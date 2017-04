El Gobierno de izquierdas portugus cumple su palabra de "pasar la pgina de la austeridad"

Un tranva pasa por el centro de Lisboa, Portugal. REUTERS/Rafael Marchante

Un pas rescatado, en el universo de la austeridad, saliendo de la crisis, con vigilancia mxima de la troika y reduciendo las desigualdades sociales. Bajo este escenario, suenan racionales las palabras del jefe del Ejecutivo luso: "El ao 2016 ha acabado en perfecto estado de revista", dijo Antnio Costa.

No es para menos. Despus de slo dos planes presupuestarios de la coalicin de izquierdas, Portugal, uno de los socios rescatados por el club del euro, ha retornado a la senda del crecimiento. Todava mejor. Ha conseguido reconducir el dficit fiscal hasta el 2,1%, cuatro dcimas por debajo de la exigencia del Eurogrupo, un nivel desconocido desde la poca de la transicin a la democracia, en 1974.

Con reduccin de las desigualdades. Los ciudadanos lusos han visto recuperarse a los salarios, las pensiones y el empleo. Hasta cotas previas al inicio de la crisis. Con un recetario keynesiano, alejado de la rigidez presupuestaria inculcada (y exigida) desde Alemania a sus socios monetarios en riesgo de quiebra.

Hecho incontestable, que otorga a Costa la recompensa del deber cumplido. Su compromiso electoral de pasar la pgina de la austeridad es una realidad. Antes, incluso, de rebasar el ecuador de su mandato.

La recuperacin de la economa lusa ha sido admitida por las autoridades comunitarias. Mrio Centeno, su titular de Finanzas, lo describi como una gradual asuncin de la realidad, despus de trece trimestres consecutivos de crecimiento y un dinamismo del 2% en el ltimo tramo de 2016. A lo largo del proceso de consolidacin presupuestaria, la economa portuguesa ha sido capaz de adentrarse tambin en la senda de los nmeros negros, explic Centeno en la ltima reunin del Eurogrupo.

Una coyuntura que tan slo parece poner en tela de juicio su antecesor en el cargo, el conservador Pedro Passos Coelho, para quien la coalicin gubernamental que conforman el Partido Socialista (PS) de Costa, los comunistas y el Bloque de Izquierdas, volver a encender la casa con sus frmulas de baja austeridad.



Pese a los elogios que el primer ministro recibe, incluso, de agencias de rating como Fitch, desde donde se concede a Costa la habilidad para resarcir diferencias en su gabinete multicolor, y plena capacidad para crear estabilidad poltica suficiente como para impulsar las reformas estructurales que necesita el pas. Incluso con el poco margen de maniobra del que dispone el primer ministro para ponerlas en marcha.

Aun as, esta agencia de calificacin no saca a Portugal de su nota de bono basura: BB+. Entre otras razones, porque la economa portuguesa no puede cantar an victoria. El consenso del mercado alerta de dos notables nubarrones en el horizonte inmediato.

El primero, el coste de la recapitalizacin bancaria que todava debe acometer el Ejecutivo. El Eurogrupo califica de sumamente frgil al sistema financiero. El Gobierno luso tuvo que emplear 4.400 millones de euros en 2014 para limpiar los activos txicos bancarios.

Por la insuficiente ayuda de Bruselas en el rescate, adujo Costa, que ahora podra verse en la obligacin de sumar otra inyeccin de 2.500 millones de euros para sanear la estatal Caixa Geral de Depsitos, tras la venta de Novo Banco, con el que se acudi a reflotar Banco Esprito Santo, en 2014, al fondo estadounidense Lone Star.



El anlisis de Fitch Rating aumenta ligeramente la ayuda, hasta los 2.700 millones, y anticipa que el fondo de rescate luso har retornar el dficit por encima del 3%. Sus expertos avalan en un alza del 1,1% el agujero en las cuentas portuguesas por la nueva factura bancaria.

