de esa paritaria. En el artculo 9 la ley dice que: el Programa Nacional de Compensacin Salarial Docente, cuyo objetivo ser el contribuir a la compensacin de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evale fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignacin de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.

Mientras el titular del gremio docente bonaerense y referente de la CTERA, Roberto Baradel, afirm que est dispuesto a generar un impasse en el paro de maestros si la gobernadora bonaerense, Mara Eugenia Vidal, cumple los fallos judiciales en favor de los maestros, tanto el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el de Educacin, Esteban Bullrich, preparan una apelacin del fallo.

La docencia universitaria realiz un paro de 72 horas los das 4, 5 y 6 de abril ante la propuesta del gobierno, que en la ltima reunin paritaria ofreci un 18% en cuatro cuotas, una oferta que fue rechazada por todas las federaciones docentes. En el marco del conflicto, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA realizaron una clase pblica en Aeroparque con ms de 200 estudiantes. Fue una de las ms de 100 clases pblicas para visibilizar el reclamo en defensa del salario de los docentes universitarios, la educacin pblica y la ciencia y la tecnologa.

En tanto, el martes 11 de abril, en el marco de un nuevo da de protesta, la Conadu Histrica har una jornada de clases pblicas en Plaza de Mayo, desde la maana a la noche.

Junto con los docentes, los mdicos de la Provincia nucleados en CICOP se han convertido en el gremio ms combativo y que ms medidas de fuerza le hizo a Mara Eugenia Vidal en territorio bonaerense.

Volvern a parar el martes 11 de abril y realizarn una jornada de doble paro para el 19 y 20 del mismo mes con movilizacin al Ministerio de Salud de la Provincia. El reclamo de los mdicos es por un llamado a paritarias.

En Santa Fe, tras una masiva votacin, el gremio mayoritario de los profesionales de la salud, SIPRUS, rechaz la oferta salarial del gobierno. Un 72% de los y las votantes se pronunciaron por la no aceptacin del 25% de incremento en tres cuotas propuestos en la reunin del 23 de marzo y sometida a votacin.

Continan los despidos

Los trabajadores suspendidos por nueve meses de la planta de General Motors Alvear sealan que se tratan de despidos encubiertos y que todos los trabajadores en esa situacin padecen lesiones laborales.

El motivo de las suspensiones radica en la recesin que atraviesa Brasil, destino de buena parte de la produccin de la planta de Chevrolet en la provincia de Santa Fe. Las suspensiones entraron en vigencia a principios de marzo y abarcaron a 350 de los 2.300 empleados de la planta santafesina de General Motors.

El acuerdo al que arrib el gremio fue rechazado de plano por los empleados de la planta de Alvear, ubicada a 25 kilmetros al sur de Rosario. De hecho se manifestaron en varias ocasiones en la empresa y tambin en el gremio.

Desde el gremio sostuvieron que: Este es un acuerdo a nivel nacional que fue firmado por 23 de 24 delegados. No me importa que no estn de acuerdo, la conduccin del gremio la tengo yo, no ellos, dijo el secretario general Marcelo Barros.

Daro Sosa, operario de General Motors, sostuvo que presentaron los descargos, solicitaron la inmediata reincorporacin de todos los suspendidos y rechazaron el acuerdo en el Ministerio de Trabajo local. Si bien los trabajadores estn dispuestos a transitar todas las instancias de negociacin posibles, ven como remota una reincorporacin. Creemos que estas suspensiones son despidos encubiertos. De hecho, la empresa ya cerr entre 20 y 30 retiros voluntarios y a todos los dems nos anularon las tarjetas de entrada a la planta. Ni el gremio nos recibe, tenemos las puertas cerradas, no nos dejan entrar, explic Sosa. Ahora, para terminar de confirmar sus sospechas, GM dej de hacer los aportes jubilatorios correspondientes.

Por segundo da, los 83 trabajadores despedidos del Indec se vieron impedidos de tomar tareas.

La direccin mantuvo el maltrato del da previo, obligando a los trabajadores a formar fila para entrar, argumentando la cada del sistema de ingreso.

Despus de otra manifestacin en la puerta, se realiz una asamblea masiva de ATE y UPCN. La gente cop el hall central y los diez pisos del edificio estaban repletos.

Luego de la asamblea la protesta continu con un corte de calle en la puerta del Instituto.

