Acerca de la campaa contra Omar Barghouti

Mondoweiss

Omar Barghouti, uno de los activistas palestinos ms carismticos, ha sido sometido por parte de las autoridades israeles a un interrogatorio extremadamente intenso. Barghouti es cofundador del movimiento de BDS [boicot, desinversin y sanciones a Israel], miembro de la secretara del Comit Nacional de Boicot (BNC) y miembro del comit directivo de la Campaa Palestina por el Boicot Universitario y Cultural a Israel (PACBI).

Las fuerzas israeles secuestraron a Omar hace 12 das con el fin de impedirle viajar a Estados Unidos para recibir el prestigioso Premio Gandhi de la Paz. Lo mantienen detenido bajo acusaciones falsas e inventadas que forman parte de su tctica actual de lanzar mentiras y rumores para empaar la imagen de los activistas del BDS y desacreditar el movimiento de BDS.

Este ataque a Omar no es nuevo sino que forma parte de la guerra total, tanto legal como de inteligencia y propaganda, de Israel contra el movimiento BDS que se ha intensificado desde 2016. El hecho de haber aumentado el foco de atencin sobre el movimiento de BDS es una reaccin ante el xito cada vez mayor del movimiento no violento de BDS que ha logrado impedir que barcos israeles atraquen en puertos de todo el mundo, que cientos de artistas y msicos declinaran actuar en Israel y que destacados luchadores por la libertad sudafricanos, como Ahmed Kathrada, el arzobispo Tutu y Ronnie Kasrils, se sumen al movimiento de BDS y declaren que el apartheid israel es mucho peor que el que soportaron los sudafricanos.

Pero Israel conoce muy bien el xito que la campaa de BDS est logrando en todo el mundo y que el BDS es una herramienta de resistencia nueva y a la vez con una larga tradicin utilizada por los palestinos con el apoyo de la sociedad civil internacional para llevar a Israel ante la justicia y hacerle responsable de todos los crmenes que ha cometido contra el pueblo palestino, concretamente, la ocupacin, la colonizacin y el apartheid. Se trata de un movimiento global que tiene apoyo global y cuyo objetivo es eliminar la opresin y la injusticia en Palestina, aunque su discurso va mucho ms all de Palestina y est fuera del alcance de la habitual herramienta brutal de Israel consistente en crmenes de guerra y crmenes contra la humanidad, incluidos el asesinato masivo y el castigo colectivo.

Las declaraciones y posturas de Omar emanan del movimiento de defensa de los derechos humanos palestinos. Sus consignas (libertad, igualdad y justicia) suponen una grave amenaza a los cimientos racistas de Israel como el Estado de los judos. El hecho de decirlo de manera diferente para pedir la igualdad y la vuelta de los refugiados que, segn afirma la resolucin 194 de la ONU, sufrieron una limpieza tnica en 1948 tal como hace el movimiento de BDS cuestiona la propia definicin del Estado de Israel, como dej claro el informe de la ESCWA [siglas en ingls de Comisin Econmica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental], el cual afirma claramente que Israel es un Estado de apartheid. La condicin previa para ser bienvenido en Israel es reconocer y aceptar la naturaleza exclusivista y racista del Estado. No existe la nacionalidad israel, solo un carcter nacional judo y no uno israel, lo que en la prctica excluye de la ciudadana y del Estado a todas las personas palestinas y no judas que viven en Israel, lo que, tal como seal el Comit de Naciones Unidas de Derechos Sociales Econmicos y Culturales, fomenta la discriminacin y concede un estatus de segunda categora a los ciudadanos no judos [de Israel].

Es totalmente obvio que la clase dirigente ashkenazi est harta del cada vez mayor tsunami del movimiento de BDS. La conferencia [organizada por el diario] Yediot Ahronot [para tratar estrategias contra el BDS] el ao pasado, a la que asisti todo el espectro de la vida poltica de Israel, lleg a la conclusin de que el movimiento supone una amenaza estratgica, si no existencia, para el proyecto sionista en Oriente Prximo! De ah las medidas extremas tomadas por el gobierno y las leyes aprobadas por el [parlamento israel] Knesset para luchar contra el BDS. Una de esas medidas era el asesinato civil selectivo de activistas del BDS. No es de extraar que dos semanas despus el Knesset israel aprobara una resolucin para prohibir la entrada en el pas de todas las personas activistas del BDS y que lo apoyan.

Curiosamente, y de acuerdo con la experiencia del apartheid sudafricano, no se ha sometido a ningn activista judo al tipo de trato que experimentan los activistas palestinos en manos de las autoridades; la respuesta al activismo tambin est sometida a la ideologa racista que da forma a las declaraciones y acciones polticas de Israel y a los polticos israeles.

Una solucin positiva, justa e integral de la cuestin palestina debe incluir a todos los palestinos, incluidos los de Cisjordania y Gaza, los que permanecen en Israel y los refugiados palestinos de 1948. La forma de reparar esta desposesin no es a travs de los bantustanes al estilo del apartheid sudafricano como acordaron los signatarios de los Acuerdos de Oslo. La nica solucin justa y equitativa que ponga fin al apartheid israel es un Estado laico y democrtico en el que se trate a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su religin, sexo o color.

Eso es lo que Omar ha estado pidiendo y lo que sigue pidiendo en su ltima declaracin. Esta firmeza del movimiento de BDS y su compromiso inquebrantable con la justicia para todos los palestinos es la verdadera razn detrs de la falaz campaa contra Omar. Y es la razn por la que el movimiento de BDS debe intensificar su trabajo, tal como ha pedido Omar, para obligar a Israel a acatar el derecho internacional. Ms BDS es la manera de acabar con el apartheid en Israel, del mismo modo que se acab con el apartheid en Sudfrica.





Haidar Eid es profesor asociado de Literatura Postcolonial y Postmoderna en la Universidad al-Aqsa de Gaza. Ha escrito muchos artculos sobre el conflicto rabe-israel publicados en Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle, and Open Democracy. Ha publicado ponencias sobre estudios culturales y literatura en varias revistas, como Nebula, Journal of American Studies en Turqua , Cultural Logic, y Journal of Comparative Literature.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/04/campaign-against-barghouti/

