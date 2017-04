Por qu tanta gente distorsiona las palabras de Ken Livingstone sobre Hitler y el sionismo?

Mondoweiss

El exalcalde de Londres Ken Livingstone

Hace dos das el exalcalde de Londres Ken Livingstone fue condenado a un ao de suspensin despus de una audiencia del Comit Nacional Constituyente del Partido Laborista (CNC) por sus comentarios sobre el apoyo temporal de Hitler al sionismo.

Livingstone ha sido una de las personalidades ms notables que ha sido protagonista de un escndalo de un ao de duracin por un supuesto problema antisemita en el laborismo.

Los medios de comunicacin tienen un papel en el mismo, uno muy preocupante. Mientras culpan a Ken Livingstone de distorsionar, supuestamente, la historia, los principales medios de comunicacin estn distorsionando las propias palabras de Livingstone. Y esto incluye al peridico liberal Haaretz de Israel.

Algunos antecedentes

Hace un ao Livingstone fue el apoyo del diputado laborista Naz Shah, que estaba siendo investigado sobre todo por haber compartido un meme satrico en su Facebook en 2014 sobre la reubicacin de Israel en los EE.UU. Defendiendo a Shah, Livingstone seal en una entrevista con la BBC, que Hitler estaba apoyando al sionismo antes de asumir una poltica de exterminio en masa, observaciones que se transformaron en otra tormenta. Las declaraciones de Livingstone se refieren al Acuerdo de Transferencia de 1933 a 1939 entre los nazis y los sionistas. Se puede leer acerca de este acuerdo, entre otros lugares, en el documento de Yad Vashem titulado El Contrato de Transferencia y el movimiento de boicot: Un dilema judo en la vspera del Holocausto, de Yf'aat Weiss. Defendiendo sus declaraciones, Livingstone tambin se refiri a este documento.

En mayo pasado Norman Finkelstein coment sobre las declaraciones de Livingstone:

Posiblemente Livingstone no fue lo suficientemente preciso y careca de matices. Pero algo sabe acerca de ese captulo oscuro de la historia. Se ha especulado que el pensamiento de Hitler sobre cmo resolver la 'cuestin juda' (como se llamaba entonces) tuvo un desarrollo, as como las circunstancias cambian y se abren nuevas posibilidades. En el principio Hitler no fue totalmente hostil al proyecto sionista. Es por eso que muchos judos alemanes lograron sobrevivir, despus de que Hitler llegase al poder, emigrando a Palestina. Pero luego Hitler lleg a temer que un Estado judo podra fortalecer la mano del 'judasmo internacional', por lo que suspendi el contacto con los sionistas.

En su momento el escndalo con Livingstone era que supuestamente habra dicho que Hitler era sionista o que Hitler apoyaba el sionismo, mientras que la frase de Livingstone sobre el tema fue en realidad ms matizada: que Hitler estaba apoyando el sionismo, es decir, en un perodo de tiempo, en un contexto particular, antes de que el contexto cambiara.

Como Jonathan Cook seal en su momento:

Si te critico diciendo prestndole ayer a Jim 50 libras estabas apoyando su adiccin a las drogas, no seguira con el pensamiento que queras que Jim sea un adicto a las drogas. Me limitar a hacer una observacin acerca de las consecuencias -intencionales o no- de tus acciones. Apoyo en este contexto significa ayudar, facilitar, hacer lo posible para.

Distorsin de los medios

Livingstone ha tenido que desmentir en varias ocasiones que dijera que Hitler era sionista. Pero parece que los medios de comunicacin tienen el hbito de distorsionar sus palabras, incluido el peridico liberal israel Haaretz.

Mirad el ttulo de la noticia de Haaretz del martes: El exalcalde de Londres Ken Livingstone suspendido del Partido Laborista por un ao por sus comentarios sobre Hitler y el sionismo. Se puede decir, est bien, comentarios sobre Hitler-sionista, una parfrasis, cierto? En el desarrollo del artculo, Haaretz publica que The Guardian inform el martes de que el exalcalde de Londres Ken Livingstone fue suspendido del Partido Laborista britnico durante un ao por los comentarios realizados en 2016 cuando dijo que 'Hitler era sionista [el nfasis es mo].