El segundo factor de riesgo es la desorbitada deuda pblica, en el entorno del 130% del PIB -ms de 232.000 millones de euros-, y que no tiene visos de moderarse a medio plazo, ya que podra aadir ms lastre si el dficit se deteriora de nuevo.

Sobre todo, en caso de que el Gobierno decida elevar las nfimas tasas de inversin y en gastos de capital de los dos ltimos programas econmicos. Supervisados desde Bruselas. Como todos los presupuestos despus del rescate.

El primer ministro portugus, Antnio Costa.-REUTERS

En 2016, los ingresos estatales crecieron un 0,8%, debido a la subida fiscal sobre la produccin y las importaciones, y los gastos retrocedieron un 1,1%. Gran parte del esfuerzo de ajuste fiscal se debi a la aplicacin de la tijera sobre los gastos de capital, del 32,7%, y en el captulo de inversiones, con un 28,4%, explican en Fitch Rating.

Aunque tambin preocupa su modesto crecimiento. Las previsiones ms optimistas, apenas ven un dinamismo del 1,6% este ao. La cota que asume, por ejemplo, la propia Comisin Europea en su reciente informe de invierno. Aunque suponga, en cualquier caso, cuatro dcimas ms que en el ejercicio recin culminado. Con perspectiva sostenible para los ejercicios siguientes. Lejos del 2% con el que el PIB termin 2016.

En buena medida, por la notable creacin de empleo. En Portugal, el gabinete Costa ha sido capaz de devolver al mercado laboral 90.000 personas, segn las estimaciones oficiales, lo que ha dejado la tasa de paro al borde de abandonar los dobles dgitos. La Comisin augura un 10,1% de desempleado este ao y un 9,4% en 2018.

El lder de la oposicin, Passos Coelho, incide en estos tres puntos de incertidumbre. Dice estar convencido de que Portugal tendr que hacer frente a otra nueva crisis de la deuda, y que el Gobierno y el pas deberan prepararse para tal eventualidad. A pesar de que su sucesor tom posesin del cargo en noviembre de 2015. Tambin el mercado da credibilidad a estos negros augurios.

Klaus Regling, director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad asegur que los inversores estn nerviosos con Portugal por su elevado endeudamiento, su sector financiero y su competitividad y que, si sus autoridades no logran evitar que la deuda supere de nuevo los niveles anteriores a la crisis, tendra justificacin prorrogar la supervisin de la troika (Comisin Europea, BCE y FMI) sobre la contabilidad nacional lusa.

Aun as, el alejamiento de la ortodoxia germana, mantiene el aval sobre Costa. Porque tambin hay evaluaciones que no conceden trascendencia al ruido y la retrica de los mercados y valoran el claro compromiso del gabinete de izquierdas con el ajuste presupuestario y los lmites fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo a medio plazo.

Peter Goves, estratega de Citi, lo explica de forma grfica al afirmar que el crecimiento portugus, sus necesidades financieras, la consolidacin de sus cuentas y la recapitalizacin de sus bancos estn en mejor disposicin que, por ejemplo, Italia.

En Lazard se confa en que el despegue progresivo del sector exterior aada el suficiente combustible adicional a la economa como para que Portugal logre un mayor registro inversor en el prximo presupuesto, que contribuya a capear el saneamiento bancario y sus bajos niveles de beneficios y rentabilidad.

Esta saludable aportacin al PIB de la rbrica de la inversin sera crucial para el despegue econmico, despus del duro ajuste realizado por el sector pblico y privado en los ltimos aos, recalca el servicio de estudios de Lazard. Tambin la OCDE, en un reciente diagnstico, incide en estos trminos.

Portugal -dice- est inmersa en una gradual recuperacin, despus de varios ejercicios de profunda recesin, con importantes esfuerzos de consolidacin y subsanacin de desequilibrios.

En sus predicciones, recomienda impulsos en inversiones, en innovacin y en medidas dirigidas a elevar productividad como las frmulas ms eficientes para regenerar su sistema financiero y hacer sostenibles los recientes repuntes en los ingresos per cpita.

