Grandes inversores presionan a los bancos prestamistas del oleoducto de Dakota del Norte

Financial Times

La primera caja de jubilaciones de los Estados Unidos y 120 instituciones ms expresan en una carta pblica su apoyo a la campaa de protesta en contra del oleoducto

Protesta en contra del Oleoducto de Dakota del Norte erigido en los alrededores de la reserva indgena de Standing Rock. El cartel dice: "Lo sagrado", en referencia al agua.

Calpers, la caja de jubilaciones y pensiones de los funcionarios del Estado de California, junto con otras 120 instituciones de inversin, reclama a los bancos que sufragan el Oleoducto de Dakota del Norte que se corrija el trazado de la obra para que no pase por las tierras de los indgenas [i] .

La carta [ii] se deber dar a conocer el viernes [da 17] y representa un nuevo frente en la batalla para detener el oleoducto, semanas despus de que el Presidente Donald Trump diera el visto bueno a la obra. Segn fuentes bien informadas, representantes de los bancos en cuestin debern reunirse el viernes con caciques de las tribus para examinar la cuestin del oleoducto. La protesta ya alcanz a los bancos que adelantaron fondos para el proyecto, de cuya ejecucin se encarga la sociedad Energy Transfer Partners [iii] . Ahora los grandes inversores manifiestan que sopesarn la idea de dar apoyo a la campaa y aducen para ello el riesgo que representa para el prestigio de los bancos mencionados el hecho de que se haga caso omiso de las inquietudes que suscita el trazado del oleoducto. Son diecisiete los bancos a los que se remite la carta, cabiendo destacar dos de los Estados Unidos, el Wells Fargo y el Citigroup, y dos franceses: la Socit Gnrale y el BNP Paribas. Explica Anne Simpson [iv] , la directora de corporate governance de Calpers, que la intencin de la carta es que los bancos aludidos tomen disposiciones, pues son ellos quienes tienen la llave del tesoro. Firman la carta cuatro cajas de jubilaciones de funcionarios de Nueva York, sociedades annimas, como la Boston Common Asset Management [v] , y una multitud de rdenes religiosas, cuyos respectivos depsitos ascienden en total a 653.000 millones de dlares. Preocupa a los autores de la carta que, si sigue adelante la obra del Oleoducto de Dakota de Norte, tal como est trazada, no cabe casi duda de que se agravar el conflicto y la agitacin social, y tambin es posible que se contamine la fuente de suministro de agua. Los bancos que tienen tratos mercantiles con el oleoducto pueden verse envueltos en la disputa y se arriesgan a sufrir el boicot del pblico y, quizs, tambin deban responder ante la justicia, con el consecuente perjuicio duradero para su prestigio.

Se agrega en la carta que, si bien se comprende que los bancos prestamistas del proyecto poseen obligaciones contractuales con el oleoducto, la encendida controversia que provoca la obra hace necesario que tomen disposiciones con toda urgencia. Ya est concluido el 92 por cien de las 1.172 millas [casi 2.000 kilmetros] que recorre el oleoducto desde Dakota del Norte hasta el Estado de Illinois, pero los oponentes consiguieron detener el tendido del tramo que discurre por debajo del lago Oahe, en el Ro Misuri. En ese lugar el trayecto de la conduccin de petrleo queda a un escaso kilmetro del lmite de la reserva de indios sioux de Standing Rock [vi] . La inquietud por el riesgo de que se registrara una fuga de petrleo hizo que la tribu pusiera una demanda en contra del proyecto y que hiciera un llamado mundial de apoyo a su campaa. El mes pasado el Presidente Trump dispuso que se diera autorizacin a la compaa Energy Transfer Partners para proseguir la obra, y segn fuentes de la sociedad, el transporte de petrleo podra comenzar en el mes de junio. El Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito de los Estados Unidos se encarg de revisar el trazado de la obra y concluy, el ao pasado, que el camino actual es el mejor. A raz de las protestas habidas en Standing Rock el pasado otoo, el Cuerpo de Ingenieros decidi suspender temporalmente la construccin y encarg un nuevo estudio para determinar los riesgos para la naturaleza. Esa suspensin fue levantada por el Presidente Trump. Los bancos reciben fuertes presiones a causa de su intervencin en la obra. La semana pasada el Consejo Municipal de Seattle acord dar por terminados los vnculos con el banco Wells Fargo y Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, seal que apoya la idea del boicot [vii] . La noche del jueves [da 16] Scott Stringer [viii] , titular de la Contralora de la Ciudad de Nueva York [ix] , dio a conocer una declaracin en la que se afirma que la construccin del oleoducto en las tierras de las tribus indgenas es un acto errneo y se reclama que los bancos prestamistas tienen la obligacin de intervenir. Agreg que los prstamos destinados al proyecto constituyen un riesgo grave para el prestigio de dichas instituciones, especialmente, si se agrava el conflicto, y seal que existen otras soluciones. Por ende, se ruega a dichos bancos que obren de forma sensata y que se trace un nuevo plan que respete a la tribu y la soberana que posee sobre sus tierras. Pese a las protestas, sostienen las entidades prestamistas que estn dispuestas a cumplir los compromisos correspondientes al polmico proyecto. As lo dijo la semana pasada Tim Sloan [x] , el director general del Wells Fargo, quien aduce que tienen obligaciones contradas.