Aj, as que ahora es Hitler era sionista. Pero quin lo dijo? The Guardian, segn Haaretz. Alguna coincidencia? No. He tratado de encontrar la cita exacta, pero no pude. The Guardian, ciertamente, parece estar fijado en el hbito de referirse a esto eufemsticamente como Hitler y el sionismo o de tergiversar ligeramente de otra manera las palabras de Livingstone. Pero de hecho The Guardian otorg a Livingstone cierta voz para refutar el cargo, ya que en junio public un artculo titulado Ken Livingstone: 'No he dicho que Hitler era sionista'.

Entonces por qu Haaretz lo publica as? Haaretz est claramente tratando de condicionar doblemente al lector al malinterpretar las palabras de Livingstone. Slo ms adelante en el artculo, Haaretz nos proporciona las palabras reales de Livingstone: l estaba apoyando el sionismo. Pero entonces, es probable que sea demasiado tarde para el lector acrtico.

Se detiene Haaretz aqu? No. Slo un par de horas ms tarde public un artculo de su corresponsal en Londres, Daniella Peled, titulado Los judos britnicos lvidos despus de que Ken Livingstone recibiera slo un tirn de orejas por decir que Hitler era sionista.

Aqu vamos otra vez -Hitler era sionista- como si fuera lo que dijo, como si fuera un hecho. Slo ms adelante en el artculo podemos leer una mencin levemente ms crtica que, sin embargo, sigue siendo errnea. Para el horror de muchos en la comunidad anglo-juda, el veterano poltico laborista Ken Livingstone se ha librado de la expulsin del partido por las declaraciones que hizo el ao pasado acerca de que Hitler apoy el sionismo.

Ahora bien, yo no soy lo que normalmente se llama una persona pedante sobre inserciones gramaticales de tiempo pasado, ya sea en el pasado perfecto fue, el pasado continuo era (incluyendo pasado interrumpido) o, simplemente, el pasado simple. Pero parece que hay un deseo patolgico manipular las palabras de Livingstone y simplificarlas en exceso, o peor an, distorsionarlas perversamente para que encajen perfectamente en una ideolgica absoluta (Hitler era sionista) algo que Livingstone nunca afirm.

La pregunta es, para qu? Ser que simplemente resulta demasiado incmodo para los medios informativos hacer frente de otra manera a requerimientos que han sido impuestos? Es necesario distorsionar con el fin de armar una situacin? Y qu situacin es esa? Que Livingstone es un antisemita? Por supuesto, este parece ser el objetivo de todo esto. Huele a una caza de brujas que lleva la marca de un juego poltico cnico para silenciar y debilitar a Jeremy Corbyn y su solidaridad con Palestina, extendiendo una carta a favor de laboristas pro-Blair usando el trillado antisemitismo. Vergonzosamente Haaretz est jugando este juego sucio tambin.

Crnica juda

Ahora vamos a ver un poco ms all, ya que en defensa de su mencionada primera declaracin, en el momento de las nuevas audiencias, Livingstone tambin ha hecho nuevas menciones sobre una colaboracin real entre los nazis y los sionistas, en otras instancias, adems del Contrato de Transferencia. Mientras Livingstone puede estar provocando malestar entre algunos, las cuestiones que menciona son ciertamente dignas de discusin. Pero esta discusin parece ser algo que muchos judos desean acallar, cerrar y desacreditar.

Hace unos das el Jewish Chronicle public un artculo de Paul titulado Las declaraciones de Ken Livingstone son un insulto a la verdad. Bogdanor, que se supone que es una autoridad en la temtica del Holocausto, afirma que los comentarios del exalcalde de Londres sobre Hitler, los judos y el sionismo son distorsiones o invenciones que insultan la memoria histrica del pueblo judo. l llama a los cargos de colaboracin infundados. Bogdanor seala que Livingstone cita dos fuentes sobre el acuerdo de [Transferencia]: un artculo de Yf'aat Weiss y otro de Francis Nicosia, que es tambin el autor de dos libros que examinan el tema, opinando que ni los peridicos ni los libros de Nicosia avalan la fantasa colaboracin.

