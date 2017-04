Un agnico triunfo oficialista

Brecha

En la tarde del martes 4 de abril, 48 horas despus del cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral declaraba oficialmente y de forma irreversible al candidato oficialista Lenn Moreno como nuevo presidente electo de Ecuador.El poco margen con que alcanz su victoria el oficialismo menos de 230 mil votos en un pas con 12,8 millones de electores le permiti a la oposicin conservadora desarrollar una campaa declarando como fraudulentos los resultados de la eleccin. Su lgica es agudizar la polarizacin social existente, en la bsqueda de escenarios similares a los ya conocidos en Venezuela.Mientras los seguidores de Alianza Pais celebraban durante la noche del martes, frente a su sede en Quito, el agnico triunfo de su candidato, a una distancia de apenas diez cuadras la oposicin se concentraba por tercer da consecutivo intentando rodear las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.Si entendemos el liderazgo poltico como una transferencia de entusiasmo hacia las masas respecto de un proyecto de sociedad, ideas o el rumbo que debe tomar un pas, cabe indicar que durante esta segunda vuelta ninguno de los dos candidatos fue capaz de demostrar dicha vocacin.Ambos cumplieron con reglas bsicas del manualillo ms barato existente en las libreras de tcnica poltica para hacer campaas electorales: ambas candidaturas prometieron cuanto ms mejor a los electores y explicaron lo menos posible sobre cmo lograran cumplir dichos compromisos. Usando medios de comunicacin que tienen profundas limitaciones profesionales y un claro sesgo partidista que se divide en funcin de su carcter pblico o privado, se evadieron los temas ms polmicos de la campaa mediante la negacin y la acusacin al contrario. Temticas como la escasa liquidez del Estado, las estrategias para atraer inversin extranjera o dinamizar la inversin nacional, las polticas destinadas al fomento y dignificacin del empleo, as como cules eran las diferencias reales entre los distintos planes anticrisis, y sobre las espaldas de qu estrato social recaera el peso de stos, quedaron indefinidas en el marco de la generalidad y las vaguedades discursivas.Estos comicios no significaron un enfrentamiento entre dos modelos de gestin econmica y social claramente diferenciados, sino que funcionaron ms bien como un termmetro que midi el nivel de agotamiento de un rgimen de marcado perfil personalista que se ha ido deteriorando junto con la situacin econmica, y permitieron percibir sus carencias ticas.El conservador Guillermo Lasso se limit en esta segunda vuelta a intentar sumar el voto de los restantes partidos polticos apeados de esta competencia tras la primera cita en las urnas, y cuyos lderes le brindaron pblicamente su apoyo. Por su parte, la estrategia oficialista remarc las contradicciones dentro de esta nueva gran alianza opositora, aludi al riesgo de la tan cacareada vuelta al pasado y a la falta de legitimidad de un rival involucrado en la gestin de anteriores nefastos gobiernos neoliberales, y denunci sus affaires en distintos parasos fiscales.En trminos de comunicacin estratgica y de marketing poltico, Alianza Pas se caracteriz durante esta dcada por haber desarrollado una narrativa exitosa basada en el antagonismo de lo plebeyo frente a sus elites. Sin embargo, en la presente campaa ese discurso careci de la efectividad del pasado, mostrando signos de agotamiento tan evidentes como los del mismo rgimen que lo puso en marcha.En el estricto marco de la aritmtica electoral, Alianza Pas recibi en la primera vuelta dato representativo de la identificacin de la sociedad con sus partidos polticos tan slo 28,91 por ciento de los votos, frente al 42,13 por ciento recibido en las ltimas presidenciales. Es ms, ni siquiera en la segunda vuelta el partido de gobierno alcanz los resultados logrados en 2013, pese a que 1,3 millones de ciudadanos ms le prestaron su apoyo para evitar el triunfo conservador. Estos resultados demuestran el estado de deterioro del rgimen corresta.Luces y sombras ha tenido la gestin del presidente Correa durante la ltima dcada, pero es un hecho indiscutible que Lenn Moreno recibir un pas en una coyuntura econmica muy delicada.Ecuador tendr dificultades para afrontar a corto plazo las obligaciones derivadas de la agresiva poltica de endeudamiento pblico que ha caracterizado los ltimos aos del gobierno. Poltica que ha resultado en que se est desembolsando ms en los servicios de deuda