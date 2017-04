El cacareado "vertido cero" del PP al Mar Menor: 4.500 kilos de nitratos contaminantes cada da

La Crnica del pajarito

Rambla del Albujn, por donde entran ms de la mitad de los vertidos al Mar Menor

Un estudio realizado por el Centro de Edafolofa y Biologa Aplicada del Segura (Cebas-CSIC) pone en evidencia que el vertido cero al Mar Menor del que presume el Gobierno regional del PP est muy lejos de ser real. Es puro marketing poltico. La turbidez del agua de la laguna se ha reducido, segn puede apreciarse a simple vista y segn los anlisis, pero sta sigue recibiendo una gran cantidad de contaminantes, por lo que su mejora puede ser tan solo un espejismo. Segn dicho informe, encargado por la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, el Mar Menor recibe an 4.500 kilos de nitratos cada da.

Los nitratos, utilizados como fertilizantes en los cultivos del Campo de Cartagena, se vierten en una cantidad de 1.650 toneladas al ao, el 50% a travs de la rambla del Albujn y la otra mitad desde el resto de cauces y puntos de entrada.

Esta investigacin ('Monitorizacin de la red de drenaje de la cuenca vertiente al Mar Menor e indicadores de descarga del acufero') revela la entrada diaria en superficie de 30.000 metros cbicos a la laguna (once hectmetros al ao), de los que el 10% proceden de vertidos de desalobradoras y el resto son descargas del acufero que afloran en algunos casos a pocos metros de la orilla y que incluyen escorrentas de riego de los cultivos y otros efluentes.

Estos datoslos dio a conocer esta semana el investigador Gonzalo Gonzlez Barber durante una reunin del Comit de Asesoramiento Cientfico para la recuperacin de la laguna. Este experto en erosin y conservacin de suelos del Cebas-CSIC ha analizado la ribera de la laguna metro a metro entre finales de febrero y principios del pasado mes de marzo. Fruto de ello, ha localizado treinta puntos de vertido de efluentes a la laguna. Como caba esperar, el principal es la rambla del Albujn, con 17.000 m3/da, lo que supone el 56% del total de vertidos.

Despus le siguen la rambla de Miranda y el drenaje del aeropuerto de San Javier. La inmensa mayora estn localizados entre Santiago de la Ribera (San Javier) y Los Urrutias (Cartagena), y los restantes (solo tres) en Lo Poyo.

El informe no incluye los aportes subterrneos, que son mucho mayores pero sobre los que an no existen clculos exactos. El Plan de Cuenca del Segura los cifra aprximadamente en cinco hectmetros al ao pero un estudio avalado por el Instituto Geolgico y Minero de Espaa aventura que podran ser 68 hectmetros.