El pasado 4 de abril, los trabajadores de Cresta Roja, dieron a conocer un comunicado, titulado El Conflicto Contina, donde entre otras cosas sealan:

En el da hoy tal cual estaba previsto con la Comisin Interna asistimos a una reunin en la planta dos para debatir el plan de reincorporaciones, all la Comisin volvi a transmitir y ratificar su discurso afn a los intereses de la patronal negando la posibilidad de ingresos inmediatos y agitando el fantasma de cierre ante la continuidad del conflicto.

Los trabajadores no reincorporados sabemos que la empresa est en condiciones de garantizar ingresos inmediatos no solo por el aumento en los niveles de produccin sino por las propias declaraciones y denuncias de nuestros compaeros que hoy se encuentran trabajando con extenuantes jornadas y sobrecarga de tareas. Proteinsa, el actual grupo operador, est decidido a hacer pasar su plan de ajuste no solo impidiendo la totalidad de los ingresos tal cual qued estipulado en las resoluciones judiciales, sino adems destruyendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, congelando los salarios y negando el pago de los aos trabajados con los Rasic. El gobierno de Macri quiere ajustar al igual que en Sancor, General Motors, Canale o AGR Clarn.

No es casualidad que desde la Comisin Interna se utilizara el discurso del Presidente de que los conflictos, que no son productos de otra cosa que de las promesas incumplidas, impediran la llegada de inversiones, junto con las constantes amenazas de cierre.

Nuestras familias ya no pueden esperar, es por esto que hoy nos movilizamos a ambos municipios de la zona tanto de Ezeiza como de Esteban Echeverra para solicitar la intervencin urgente de ambos municipios y el Estado nacional.

Hemos debatido y votado un plan de accin que incluye nuestra participacin en el paro activo del da 6 de abril siendo parte de las jornadas de cortes contra el ajuste de Macri, y una asamblea el da viernes en el que se nos ha ofrecido una nueva reunin para evaluar la posibilidad de firmar contratos de ingresos para el prximo mes, que de ser negados nos obliga a profundizar las medidas de lucha.

La Unin Obrera Metalrgica (UOM) de Ro Grande (Tierra del Fuego) confirm que habr cada de contratos de trabajadores en la fbrica de celulares IATEC, del Grupo Mirgor. Se trata del conglomerado empresarial fundado por Mauricio Macri y Nicols Caputo, que hoy sigue siendo propiedad del mejor amigo del Presidente de la Nacin.

A principios del 2016 IATEC fue beneficiada con subsidios para un plan de recambio de celulares que tendra como objetivo central acelerar la migracin de redes 2G y 3G a 4G. Pero ahora, Angel Gordillo, secretario de organizacin de la UOM Ro Grande, detall que la empresa de Caputo va a dejar de producir algunas lneas de celulares, que es donde hay ms trabajadores.

En telefona mvil, IATEC es fabricante exclusivo de los telfonos Nokia y de los mviles Samsung.

En 15 meses del gobierno de Mauricio Macri se perdieron 6.800 puestos de trabajo, cerraron 111 empresas y cinco familias por da abandonaron Tierra del Fuego.

Visteon, fbrica emplazada en Ro Grande y encargada de producir aires acondicionados, cerr y dej a 100 trabajadores en la calle. Los que an no llegaron a bajar sus persianas, pero s tuvieron cesantas, fueron BGH (pas de 1.180 a 215 puestos de trabajo) y Brighstar (de 2.000 a 500 puestos de trabajo). Asimismo, segn la Confederacin Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el sector comercial hay 300 puestos de trabajo cados.

En 2015 la industria electrnica empleaba a 13.753 trabajadores, lo que represent el punto ms alto para el sector. A diciembre de 2016, tras 5.271 despidos, quedaron 8.482 puestos de trabajo.

La canasta popular (que no incluye servicios pblicos ni alquiler) ha aumentado en los ltimos 12 meses un 36,06%. El alquiler de vivienda representa para los trabajadores una de las mayores preocupaciones ya que un monoambiente vale 8.500 pesos y un departamento de tres ambientes cuesta 11.000 pesos. Por su ubicacin geogrfica, la electricidad tiene una incidencia superior (tanto en los hogares como en la industria) a la media del pas, y con escasa capacidad de reducir consumo. En promedio, segn la Fundacin para el Desarrollo Elctrico (Fundelec), la tarifa es de 1.088 pesos contra los 284 pesos de la Capital Federal y los 409 pesos de la provincia de Buenos Aires. En los ltimos 6 meses del 2016, 600 familias dejaron Tierra del Fuego, pero solo en febrero del actual hubo 500 mudanzas.

En asamblea, los trabajadores que desde hace 82 das tomaban la planta de AGR-Clarn, decidieron dejarla. La condicin que pusieron los trabajadores es que adems de las filmaciones de la polica para tomar registro del estado en que entregan las maquinarias, haya registro de una organizacin popular.

