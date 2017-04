Kissinger es el lado oscuro de Trump en Siria

Middle East Eye

Creo realmente que deberamos haber liquidado sus aerdromos y que lo tenemos que hacer, e impedirle que pueda usarlos para bombardear a gente inocente y lanzarles gas sarn. Estas eran las palabras que Hillary Clinton pronunci pocas horas antes de que su enemigo, el presidente Donald Trump, ordenara ataques areos y el lanzamiento de 59 misiles de crucero Tomahawk contra el aerdromo de Shayrat en el sureste de Homs, Siria.





Escalada

El gobierno de Trump ha descrito los ataques como nicos y ha insistido en que no hay planes de escalada. Pero la escalada est en marcha. Rusia, a pesar de que fue advertida por parte estadounidense con anterioridad al bombardeo, ha suspendido el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para evitar colisiones areas en el espacio areo sirio.

Los objetivos del gobierno de Estados Unidos al atacar Siria pueden deducirse del historial de uno de los diplomticos ms poderosos de la historia de Estados Unidos: Henry Kissinger. El ex secretario de Estado, acusado por el difunto Christopher Hitchens de complicidad en los crmenes de guerra de Estados Unidos en Amrica Latina y el sudeste asitico, ha sido el asesor clave de Trump en la negociacin de las relaciones de Estados Unidos con Rusia y China.

Kissinger fue consultor secreto de seguridad nacional del presidente George W. Bush, y bajo la Administracin de Obama estuvo directamente involucrado en la cadena de mando del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tambin asesor frecuentemente a Hillary Clinton durante su mandato como secretaria de Estado.

Su influencia en el gobierno de Trump es asimismo visible a travs de su ex-asistente, KT McFarland, en la actualidad asesor de seguridad nacional de Trump y que en la dcada de 1970 sirvi, al mando de Kissinger, en su Consejo de Seguridad Nacional.

El caos como estrategia?

Los repentinos ataques areos contra Siria encajan en la filosofa de la imprevisibilidad, o la teora del loco que Kissinger ha defendido desde hace tiempo como sello distintivo de los ms grandes estadistas. El planteamiento de Kissinger es que las administraciones estadounidenses eviten la prudencia recomendada por los expertos y opten por la redefinicin constante de los objetivos y por la fuerza para plantear el caos.

Comportndose de manera errtica e incluso aparentemente irracional, los dirigentes estadounidenses pueden aventajar a sus oponentes y rivales, y situarles permanentemente en la defensiva por temor a la peligrosa volatilidad del poder de Estados Unidos.

Es por ello que el secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, ha pasado de declarar que se estn dando pasos para eliminar a Bashar al Assad del poder, a insistir ahora en que Estados Unidos no planea ejercer acciones adicionales. En ningn caso intentara extrapolar eso a que se haya producido un cambio en nuestra poltica o en nuestra posicin relacionado con nuestras actividades militares de hoy en Siria, ha declarado.

La conclusin parece ser que ha sido un nico ataque diseado para enviar un ntido mensaje a los rivales de Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos es capaz y est dispuesto a desplegar el poder militar sin miedo a las consecuencias. Y que los compromisos pasados con Assad ya no son una garanta.

Abrasar la regin de Oriente Prximo

El objetivo ms amplio es despejar el terreno para que la Administracin Trump prosiga con sus ambiciones estratgicas en Siria. Tales ambiciones pueden deducirse de los propsitos de sus ms destacados asesores. Antes de que dimitiera por las acusaciones de deshonestidad por haber mantenido contactos con el embajador ruso, el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, haba co-escrito el libro The Field of Fight [El campo de combate] junto al consultor de defensa neoconservador Michael Ledeen.

Ello es relevante porque Ledeen estuvo directamente involucrado en las falsificaciones del Yellowcake [xido de uranio concentrado] con las que se intent fabricar una amenaza de armas de destruccin masiva para justificar la Guerra de Iraq de 2003; lleva tiempo promoviendo campaas para intervenir militarmente en Siria, Irn y en otros lugares, y ha articulado una visin de poltica exterior que influy de manera importante en el gobierno de George W. Bush.

La visin de Ledeen para la regin se puede resumir en su apoyo a abrasar Oriente Prximo tal y como escribi en 2002 al respaldar la invasin de Iraq: Slo podemos esperar convertir la regin en un hervidero, y rpido, por favor. Si alguna vez ha habido una regin que merezca ser abrasada, es el Oriente Prximo de hoy en da.