que en inversin en salud y educacin. De igual manera, la economa nacional sigue mostrando escaso dinamismo tras cerrar el pasado ao en recesin, no visualizndose signos de recuperacin en el consumo interno en lo que va del ao. Las reservas del Banco Central en este momento son insuficientes para cubrir los pasivos a corto plazo y, fruto de la contraccin econmica, la recaudacin de impuestos tampoco se recupera tras el bajn sufrido a partir de 2015, momento en que se agudizaron los efectos en la economa nacional de la cada del precio del petrleo. Cabe sealar tambin que la sociedad ecuatoriana vive momentos de deterioro en su capacidad adquisitiva, consecuencia entre otras cosas de que apenas cuatro de cada diez trabajadores tienen acceso a un empleo adecuado (con un salario que alcance o supere el mnimo establecido de 375 dlares).En el mbito de lo institucional, la falta de independencia entre los distintos poderes del Estado y la aparicin de mltiples casos de corrupcin vinculados a altos funcionarios pblicos estn generando un crescendo de deslegitimacin del sistema. Es precisamente sobre ese hecho que la oposicin conservadora articula su actual campaa de desprestigio del Consejo Nacional Electoral, en teora el rgano rector de la democracia en el pas.Por ltimo, la tendencia autoritaria del actual gobierno se ha ido incrementando con el paso del tiempo, lo cual ha dejado un saldo hasta ahora de aproximadamente 850 activistas judicializados por la justicia por distintas acciones de protesta social.Lenn Moreno adquiri protagonismo nacional al ejercer como vicepresidente de la Repblica durante los seis primeros aos de mandato de Rafael Correa.Durante ese perodo desarroll con xito la Misin Solidaria Manuela Espejo y el Programa Joaqun Gallegos Lara. La primera est destinada a censar y atender a las personas que sufren algn tipo de discapacidad, y el segundo dota de una asignacin econmica a las personas con discapacidad severa para que puedan cubrir la atencin de sus cuidados. Ambos proyectos gubernamentales marcaron un hito en el pas, pues era la primera vez que desde la cpula gubernamental se prestaba atencin a un sector histricamente tan olvidado. Que un hombre que se movilizaba en silla de ruedas ocupara el segundo puesto del escalafn del Estado y se preocupara por esa franja vulnerable de la sociedad gener entre la poblacin una amplia simpata sobre la que posteriormente se articulara su candidatura presidencial.Durante su perodo de gestin, y a diferencia del resto del gabinete corresta, Moreno fue capaz de marcar puntuales diferencias respecto de Rafael Correa, como en su relacin con los medios de comunicacin privados o con diversos actores polticos contrarios al rgimen.Los xitos de la gestin de Moreno lo llevaron a las Naciones Unidas, donde fue nombrado por Ban Ki-moon como su enviado especial en discapacidad y accesibilidad. Esto le permiti estar fuera de Ecuador desde finales de 2013 hasta poco antes del inicio de la campaa electoral, precisamente el momento de mayor desgaste poltico vivido por el rgimen.Una vez descartada la postulacin presidencial de Correa, dentro de Alianza Pais se abri la lucha por el delfinazgo, que termin con la oficializacin de la candidatura presidencial de Moreno a inicios de octubre. Todo ello no sin resistencias internas y la imposicin siempre negada de su compaero de frmula, Jorge Glas, acusado de corrupcin desde diferentes esferas, lo que le trajo ms problemas que apoyo electoral.Las facciones de Alianza Pas que han apoyado la candidatura de Lenn Moreno durante la puja de poder interno y posteriormente durante su campaa electoral no responden estrictamente a su liderazgo. El carcter ponderado de Moreno, su estilo dialogante y su estancia fuera del pas durante los ltimos dos aos no permitieron que su figura lidere grupsculo alguno en una organizacin poltica de escaso funcionamiento democrtico y donde las decisiones del partido han venido hasta ahora definidas por el fuerte liderazgo de Rafael Correa.A diferencia de otros aspirantes a la candidatura presidencial oficialista, Moreno ni siquiera forma parte de los 22 miembros que componen la directiva nacional de Alianza Pas, y no ha cumplido funciones orgnicas dentro del partido. Cabe sealar a este respecto que las direcciones de Alianza Pas nunca han sido orgnicamente votadas por la militancia del partido, sino respaldadas a mano alzada en diferentes convenciones nacionales por sus delegados territoriales tras la presentacin de listas nicas por parte del presidente Rafael Correa. Todo ello sin actas