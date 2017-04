Proyectos contrarrevolucionarios dirigidos a las elecciones en Cuba en el 2018

Unas activas campaas han desarrollado en los ltimos tiempos varios grupsculos contrarrevolucionarios dentro de Cuba con vistas a alcanzar el vano sueo de destruir a nuestra Revolucin por va electoral, a partir de las puertas que le abre nuestra constitucionalidad. En este sentido, varios voceros de la contrarrevolucin intentan postular como candidatos a delegados a nivel de circunscripciones segn declaraciones de los mismos entre 60 y 80 de sus representantes en las venideras elecciones del 2018. Para ello han contado con el apoyo financiero y propagandstico externo de los principales alabarderos de la guerra meditica anticubana, quienes han recurrido a todos los artilugios posibles para venderse como opcin alternativa para nuestro pueblo, sin tener en cuenta su falta de representatividad ante el mismo y, particularmente, su discurso apologtico anti socialista y pro capitalista.

La mayora de sus futuros postulantes tratarn de presentarse como defensores de un cambio, aunque para ello escondan sus verdaderas pretensiones. Algunos de ellos son contrarrevolucionarios de larga data, aunque pretenden incorporar y apalancar a ciudadanos cuya percepcin no sea tan repudiada por nuestros conciudadanos y que les permitan la posibilidad de ser postulados.

Se espera que estos proyectos o aquellos nuevos por aparecer con vistas a las elecciones del 2018 se comporten como parte de la estrategia promovida desde el exterior y promovida por sus asalariados internos para vulnerar la institucionalidad dentro de Cuba, cuyo objetivo final es el derrocamiento del estado socialista.

Varios son los proyectos contrarrevolucionarios identificados con vistas a estas elecciones del 2018, destacndose entre ellos los siguientes:

a) La Plataforma Ciudadana Otro 18, la cual est dirigida por Manuel Cuesta Mora, portavoz del grupsculo Arco Progresista. Trabaja de conjunto con la concertacin Mesa de la Unidad de Accin Democrtica (MUAD). Su pretensin inmediata es la presionar al gobierno para que se materialice la reforma a la Ley Electoral y la Ley de Asociaciones, defendiendo la idea de elecciones libres y pluralistas y esperando contar con el apoyo de los ciudadanos que supuestamente quieren cambios, con el apoyo de una buena parte de la mal llamada sociedad civil, y, por supuesto, aquella parte de la comunidad internacional que est comprometida y sabe que la democracia est en peligro en la Isla. Manejan una hoja de ruta basada en ideas tales como: 1) Aquellos candidatos que sean postulados por ellos no necesariamente han de ser miembros de sus organizaciones, 2) los candidatos se presentarn como candidatos independientes, 3) sus candidatos no presentarn programa poltico alguno, 4) dichos candidatos rechazarn la idea de ser receptores de apoyo financiero del exterior o de organizacin alguna dentro de Cuba y 5) deben comprometerse a ser voceros de los ciudadanos y no del Estado, a la par que comprometerse en la defensa de los DDHH. Por supuesto, deben estar encaminados a procurar el apoyo de los ciudadanos-electores para reformas a la Ley Electoral, entre ellas la eliminacin de las Comisiones de Candidatura, el reclamo popular para la eleccin directa del Presidente o Presidenta de la Repblica y el establecimiento de una Comisin Electoral permanente e independiente, entre otros compromisos.

Asimismo preparan a la llamada Red de Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral (COPE), cuya misin sera la de fiscalizar la transparencia del proceso eleccionario. Han creado los llamados Dos Martianos Otro 18 con vistas a divulgar en las comunidades sus objetivos polticos.

La Plataforma Ciudadana Otro 18 es expresin solapada de una pretensin de cambiar nuestra constitucionalidad socialista, atacar al estado actual y promover un ideario democrtico de corte capitalista.

b) El Proyecto Candidatos por el Cambio fue dado a conocer el 18 de enero del 2010 por Silvio Bentez, residente en USA desde el 2011, y retomado en enero del 2015 por el contrarrevolucionario Julio Aleaga Pesant, con la intencin de postular candidatos independientes a la presidencia del pas y al Parlamento, partiendo de las elecciones en los barrios, y de acuerdo a los postulados de la Constitucin de la Repblica de Cuba. Se enfoca en trabajar en los procesos de las Asambleas de Rendicin de Cuentas, monitorendolas y buscar empoderar a la ciudadana en el conocimiento de que es su derecho cuestionar la gestin del Gobierno en todas las instancias, para con la presin de los ciudadanos lograr que se produzca el cambio en la actual Ley Electoral. Aleaga Pesant, al igual que los otros liderzuelos de todos estos proyectos, han contado con el apoyo de agencias del gobierno norteamericano, la mafia ultraderechista de Miami, as como partidos de derecha dentro de la Unin Europea, asociados todos a la guerra meditica anticubana y al inters de dar al traste con la Revolucin.