La refutacin de Bogdanor merece un escrutinio.

En primer lugar la nocin de colaboracin no tiene que observarse como una palabra explcita en cualquier lugar de esos documentos con el fin de utilizarla como una valoracin general del Acuerdo de Transferencia. Colaboracin no tiene por qu significar afinidad ideolgica total. Slo puede significar trabajar juntos. Eso es exactamente lo que sucedi.

Pero la referencia de Livingstone a la colaboracin real se basa en algo ms que el Acuerdo de Transferencia. En la entrevista donde Livingstone refiere, dijo:

No se limit a firmar el acuerdo. Las SS establecieron campos de entrenamiento para que los judos alemanes que iban a ir all pudieran ser entrenados para hacer frente a un tipo muy diferente de pas cuando llegaran all. Cuando el movimiento sionista le pregunt acerca de que si el Gobierno nazi iba a detener a un rabino judo haciendo sus sermones en yiddish y hacer que lo hagan en hebreo, l estuvo de acuerdo con eso. Se pas una ley que deca que la bandera sionista y la esvstica eran las nicas banderas que podran ser izadas en Alemania. Una barbaridad. Por supuesto empezaron a vender pistolas Mauser al ejrcito judo en la clandestinidad. As que estabas en lo cierto, hasta el comienzo de la segunda guerra mundial era una colaboracin real. (Ver la entrevista aqu).

De esta manera Bogdanor trata de refutar el resto de los cargos. En primer lugar Bogdanor aplica la nocin, que descansa sobre la antigua falacia mencionada, donde l mismo opina que los otros datos de Livingstone son poco fiables.

En un intento de refutarlos, irnicamente, los afirma. El primer tema lo aborda de esta manera:

La idea de que las SS establecieron campos de entrenamiento para judos alemanes es una quimera. Fueron los sionistas locales quienes fundaron las granjas hachshar como centros de reconversin para los profesionales judos que tenan la esperanza de emigrar a Palestina. Inicialmente las SS toleraron estas actividades, al tiempo que imponan un estricto control sobre ellas.

Muy bien, las SS las toleraban. Cualquier persona con un pequeo sentido histrico sabe que si las SS saban de los campos que, concede Bogdanor, as era, entonces, al menos, los permitieron. Si las SS no hubieran querido que esos campos de entrenamiento sionistas existieran los habran cerrado. Las SS no tenan ningn problema para cerrar instituciones. Establecieron las SS esos campos o permitieron a los sionistas ponerlos en marcha? Bueno, en realidad no esperamos que el propio Eichmann se pusiera a construir tiendas, verdad? Los nazis solan tener otros para que hicieran su trabajo, como ocurra con los kapos, los prisioneros que les asistan en los campos de concentracin. De manera que la idea de Livingstone acerca de que las SS haban planeado los campos de entrenamiento sionistas, es tal vez digna de discusin y no merece ser cerrada como falsa.

Al tratar de refutar la afirmacin de la bandera sionista y la esvstica, Bogdanor escribe:

En la afirmacin de que Hitler aprob una ley que permita izar la bandera sionista, as como la esvstica, el historiador Richard Evans afirma que las leyes de Nremberg prohibieron a los judos el uso de la bandera nazi, mientras que lo que les permita era mostrar colores judos. Las leyes no especifican los colores, ni tampoco haba una bandera sionista reconocida oficialmente.

Por lo tanto vamos a tomarnos este derecho. La bandera del Tercer Reich nazi era la nica que poda ondear, exceptuando que los judos no tenan ese permiso, bajo el rgimen de que los judos siendo de otra raza, deban estar separados de los alemanes, como se estipula claramente en las Leyes de Nremberg, cuyo artculo 4 seala:

Los judos tienen prohibido izar la bandera del Reich o la bandera nacional o mostrar colores los Reich. Por otro lado tienen permitido mostrar los colores judos. El ejercicio de este derecho est protegido por el Estado.