congresuales, propuestas programticas alternativas, debate interno alguno o conformacin de corrientes y/o tendencias diferenciadas. Alianza Pas se construy en torno a un lder que ya no lo ser, y est por verse la evolucin de esta organizacin poltica.La oficializacin de la candidatura de Moreno en la ltima convencin nacional puso en marcha una maquinaria electoral donde la cpula del partido trabaj intensamente en favor de su campaa. Con excepcin del candidato presidencial, fueron las mismas figuras polticas de siempre las que asumieron las funciones en el bur de campaa, lo cual no permite visualizar si habr cambios significativos en el futuro gobierno.Ms all de eso, son mltiples las voces en torno a Moreno que hablan de la necesidad de descorreizacin del Estado, de que el nuevo gobierno rompa con el estilo heredado e intente significar ms cambio que continuidad.En paralelo, el discurso de Moreno a lo largo de la campaa electoral se ha caracterizado por llamar al dilogo a sectores que inicialmente apoyaron o formaron parte de la alianza corresta, pero que con el paso del tiempo y las derivas del rgimen tomaron posiciones crticas. Tengo mi mano tendida para quien la quiera tomar, fue quizs la frase ms relevante y repetida por Moreno durante su campaa. Esto ha generado expectativas de un cambio de estilo en su futuro gobierno, especialmente en sectores disidentes que fueron catalogados por Rafael Correa como traidores. En el mbito de los movimientos sociales, especialmente entre los sectores ms represaliados, existe tambin cierta expectativa de que puedan gestionarse de forma diferente los conflictos entre Estado y sociedad.En el mbito econmico, durante la campaa electoral Moreno habl de la necesidad de un gran pacto entre el Estado y sectores del capital privado, para dinamizar la produccin y el empleo hoy estancados. Esta formulacin causa preocupacin en las anquilosadas estructuras sindicales que an subsisten en el pas, pues la patronal basa sus condiciones de dilogo en la necesidad de reducir sus costos de produccin y flexibilizar an ms el mercado laboral. En un pas donde la carga fiscal sobre las elites econmicas apenas alcanza el 3 por ciento, son estos sectores los que exigen que sean las y los trabajadores quienes asuman sobre sus espaldas el peso de la salida de la crisis.Lenn Moreno debera proceder con un proceso de regeneracin democrtica en el mbito de la institucionalidad, que en principio aparece como poco creble para amplios segmentos de sta. Todas y cada una de las instituciones del Estado han ido quedando en entredicho por su dependencia y cercana con el partido oficialista, y requieren, para su adecuado funcionamiento, un marco de independencia y/o autonoma respecto del Poder Ejecutivo. Por poner tan slo unos ejemplos: los vocales del Consejo Nacional Electoral tienen vnculos y en algunos casos hasta carn del partido de gobierno; el fiscal general del Estado es un familiar de Correa; el presidente del Consejo de la Judicatura ejerci como secretario personal del mandatario, y as podramos seguir enumerando una larga lista de desencuentros entre la tica y las funciones del Estado. Sin cambios en este sentido, difcilmente ser creble la tan anunciada lucha contra la corrupcin planteada por Moreno, y menos an factible soldar la fractura social que atraviesa la sociedad ecuatoriana.Es de suponer que la estrategia poltica conservadora se concentrar en agudizar la actual polarizacin social, buscando acumular las fuerzas de la derecha para la prxima disputa electoral: en 2019 habr elecciones seccionales. No est en la estrategia del candidato opositor reconocer los resultados electorales, sino que el gobierno investido sea considerado como ilegtimo por una parte importante de la ciudadana.Moreno tendr tambin que lidiar con las presiones internas de los sectores correstas aferrados al anillo de poder heredado, unpoltico que ha gozado de privilegiadas relaciones con grandes grupos del capital nacional y extranjero y que ser poco permeable a la transicin poltica aperturista que el nuevo gobierno pretende poner en marcha.Los retos de Lenn Moreno y su futuro gobierno son muchos, ya no slo por las estrategias opositoras de desestabilizacin, sino por las resistencias internas ante una necesaria transicin hacia un modelo de gobierno superador de aquello que naci bajo el liderazgo de Rafael Correa y que se eclipsa a la par de su figura.DiagonalFuente: Originalmente publicado en http://brecha.com.uy/ y reproducido en http://www.sinpermiso.info/textos/ecuador-despues-de-las-elecciones-presidenciales