La renovacin del PT

Despus de largos procesos de discusin entre las mltiples tendencias internas del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la organizacin lleg finalmente a dos candidaturas a su presidencia. Son dos nombres de la nueva generacin de dirigentes, de los ms activos en la lucha contra el golpe y en la oposicin al gobierno de Michel Temer. Los dos nombres presentados a la militancia del PT son los de dos jvenes senadores: Gleisi Hoffman y Lindbergh Farias. Ambos defienden posiciones similares: el planteamiento de que el PT vuelva a centrar su accionar a partir de las bases, de los movimientos populares, que tenga una posicin combativa respecto del gobierno surgido del golpe. Los dos proponen un balance de la actuacin del PT que parta de los extraordinarios resultados positivos logrados a lo largo de los dos gobiernos, pero a la vez una autocrtica y la bsqueda de formas de superacin de graves problemas no resueltos. Entre stos estn la democratizacin de los medios de comunicacin, la superacin de los desvos cometidos por el partido y por algunos de sus miembros, como consecuencia de la adopcin de los mtodos de financiamientos privados de las campanas electorales. Hay en los dos plena conciencia de cmo la imagen del PT fue revertida del partido de la tica en la poltica para una imagen pblica de un partido que se ha dejado involucrar en casos de corrupcin. Ambos han sido proyectados en la vida poltica durante los gobiernos del PT; los dos senadores, una por Paran, otro por Ro de Janeiro, ambos procesados en alguno de los procesos con que intentan criminalizar la accin poltica del PT. La crisis del PT es tema del congreso del partido, que se celebrar los das 1, 2 y 3 de junio. Pero hay conciencia de que el futuro de PT, as como de Brasil, depende del futuro de Lula. En caso de que sea candidato y, en ese caso, tiene todas las posibilidades de ganar y volver a ser presidente de Brasil, el partido tendr la perspectivas de superar, en la prctica, los errores que ha cometido. De lo contrario, los balances que se hagan servirn para cambiar las formas de accin del partido, pero sin recuperar la capacidad de volver a trasformar el pas. Qu diferencias hay entre los dos candidatos? Muy pocas en las posiciones polticas, al punto de que Lula, que ha convencido a Gleisi que saliera candidata, consciente de que es la mejor posibilidad para dirigir el PT en estas circunstancias, crea que con su nombre lanzado, Lindbergh retirara su candidatura. Lo llam para intentar convencerlo de apoyarla, pero no lo logr.

En el estilo s hay diferencias entre los dos. Lindbergh se caracteriza por ser ms individual, mientras Gleisi tiene formas ms colectivas de actuar, una de las razones que probablemente ha llevado Lula a preferirla; en un momento en que el PT requiere direcciones colectivas, necesita la movilizacin de toda su militancia para superar su crisis.

El PT sigue siendo, de lejos, el partido de ms adhesin, de mayor prestigio, de mayor cantidad de militantes. Pero indudablemente perdi mucha influencia, as como el conjunto de la izquierda, incluyendo a los movimientos sociales. La izquierda brasilea en su conjunto, incluyendo partidos y movimientos sociales, no est dividida, tiene posiciones muy similares; no hay temas que la dividan centralmente, pero tiene bastante menor capacidad de influencia que hace algunos anos. La derecha, con su ofensiva poltica e ideolgica, ha logrado aislar, en gran medida, a la izquierda, de grandes sectores de masa.

Lo nico que rompe ese aislamiento es la popularidad de Lula, fenmeno que no slo se mantiene, como se extiende, en la medida en que el gobierno de Temer desarrolla polticas intensamente antipopulares, quitando derechos de las personas en masa, as como provocando recesin y desempleo a gran escala. Si logra ser candidato y hay movimientos en la misma poltica tradicional que se pronuncian de que no hay derecho de sacarlo de la disputa electoral, gana. Si no, lanza algn otro nombre del PT, al cual pueda transferir todo el caudal de prestigio que tiene Lula.

Mientras, el PT presenta a dos nombres de dirigentes jvenes, de gran prestigio, que deben desarrollar debates de alto nivel sobre el futuro del pas y del partido, en los prximos meses, hasta el congreso del partido. Antes incluso del congreso debe ser lanzada la precandidatura de Lula, como otra forma de garantizar su candidatura, con elaboracin de lo que debe ser su nueva plataforma para Brasil. Los que daban al PT y a Lula como cadveres polticos se han equivocado una vez ms.