En su libro Sionismo en la era de los dictadores, Lenni Brenner seala que el rabino Stephen Wise escribi en su Boletn del Congreso (24 de enero 1936):

El hitlerismo es el nacionalismo de Satans. La determinacin de liberar el cuerpo nacional alemn del elemento judo, sin embargo, condujo al hitlerismo a descubrir su 'parentesco' con el sionismo, el nacionalismo de liberacin judo. Por lo tanto el sionismo se convirti en el otro nico partido legalizado en el Reich, la bandera sionista la otra nica bandera con el permiso de ondear en la tierra nazi. Era una distincin dolorosa para el sionismo ser sealado por los favores y privilegios de su contraparte satnica.

Entonces, qu nos dice esto? Bogdanor pretende refutar la nocin de la bandera sionista afirmando que los colores no se especificaron, pero esto es muy pedante. La bandera del Reich tambin se menciona como colores del Reich, porque haba varias versiones de las banderas swastikas con los mismos colores. Los nazis no tienen que detallar los colores judos como pertenecientes a la bandera sionista. Ellos fusionaron el judasmo con el sionismo, segn su deseo de ese momento, para tener a los judos separados y excluidos. El sionismo proporcion al nazismo este sentido de parentesco, como seal Wise, quien tambin se mostr inflexible sobre nacionalismo judo y comparti las nociones raciales de los nazis contra la asimilacin Esto fue lo que los nazis queran sean que los judos, sionistas.

Como record Annie Stern, una juda checoslovaca sobreviviente de la persecucin nazi que haba emigrado a Palestina:

Eressionista?, le pregunt Adolph Eichmann, encargado de asuntos judos de Hitler. Jawohl, respondi ella. Bueno, dijo, yo soy un sionista, tambin. Quiero que cada judo salga para Palestina .

Adems, Eichmann dijo a la revista Time poco antes de su ejecucin

En los aos que siguieron (despus de 1937) he dicho a menudo a los judos con los que he tenido tratos que si yo hubiera sido judo habra sido un sionista fantico. No poda imaginar otra cosa. De hecho habra sido el sionista ms ardiente imaginable.

Y ahora Bogdanor afirma que la bandera sionista no era reconocida oficialmente como una supuesta refutacin de la mencin de Livingstone de una bandera sionista.

Pero la bandera sionista fue concebida ya en el primer Congreso Sionista en Basilea (1897), como recuerda David Wolfsohn:

A instancias de nuestro lder Herzl, llegu a Basilea para hacer los preparativos para el Congreso Sionista. Entre muchas otras cuestiones que me ocupaban entonces fue una que contena algo de la esencia del problema judo. Qu bandera bamos a colgar en la entrada al Congreso? Entonces se me ocurri una idea. Tenemos una bandera y es azul y blanco. El talith (manto de oracin) con el que nos envolvemos cuando oramos: ese es nuestro smbolo. Saquemos este Talith de su bolsa y desenvolvmoslo ante los ojos de Israel y los ojos de todas las naciones. Por lo que orden una bandera azul y blanca con el escudo de David pintada sobre ella. As es como la bandera nacional, que flame sobre el Congress Hall, lleg a existir.

Aqu, se entiende ampliamente que los colores judos significan la bandera sionista azul y blanca. Los nazis no tienen que explicarlo. El sionismo no era un Estado y nombrar colores judos podra muy bien ser una forma de separar a los judos sin ofrecerles el orgullo del completo reconocimiento.

Para resumir este punto: haba una bandera sionista y se convirti en la bandera de Israel. La formulacin de Livingstone aqu es bastante correcta, mientras que refutar la de Bogdanor es meramente pedante.

Entonces de qu va todo esto

Los dirigentes del partido laborista admitieron que el caso contra Livingstone no es sobre los hechos histricos, sino porque su conducta era extremadamente perjudicial para el partido, como seala en The Guardian, en referencia a una carta del Secretario General del Laborismo Iain McNicol a Livingstone. Gravemente perjudicial porque, aparentemente, desafi una narrativa sionista clsica que dice que el sionismo era diametralmente opuesto y a su vez la respuesta al nazismo. La nocin de colaboracin amenaza con llevar al sionismo al pozo, lo que podra cuestionar la legitimidad y los motivos del sionismo. Esto podra daar la marca de Israel. Por tanto existe un inters de presentar cualquiera de tales matices como inherentemente derivados de motivos antisemitas. Como las propias palabras de Livingstone no reflejan en s mismas tal motivo, las palabras deben tergiversarse.