Hasta el momento han estudiado el comportamiento de los rganos del Poder Popular en 18 municipios y 7 provincias, con vistas a definir cules sern sus lneas de accin en las venideras elecciones, para lo cual cuentan con varios individuos que actan como sensores para medir la posibilidad de alcanzar sus objetivos en determinadas comunidades. En ese sentido, reportaron la participacin en 200 Asambleas de Rendicin de Cuentas en todo el pas, con 300 voluntarios, presentes en todos los consejos populares de la Isla de la Juventud, en todos los municipios de La Habana, en seis de Sancti Spritus y en cinco de Santiago de Cuba. Al mismo tiempo, realizaron el lanzamiento del concurso Soy mi comunidad, dirigido a estimular la participacin ciudadana en los procesos electorales y promover la modernizacin de las estructuras de gobierno por los ciudadanos desde las comunidades. Consiste en desarrollar la consigna Cmo organizar mi comunidad para ganar las elecciones y construir el buen gobierno, donde se deben exponer las propuestas de los ciudadanos a nivel de base, para empezar a construir la democracia, de forma tal que las auto tituladas fuerzas prodemocrticas cubanas tomaran del sistema electoral norteamericano el uso de voluntarios para promover a los candidatos y la realizacin de elecciones primarias, para conjugar las ideas y propuestas y poder ganar las elecciones al Partido Comunista.

La Plataforma Electoral Candidatos por el Cambio (CxC) y el Centro de Aplicacin de Marketing y Publicidad Poltica (CAMK) realizaron un dudoso estudio piloto a una muestra de 91 personas para conocer la potencialidad de los Candidatos Independientes de cara a los venideros procesos electorales, en La Habana, Sancti Spritus, Santiago de Cuba y el Municipio especial Isla de la Juventud (MEIJ), bajo la gestin ejecutiva de Juan Moreno Borrego, director de Recursos Humanos de CxC, y ngel Rodrguez, consultor de Planificacin Estratgica. Obviamente, los resultados son adversos a las autoridades cubanas al ser manipulados criterios y la propia seleccin aleatoria de la muestra.

c) El Proyecto Cuba Decide es una plataforma creada en 2015 por la cabecilla Rosa Mara Pay Acevedo, con el dudoso objetivo de que los cubanos se pronuncien mediante un plebiscito vinculante sobre la transicin a un sistema plural y democrtico en Cuba. Realiz la apertura de su sitio web www.cubadecide.com con una invitacin para que apoyen la iniciativa, sugiriendo que se reproduzca la informacin en las redes sociales, as como brindar apoyo econmico mediante donaciones y la recarga de celulares de los que implementan la propuesta en Cuba. Entreg una carta en la ANPP, dirigida a Esteban Lazo, informndole de la entrega a ese rgano de 10 mil firmas ms, que suman 35 mil con las anteriormente presentadas en apoyo al Proyecto Varela. Tambin describen que se recopilan firmas de cubanos residentes en la Isla o en el exilio en el sitio Cuba Decide.

La campaa Cuba Decide recibi el apoyo de ex mandatarios europeos y latinoamericanos que firmaron una declaracin conjunta a favor de un referndum en Cuba. En una gala en la Torre de la Libertad en Miami, anunci el Premio Oswaldo Pay Libertad y Vida para reconocer la labor en defensa de los derechos humanos, la vida y la democracia, dotado de 5 mil dlares y un diploma.

Rosa Mara Pay particip en la conferencia organizada por la Alianza Europea de Liberales y Demcratas sobre las relaciones entre la UE y Cuba, en un foro organizado por el Fondo Nacional por la Democracia en Washington, junto al Dalai Lama, y expres su confianza en el apoyo del Secretario General de la OEA a la causa de la democracia en Cuba y en toda la regin, durante una reunin del alto funcionario de la OEA con jvenes lderes latinoamericanos, el foro Juventud y Democracia, celebrado en el marco de la cuadragsima sexta reunin de la Asamblea General del organismo en Santo Domingo, Repblica Dominicana. De regreso a Miami visit las instalaciones de Radio y TV Mart.

En noviembre del 2016 haba logrado ms de 12 mil dlares en donativos, cuyos fondos sern utilizados para desarrollar grupos de accin dentro y fuera de la Isla, en apoyo a la difusin de la campaa; para entrenar promotores ciudadanos, producir y distribuir materiales promocinales, introducir herramientas tecnolgicas porque los cubanos no tienen acceso a Internet, pero la informacin viaja en memorias flash, DVD, CD, y para facilitar las comunicaciones, recargar el celular de un promotor dentro de la Isla, y promover expresiones artsticas; adems realiz un llamado a todos los cubanos a unirse a la iniciativa, visitar la pgina cubadecide.org y dar su firma de apoyo.

