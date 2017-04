Adictos al mvil?

El primer estudio data de 2011 y se realiz en la Oficina de Correos del Reino Unido y el Instituto Demoscpico YouGo. Entonces, el 53 % de los usuarios sentan ansiedad si perdan la cobertura o se quedaban sin batera. Hoy, seis aos despus los datos son alarmantes. Se calcula que el 60% de los hombres padecen este trastorno y el 48% de las mujeres. Los datos estn ah y ya hablamos de adiccin. Los casos ms preocupantes son los de los jvenes ya que el 88 % considera que el mvil forma parte de su vida. Salen a la calle con l, lo llevan en la mano, les altera no recibir me gusta en sus publicaciones y sienten la enorme necesidad de estar conectados todo el da.

En el mismo estudio se considera caro o muy caro el precio de los telfonos inteligentes pero se paga porque stos tienen prestaciones y aplicaciones a las que de otro modo somos tambin adictos. Si adems de ello la batera dura muchas horas sin cargar, y si el aparato tiene una gran capacidad, todos los problemas que le pudisemos ver a estar conectados desapareceran.

La adiccin lleva al punto de exigir en los aparatos una buena resolucin de la cmara y sobre todo un aparato de video que sea capaz de hacer vigueras de forma que se puedan compartir en el acto. La nomofobia, abreviatura de la expresin anglosajona (No mobile phone phobia) es la enfermedad del siglo XXI y segn expertos psiquiatras, ms del 60 % de la poblacin siente una dependencia con el aparato. La sensacin de permanecer conectado o no recibir noticias les produce insatisfaccin y todos, miran con regularidad el mismo; unas 200 veces al da los jvenes y 100 los adultos. Muchas veces conscientemente y otras de forma impulsiva.

Los sntomas que aseguran tener estos pacientes refieren al pnico a perder el telfono, la gran incomodidad que supone quedarse sin batera y sobre todo, sensacin de vaco si no reciben respuesta de los supuestos amigos; todos dicen tener algo ms de 500. El miedo irracional a no llevar el telfono encima les supone que no buscan alternativas al ocio y por tanto, no disfrutan de lo que ven a diario porque pasa por delante y no se detienen a observarlo.

Los pensamientos obsesivos que generan juntos con taquicardias, ansiedad, dolor de cabeza o de estmago son referidos entre los jvenes que dicen haber perdido el mvil o haber estado desconectados unas horas. Los nativos digitales necesitan una educacin al respecto para que construyan su personalidad en base a los dems; sentirse humillados porque no tienen o carecen de algunas cosas que sus amigos proyectan; xito, belleza, tendencia, etc.

Las caractersticas de personalidad comunes a estos pacientes son: la baja autoestima, problemas de aceptacin de su propio cuerpo, necesidad de ser alabado, dficit en habilidades sociales y resolucin de conflictos. Tienen adems a diario ansiedad e inquietud, sentimiento de culpa y disminucin de la autoestima. Suelen publicar a diario todo cuanto hacen y dicen para que la sociedad que les sigue les demuestre cario, lealtad, admiracin, etc. y si no lo obtienen se sienten fracasados en sus expectativas cotidianas.

Es frecuente observar que en cuanto se produce un evento de las caractersticas que sean; msica, deporte, teatro, etc. los usuarios inmortalizan el mismo con su persona y graban parte de la escena aunque sea con baja calidad para obtener ese recuerdo sine die y que su memoria visual conserve que estuvieron all, fueron partcipes del mismo y de esa forma, puedan tener material para publicar sine die. En ocasiones el guin que siguen a diario est meticulosamente estructurado y se convierte adems de en una obligacin, un trabajo que les lleva tiempo desarrollar.

Entre los trastornos que produce, aparte de los psquicos se encuentran los oculares. El creciente aumento de la miopa es debido a que los nios no enfocan al infinito desde edades tempranas lo cual supone que el 40 % de los nios menores de 10 aos ya llevan gafas.

Eso tambin supone que sus relaciones con otras personas; familia, compaeros, pareja, se deterioran paulatinamente porque no existe contacto real; puede que sea fsico, pero el usuario mientras habla con alguien; trmino que se utiliza cuando se usa la aplicacin WhatsApp, no participa de la conversacin con la persona que tiene delante. Estos mismos usuarios tienen infinidad de selfies autorretratos en los lugares en donde acuden o visitan por absurdo que parezca e inmortalizan cada escena de su vida con una caricatura de s mismos proyectando en los dems triunfo, ser un influencer o ser otra persona en la red.

Los aspectos positivos de las nuevas tecnologas se pueden ver afectados por el uso indebido o patolgico del mismo. En ese sentido, la prevencin en el mbito familiar y escolar es necesaria y no deben ser las nieras del siglo XXI. Inmortalizar la vida, proyectarla a propios y a extraos y no vivirla est teniendo ya consecuencias importantes.

Padece usted adiccin al mvil?

Fuente: http://periodistas-es.com/adictos-al-movil-84024