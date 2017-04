Feminicidios & Latinoamrica

Nuestra lucha contra los feminicidios en Latinoamrica

El 8 de abril se cumpli un mes del feminicidio de 41 nias, a las que el Estado de Guatemala viol y quem vivas. Y tambin, el 8 de abril apareci el cuerpo de Micaela Garca, una nia argentina miembro del Movimiento Evita que hace unos das haba desaparecido. Micaela, de 21 aos estudiaba la carrera de Educacin Fsica, se desviva por los parias, los negritos esos a los que el clasismo detesta. La viol y la asesin un violador serial al que un juez dej en libertad porque segn l lo nico que tena era una perversidad natural. En el mismo pas, hace solo unos meses, en octubre de 2016, Luca Prez, de 16 aos fue drogada y asesinada.



Los forenses descubrieron que haba sido violada por la vagina y por el ano, no solo con el pene, tambin le metieron un palo por ambas vas, palo que le atraves el cuerpo. Muri de tanto dolor. La muerte de Luca encoleriz al pueblo argentino, que llam a la marcha de #NiUnaMenos y a la que se uni el continente entero.



En Mxico, en los ltimos seis aos 900 mujeres y nias han sido asesinadas en feminicidios. En Chile, 2016, el nombre de Nabila sali a la luz pblica cuando fue encontrada en la calle por un adolescente, al ser llevaba al hospital encontraron que le haban sacado los ojos, que tena fracturado el crneo y la mandbula. El relato oficial cuenta que fue a una fiesta con su pareja, padre de dos de sus cuatro hijos, y que se emborrach, y estaba en descontrol y que al llegar al taller mecnico donde vivan, la golpe. Fue acusado de femicidio frustrado y mutilacin.



En Colombia 2016, Yuliana, nia indgena de 7 aos, fue violada y estrangulada hasta la muerte en Bogot. El culpable, un hombre de alta clase social que bajo efectos de las drogas cometi el delito. El resto ya lo conocemos. En Zacapa, Guatemala Yohana, de 8 aos de edad, en el 2016 fue violada por tres hombres y ahorcada. Sus padres haban salido de la aldea, para ir a cobrar dinero de un programa social y dejaron a sus 3 hijos en casa, los hombres entraron aprovechando la ausencia de los padres.



Cito solamente algunos casos, porque son miles. Hace unos das un juez en Mxico dej en libertad a un violador porque consider que meter los dedos dentro de la vagina de la vctima no era violacin. Algo que respald un conocido intelectual mexicano en un programa radial de la UNAM, y aparte dijo que a las mujeres nos gusta que nos violen.



En Latinoamrica el 98% de los casos de feminicidios queda en impunidad. Y los pocos que se logran comprobar y se abren procesos en cortes, tienen un final triste, el culpable es declarado inocente. Por razones patriarcales: la vctima lo provoc por vestirse de tal manera, por salir a altas horas de la noche, por pasar por tal lugar, por no querer acostarse con l. La razn de las violaciones sexuales y los feminicidios es una sola: el gnero. Jueces, hombres y mujeres con mente patriarcal toman decisiones patriarcales y dejan en libertad a los culpables o toman los casos sin seriedad por tratarse de mujeres vulneradas.



Es necesario que todos, en todos lados, nos informemos sobre el patriarcado, desde el lenguaje patriarcal pasando por los mal llamados piropos, que no son ms que acoso, hasta llegar al sistema de justicia, pasando por medios de comunicacin y su forma de dar las noticias.



Ninguna mujer es culpable y provoca que la violen, la golpeen y la asesinen. Ninguna mujer pide ser violada, o que le griten guapa en la calle, que le toquen las nalgas o las tetas en el autobs. Si una mujer dice no es no, as sea su pareja. Las mujeres no somos objeto de nadie y esto lo deben de entender los jueces, el sistema.



Necesitamos un sistema de justicia con perspectiva de gnero, gente capacitada que tenga el conocimiento sobre el patriarcado, para que lleve los casos y dicte sentencias con todo el peso de la ley. Un ejemplo de la ineptitud de un sistema de justicia, patriarcal es el caso de las 41 nias asesinadas, que fueron quemadas vivas en Guatemala, a los culpables se les est tratando con privilegios de clase y poder. El presidente debi ser destituido inmediatamente el mismo da que las nias fueron quemadas, con ms razn si ellas ya haban denunciado que ah las violaba personal del lugar.



Pero cambiar el sistema no es cosa fcil, para eso tenemos que involucrarnos todos, en todos los mbitos de la sociedad, cundo vamos a empezar? La lucha contra la feminicidios, la violencia de gnero y el patriarcado tiene que ser de todos, quines se apuntan?