Esta visin tiene su correlato con la preferencia de la Administracin Trump por el caos, el retroceso y el cambio constante de prioridades. Sin duda, buena parte de ello tambin se puede atribuir a la confusin real y a una abrumadora incompetencia. Nadie debe subestimar eso. Pero simultneamente estamos viendo una administracin que toma decisiones sobre la base de ideologas que compiten entre s, una de las cuales considera ingenuamente que la escalada del caos en pases como Siria es una oportunidad estratgica.

A Assad no se le va a eliminar

No parece, sin embargo, que el propsito estratgico de los ataques sea, en ltima instancia, eliminar a Assad. Los rebeldes sirios los que han luchado junto a al Qaeda, los que se oponen vehementemente a ISIS y al Qaeda, y muchos de los cuales quieren reemplazar al rgimen de Assad con su propio tipo de Estado islmico han acogido con agrado los ataques. Pero tambin sealan con razn que poco se consigue atacando nicamente una base area teniendo en cuenta que Assad lanza ataques areos domsticos desde al menos 26 bases areas.

Una pista de lo que realmente est en juego la brinda las conversaciones que han tenido lugar entre el gobierno de Netanyahu y Trump durante las ltimas semanas antes de los ataques. Para Israel, la verdadera lnea roja en Siria no son las armas qumicas sino la potencial invasin de Irn y Hezbol a travs del rgimen de Assad, en la frontera sirio-israel de los Altos del Goln o en la frontera sirio-jordana.

Fuentes prximas a las conversaciones declararon a Ha'aretz que Netanyahu quiere que se establezcan zonas tapn o de amortiguacin en el lado sirio de la frontera. El plan tambin implicara que los Altos del Goln sirios se separasen de facto de Siria a favor de Israel.

Sucede que la filial israel de una compaa de energa estadounidense, Genie Oil & Gas, est actualmente perforando petrleo en los Altos del Goln con licencia del gobierno de Netanyahu. Entre los miembros de la junta directiva de Genie aparece Rupert Murdoch, que tiene lazos asombrosamente ntimos con la familia, el imperio comercial y la Administracin Trump.

Jugando con fuego

Esta visin no contempla como respuesta la eliminacin de Assad sino simplemente limitar su poder territorial a un pequeo enclave concentrado en Damasco, y romper adems el alcance del apoyo ruso e iran a su rgimen. Simultneamente, el rgimen de Trump quiere utilizar los ataques contra Siria como primer paso de una estrategia para imponer una cua entre Rusia e Irn.

Al regalar a Rusia Crimea en un escenario, el gobierno de Trump quiere convencer a Rusia, en otro, de que recule en su alianza con Irn en Siria y permita a Estados Unidos un terreno de juego ms amplio para imponer un acuerdo diplomtico que se adapte a sus dudosas metas geopolticas para la regin.

El resultado final, sin embargo, es mantener un estado de inestabilidad permanente en Siria donde no gane ninguna faccin particular: Estados Unidos tolera a Assad al mismo tiempo que amenaza con el cambio de rgimen, apunta selectivamente a su rgimen pero sin llevar a cabo acciones que realmente lo eliminen; permite a los aliados del Golfo que sigan apoyando a los rebeldes sirios que ellos consideren, desde grupos seculares hasta militantes islamistas, algunos con conexiones con ISIS y al Qaeda, y lleva a cabo ataques areos contra ISIS.

Las acciones de Estados Unidos hasta la fecha no derrotarn ni a ISIS ni a Assad. En lugar de eso prolongarn la guerra pretendiendo contenerla: una perspectiva destinada a derrotarse a s misma.

El problema es que la tctica de Kissinger de jugar con fuego para conseguir lo que se quiere no funciona. Al contrario, tiende a que los acontecimientos entren en una espiral sin control.





Nafeez Ahmed es periodista e investigador de Doctorado, experto en seguridad internacional y autor que realiza un seguimiento de lo que l denomina la crisis de la civilizacin. Ha sido galardonado con el Project Censored Award for Outstanding Investigative Journalism por su reportaje en The Guardian sobre la interseccin de las crisis ecolgicas, energticas y econmicas globales con la geopoltica regional y los conflictos. Tambin ha escrito para The Independent, The Sydney Morning Herald, The Age, The Scotsman, Foreign Police, The Atlantic, Quartz, Prospect, New Statesman, Le Monde diplomatique y New Internationalist. Su trabajo sobre las causas fundamentales y las operaciones encubiertas relacionadas con el terrorismo internacional contribuy oficialmente a la Comisin del 11-S y a la investigacin del 7/7 Coroner [atentados de Londres de 2005].





Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/trumps-syria-strike-inspired-dangerous-vision-cauldronising-middle-east-2138445408