En el movimiento laborista judo del Reino Unido (JLM) no estn satisfechos con la decisin de suspender a Livingstone. Quieren la expulsin. Despus de haber puesto en marcha una protesta llamada no en mi nombre', ayer presuman de que: 100 parlamentarios laboristas firmaron una declaracin condenando la traicin de los valores del partido sobre el antisemitismo. Aqu la nota:

Tras la decisin del Comit Nacional Constituyente del Laborismo de no expulsar a Ken Livingstone, 100 parlamentarios laboristas han firmado la siguiente declaracin: Esta semana las instituciones del Partido Laborista han traicionado nuestros valores. Estamos unidos en lo que es claro: no vamos a permitir que nuestro partido sea un hogar del antisemitismo y el revisionismo del Holocausto. Estamos con la comunidad juda y la sociedad britnica contra este racismo insidioso. Esto no se hizo en nuestro nombre y no vamos a permitir que quede fuera de control.

Uno puede recordar que la nueva lder del JLM -movimiento de judos laboristas (N de T)- Ella Rose se puso el traje del movimiento aterrizando directamente desde su oficina de Relaciones Pblicas en la Embajada de Israel. Recientemente Rose apareci en el documental de investigacin de Al Jazeera El vestbulo, donde expres la esperanza de que el periodista Asa Winstanley muera en un agujero por haber expuesto su historial, y se comprometi a utilizar Krav Maga (tcnicas de combate israeles) para acabar con Jackie Walker, un destacado crtico y miembro ahora suspendido doblemente del Laborismo.

Deberas hacer eso, tirarle todo lo que tienes sobre el antisemitismo y el revisionismo del Holocausto a Ken Livingstone.

Por cierto, cuando Netanyahu promulg el revisionismo real del Holocausto, como lo hizo en octubre de 2015 (poniendo la culpa de la solucin final en un lder palestino, el Gran Mufti), era por cierto otra historia. Mientras el propio Likud de Netanyahu lo defendi (Ministro de Defensa Yaalon: no s qu es exactamente lo que el primer ministro dijo), los alemanes casi rogando pidieron que no se les exculpara por el Holocausto. Un portavoz de la canciller alemana Angela Merkel dijo:

Todos los alemanes saben la historia de la mana racista homicida de los nazis que llev a la ruptura con la civilizacin, como lo fue el Holocausto. No veo ninguna razn para cambiar nuestra visin de la historia de alguna manera. Sabemos que la responsabilidad por este crimen contra la humanidad es alemn y muy nuestra.

Pero, por supuesto, estos dichos pasaron sin repercusiones graves, Netanyahu se escap una vez ms de su incitacin con su habitual no quera decir exactamente eso. Ninguna investigacin y ni siquiera mencionar la expulsin. De la misma manera la juda Ella Rose del Movimiento Laborista se escap sin una investigacin por su documentada maldicin violenta. Ni por la infiltracin del Gobierno israel en la poltica britnica documentada por Al-Jazeera , que se apart como un simple caso de 'manzana podrida (Operativo Sahi Masot de la Embajada israel) y todo continu como si nada.

Por supuesto esto no es realmente sobre el antisemitismo. Es sobre el sionismo. El Partido Laborista no tiene ningn problema antisemita sustancial, s tiene un problema sionista. Los ataques conservadores no son esencialmente contra el antisemitismo, sino que estn en contra de la solidaridad con Palestina.

La pregunta es, cun lejos les permitir llegar la democracia britnica y cun bajo llegarn los medios de comunicacin, incluyendo Haaretz, en su colaboracin con este movimiento de provocacin?

Jonathan Ofir es msico, director de orquesta y bloguero israel con base en Dinamarca .

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/04/twisting-livingstones-zionism/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.