La orden de desalojo les fue presentada por la polica ante un importante operativo de agentes preparados para sacar por la fuerza a los trabajadores si no resolvan salir. "Hay un verdadero ejrcito", afirm desde dentro de la planta Marcelo Ramal, legislador porteo del FIT. La lucha seguir afuera, dijo uno de los trabajadores, para pelear por la recuperacin de sus puestos de trabajo.

Directivos de la fbrica de quesos Magnasco enviaron 26 telegramas de despidos a sus operarios que desde el ltimo lunes de marzo se quedaron sin su fuente laboral.

La crisis del sector lcteo sumada a la falta de apoyo gubernamental hizo que en los ltimos meses cerraran varias plantas. La fbrica de quesos Chateubriand en Carmen, la empresa lctea La Serensima en la ciudad de Rufino y ahora Magnasco.



Dos triunfos obreros contra los despidos: Sidernet y Laboratorios Roux Ocefa

Desde el viernes 31 de marzo, 50 trabajadores de Sidernet, contratista de Ternium-Siderar, tomaron un galpn para mantener una vigilia por sus puestos de trabajo, acompaado de una huelga de brazos cados. Sidernet, del Grupo Techint, realiza tareas del sector Embalaje, Ternium intent cortar el contrato de la empresa dejando a 50 operarios con sus familias en la calle.

El lunes 3 de abril la fbrica amaneci con un paro solidario del resto de los contratistas. Al medioda hubo una reunin entre directivos de la empresa y representantes de UOM, donde se lleg a un acuerdo que dejara a 33 compaeros en planta permanente, 11 por contratos realizando tareas de planta, y finalmente 5 quedaran a discusin en el Ministerio de Trabajo por problemas particulares.

Los compaeros de Sidernet dieron un paso enorme en la lucha contra el plan empresarial de Techint, que busca reducir el personal en un 20% en todo el Grupo Ternium.

Los trabajadores y trabajadoras de los Laboratorios Roux Ocefa lograron que el juez otorgue la intervencin judicial, lo cual significa que desapodera al dueo de la empresa y nombra a un interventor que tendr en cuenta el plan de reactivacin que armaron un grupo de trabajadores. El domingo 2 de abril se cumplieron 3 meses de toma de la planta. Para los trabajadores lo obtenido es solo un paso ms para el objetivo que es la cooperativa y a la vez es un gran logro porque se los reconoce como los nicos capaces de generar una alternativa para salvar los 350 puestos de trabajo.

El nuevo escenario plantea una posible salida para todos los trabajadores de Roux, tanto los operarios de las plantas productivas como los visitadores mdicos y los administrativos y jefes fuera de convenio.

Acuerdos pro-patronales con textiles y el calzado

Tras los convenios de Vaca Muerta, de la industria automotriz y de la construccin se lanzaron dos nuevas herramientas de financiamiento para los sectores textil y del calzado, para la compra de productos nacionales en 3 y 6 cuotas sin inters. El Gobierno asistir a travs del Repro Express a los trabajadores del sector por, al menos, los prximos 6 meses. En tanto, los empresarios consiguieron que se eleven los reintegros a la exportacin del 6% al 8% para la produccin.

La industria textil a lo largo de 2016 cay 4,3 % segn datos del Indec, y se registraron en el mismo ao 3.345 despidos y 11.720 suspensiones, segn estimaciones del Cepa.

Hubo despidos en las empresas Broderie Suizo-Argentina, Felsom, Hilados I y II, TN Planex, Alpargatas, Coteminas, Guilford y Unisol, que comercializa Puma.

Sin embargo, los despidos fueron mayores ya que existe un alto nivel de empleo informal y adems como es conocido las grandes marcas como Soho, Kosiuko, Montagne, Cheeky y Awada (de la esposa de Macri y su familia), entre otras, utilizan mano de obra esclava y trabajo infantil en talleres clandestinos. Si bien no hay datos exactos, se calcula que hay aproximadamente 5.000 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires y 15.000 en el Gran Buenos Aires.

Las cifras de la precariedad laboral

Segn un estudio del economista Claudio Lozano: A mediados de 2016, las distintas formas de precariedad laboral involucran al 51,1% de las personas econmicamente activas. Es decir, a 9.105.198 personas. Respecto del segundo trimestre del ao anterior, el porcentaje exhibe un incremento que fue de 46,3% a 51,1%. En un ao la precariedad laboral involucr a 1.215.000 personas ms.