Su promotora aprovech una gira por naciones de Latinoamrica como actual presidenta la Red Latinoamericana de Jvenes por la Democracia (RLJD), para promover y aunar voluntades a favor de la campaa. Declar que el Congreso de Paraguay aprob una resolucin que solicitar al gobierno cubano que escuche a los cubanos y realice un plebiscito, tema discutido en los Parlamentos de Argentina, Bolivia, Guatemala y Nicaragua, pases que visit. Trascendi la firma de un convenio de colaboracin con el Secretario General de la OEA, dirigido a fortalecer la democracia en las Amricas, luego asisti al Foro Juventud 2000 en Praga. Rosa Mara Pay considera que la movilizacin ciudadana es vital para lograr un cambio en la Isla.

Rosa Mara Pay, declar recientemente en el Simposio "Retando al castrismo", que tuvo lugar en West Dade Regional Library, de Miami, auspiciado por la publicacin digital Patria de Mart, que el objetivo de su plataforma es colocar al gobierno cubano en una posicin de perder-perder, solicitando una activa y agresiva postura a su favor por parte de los tradicionales enemigos de la Revolucin. Aunque cnicamente se deslinda de cualquier postura partidista, son evidentes las ansias presidenciables de la Pay en un futuro, luego de propiciar el derrumbe del socialismo en Cuba, para lo cual se asocia incluso con grupsculos de cuestionado pasado terrorista.

d) El Proyecto Un Cubano, un voto fue dado a conocer por el grupsculo MCL en julio de 2016 por la contrarrevolucionaria Rosa Mara Rodrguez Gil, sosteniendo cinco propuestas para la elaboracin de una nueva Ley Electoral, abogando por el voto popular directo para la presidencia y vicepresidencia del pas, que incluya a ciudadanos cubanos residentes o no en la Isla, defendiendo el pluripartidismo, libertad para hacer campaas y proselitismo poltico, a la par que exceptan a las fuerzas armadas y a sus miembros como posibles elegidos en esos procesos electorales.

El coordinador nacional en Cuba del MCL es Eduardo Cardet, se encuentra en prisin por sus actividades desestabilizadoras, siendo acusado de los delitos de desacato, atentado y escndalo pblico.

Sus representantes en Espaa fueron recibos en el Senado espaol por parlamentarios del Partido Popular, que mostraron inters por su propuesta, con la promesa de analizarla y ayudar en lo posible, adems solicitaron al Gobierno de Mariano Rajoy que sea ms concreto en su compromiso de apoyar el derecho de los cubanos a elegir libremente. Felicitaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones y le conminaron a respaldar la iniciativa.

Tony Daz Snchez, residente en Miami, es el actual presidente del MCL, a la par que Carlos Pay ostenta la representacin del MCL en Espaa.

e) El Proyecto Emilia se dio a conocer en el ao 2013 por Oscar Elas Biscet, de la Fundacin Lawton de Derechos Humanos, en La Habana. Se basa en negar legitimidad a los rganos del Estado y explica cmo conquistar los derechos a travs de la lucha cvica no violenta, exige la renuncia de Ral Castro y propone recoger 10 mil firmas para ser presentadas ante organismos internacionales, as como crear un partido o plataforma que los represente. La iniciativa reivindica la Constitucin de 1940 por considerarla ms avanzada que la aprobada en 1976. Eduardo Quintana Surez, abogado y residente en San Antonio de los Baos, es el coordinador del proyecto en la provincia de Mayabeque.

Difunden sus puntos de vista en un boletn denominado Triste peregrinar.

e) El movimiento Somos+ intenta postular como candidatos a delegados a varias personas, algunas de ellas de reconocida filiacin contrarrevolucionaria, entre los que se destaca el liderzuelo provocador Elicer vila.

f) El Proyecto Defensora del Pueblo (DP) fue promovido desde el ao 2012 en la provincia de Pinar del Ro por el grupsculo Cuba Independiente y Democrtica (CID), alcanzando mayor visibilidad en el 2013. Es caracterizado por cuestionar el funcionamiento del Estado en sus diferentes instancias

En el 2014 se haba extendido a trece provincias del pas, faltndole por conquistar la Isla de la Juventud, Matanzas y Guantnamo. A travs de las delegaciones del CID en esos territorios incrementaron la divulgacin entre la poblacin sobre las capacidades de los denominados Defensores del Pueblo para elaborar y dar curso a demandas sociales sobre problemticas cotidianas que aquejan a la ciudadana y que no reciben una adecuada atencin por parte de las entidades estatales, en pos de lograr un reconocimiento de la poblacin hacia la DP.

En 2016 incrementaron notablemente la divulgacin y publicacin de las demandas sociales presentadas ante los organismos estatales, en la cuenta del CID en la red social Facebook. Los temas ms comunes tratados en las solicitudes giran en torno a las deficiencias en el Sistema de Salud, la insuficiente asistencia por parte de la Seguridad Social, mal estado de las viviendas, contaminacin ambiental, viales, puentes y alumbrado pblico, falta de atencin a personas de la tercera edad, maltrato y discriminacin hacia los homosexuales, casos de represin contra miembros del CID, malos tratos a reclusos en prisiones cubanas, entre otros.

En enero del 2017, presentaron varias demandas antes las autoridades en las provincias de Artemisa, Pinar del Ro, Holgun, Ciego de vila, Santiago de Cuba y Matanzas.