Explica que esa lnea de crdito fue objeto de un exhaustivo examen y de una revisin a cargo de profesionales ajenos al banco, tras lo cual se concluy que era procedente. No quiso opinar sobre la carta remitida el jueves por los inversores, pero aclar que el monto prestado por el banco representa menos del 5 por ciento del total. El Citigroup, el otro gran banco de los Estados Unidos a quien fue remitida la carta, no quiso pronunciarse de inmediato sobre ella, aunque hace dos semanas manifest [xi] que la situacin de Dakota del Norte es motivo de profunda inquietud, pero que la institucin no puede resolver el prstamo de forma unilateral. Las cajas de jubilaciones tambin son objeto de crtica. Con el respaldo de unas 40.000 firmas se present una peticin para que Calpers y Calstrs [xii] , la segunda caja pblica de California, vendan las acciones que poseen en la compaa Energy Transfer Partners y, adems, en el parlamento del estado se propuso un proyecto de ley para que ambas cajas, cuyos ttulos de la sociedad ascienden a cien millones de dlares, se abstengan de colocar ms fondos en las compaas que construyen el oleoducto y en las que prestan capital para la obra. Calpers decidi que no vender sus acciones, pues por norma no est de acuerdo con el mtodo de la retirada de capitales, ya que se entiende que es mejor permanecer en la sociedad para influir en su rumbo. Los diecisiete bancos que figuran en la carta son los siguientes: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bayern, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crdit Agricole, DNB, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Natixis, Socit Gnrale, SMBC, SunTrust Bank, TD Securities y Wells Fargo.



Fuente: https://www.ft.com/content/f4487916-f4ab-11e6-95ee-f14e55513608

Notas del Traductor:

[i] Calpers es la primera caja de jubilaciones y pensiones de los Estados Unidos, pues sus depsitos se cifran en 300.000 millones de dlares.

A la fecha de la traduccin han retirado el capital colocado en la obra, entre otras instituciones, las siguientes:

El Banco Nordea fue criticado inicialmente por su posicin ante el problema del oleoducto:

El primer banco de Noruega, el DNB:

La caja de jubilaciones KLP, la primera de Noruega, por iniciativa del pueblo Sami, los indgenas de los Pases Nrdicos:

El banco holands ING:

El Papa apoy las reivindicaciones de los indgenas:

[ii] Texto ntegro de la carta de Calpers remitida a los bancos prestamistas y relacin de firmantes:

[iii] Energy Transfer Partners

[iv] Anne Simpson, directora de corporate governance de Calpers

[vi] Standing Rock Indian Reservation

[viii] Scott Stringer, titular de la Contralora de la Ciudad de Nueva York

[ix] New York City Comptroller

[xi] Carta del banco a los accionistas:

