En busca del dinero perdido

En mi barrio es famoso el cuento de Juan el carnicero, que desvi un camin lleno de picadillo, lo vendi y despus se fue del pas. Menos mal que se fue advierte una vecina, porque si no aqu la gente lo hubiera cogido y ms nunca lo dejaban vivir. Pero la historia de Juan pertenece a una narrativa mayor.

Das atrs, varios mercados de la ciudad han estado cerrados, entre ellos el Centro Comercial Almendares (en 41 y 42), y el de la avenida 51 y 26. Inventario o Salud Pblica, responden de mala gana los dependientes, y cuesta un poco creerles. En la tienda Carlos III, por ejemplo, el relato popular afirma que la inspeccin el verdadero motivo de los cierres encontr productos adulterados y reenvasados, venta de mercancas vencidas, distorsin de precios Hubo un explote, suele decir la gente.

A finales de enero se publicaron algunos resultados de la oncena Comprobacin Nacional al Control Interno, a saber, prdidas por ms de 51 millones de CUC y ms de 90 millones de pesos cubanos, solamente en entidades de La Habana.

Los nmeros vienen con signos de exclamacin: 51 millones de CUC y 90 millones de pesos cubanos, perdidos o dejados de facturar, en un pas que el ao pasado mir de frente a la recesin (-0,9 % del PIB), algo que no haba ocurrido en 23 aos.

Apenas tranquiliza que la Contralora jefa en la capital, Miriam Marbn, explique que no todo es delito, y agregue otras causas del faltante, como el incumplimiento de los planes de produccin y venta, y las cuentas por cobrar y por pagar. De cualquier forma, las cifras son de escndalo.

La lucha anticorrupcin en Cuba llamada as, por su nombre adquiri un puesto fundamental con el surgimiento de la Contralora General de la Repblica; una de las primeras medidas de la actualizacin econmica. En opinin del jurista Michel Fernndez Prez, su creacin resulta el cambio estructural ms importante del sistema poltico cubano, despus de la reforma de 1992.

Control, control

Esta institucin desempear un rol esencial en la elevacin del orden, la disciplina econmica, el control interno y el enfrentamiento resuelto a cualquier manifestacin de corrupcin, as como a las causas y condiciones que pueden propiciar el actuar negligente y delictivo de cualquier dirigente y funcionario, destac el presidente Ral Castro en sesin plenaria del parlamento cubano, el primero de agosto de 2009, cuando fue aprobada la Contralora General de la Repblica.

Esta responde directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, y su objetivo es auxiliarlos en ejecutar la ms alta fiscalizacin sobre los rganos del Estado y del Gobierno.

Teniendo en cuenta este concepto, que aparece en la Ley 107/2009 de la Contralora General de la Repblica de Cuba, Fernndez Prez seala su ubicacin por encima del gobierno y de todo el aparato ejecutivo-administrativo; solo se subordina a los rganos de poder ms importantes.

A pesar de su jerarqua, la Contralora no est concebida en el diseo constitucional del pas. Quizs desde el punto de vista jurdico-formal, hubiese sido ms acertado realizar una reforma de la Constitucin (para establecerla), seala el jurista. Esto, ms la existencia de los cuentapropistas, las cooperativas no agropecuarias, la doble ciudadana, y otras realidades econmicas y polticas, recuerdan la necesidad del cambio de la Carta Magna.

Las fuerzas armadas del pas pueden ser auditadas, de acuerdo con la Disposicin especial Octava de la Ley, a solicitud del Presidente del Consejo de Estado cuando lo considere oportuno. Mientras, estas se rigen por sus normas internas de control, y deben informar sus acciones al respecto por lo menos una vez al ao al Contralor General.

Algo similar ocurre en el caso de las organizaciones polticas, sociales y de masas; y tambin de la Asamblea Nacional, los Consejos de Estado y de Ministros; el Tribunal Supremo y la Fiscala General. Son auditables sus dependencias econmico-administrativas, siempre que lo soliciten las mximas autoridades de estas mismas instituciones, o el Consejo de Estado.

Cuando termina una auditora, se elabora un expediente que luego se da a conocer a los trabajadores. Es decir, ellos solo reciben informacin de lo sucedido. La Contralora cumple con las funciones que le fueron asignadas, segn la ley. Pero el dilogo y la participacin de los trabajadores apenas se materializan en la prctica.

Cuba es signataria de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, instrumento al que se adscribi en 2005 (dos aos despus de creado), y ratific en 2007. Las Normas Cubanas de Auditora, aprobadas por la Resolucin 340/12, estn armonizadas con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

Sin embargo, el factor crtico que distingue a la Contralora nacional de sus pares en el mundo es la carencia de informacin pblica. Mientras lo usual en otros pases es que estas instituciones expongan en la web las conclusiones de sus pesquisas, aqu el ciudadano comn no se entera, a no ser por elpticos reportes de prensa, carentes de cifras y sobrantes de generalidades.

Esto provoca que el proceso de fiscalizacin quede incompleto. Por ley, la Contralora est obligada a informar los resultados y las recomendaciones de una supervisin a aquellos que fueron sujetos de esta, a los colectivos laborales y al nivel superior. Esto queda claro. Entonces a quin corresponde dar cuentas a la poblacin en general?

Hablamos de velar por el uso correcto del patrimonio pblico, de los recursos del Estado lase, nuestro patrimonio, nuestros recursos. Luego, lo ms lgico es que sepamos, con pelos y seales, qu encontraron las inspecciones y cules fueron las medidas subsiguientes. Sin informacin pormenorizada y oportuna no hay control popular ni ejercicio ciudadano real.

Que no pague Liborio

Una de las causas presumibles de las irregularidades contables reside en la depauperada situacin econmica. Cuando se le pague al trabajador un salario digno con el que se pueda vivir, seguro se acaban muchas manifestaciones de corrupcin, aseguraba un forista en el peridico Escambray.

No obstante, aunque se puede comprender que tenemos problemticas que afectan la vida cotidiana de los cubanos, por principio, no aceptamos que eso deba conducir a conductas de ilegalidad, subray el vicepresidente Miguel Daz-Canel, durante la clausura del primer Taller Internacional de Auditora y Control (2014), en La Habana.

Por otro lado, tambin estn quienes simplemente han querido amasar fortuna. La Contralora General, Gladys Bejerano, ha sealado que el mvil fundamental sigue siendo el desvo de recursos para la venta ilcita y el enriquecimiento indebido.

En ambos casos, a la cuenta se suma la fisura moral de quienes dicen luchar, inventar resolver donde debe decir robar.

No por casualidad las dos ltimas Comprobaciones al Control Interno se han enfocado en sectores y procesos de suma importancia para las transformaciones actuales: descentralizacin de facultades empresariales, medidas para enfrentar el envejecimiento poblacional, otorgamiento de subsidios a la poblacin, cooperativas no agropecuarias y la aplicacin de pagos por resultados. Ms all de las empresas, la Contralora tiene la atribucin de verificar el patrimonio y la conducta tica, de cuadros y dirigentes estatales.

Sobre los millones perdidos del principio no se sabe mucho ms: se aplicaron severas medidas a nueve directivos, que ahora enfrentan procesos penales; y 114 funcionarios y trabajadores fueron sancionados con medidas disciplinarias de menor rango, por su responsabilidad colateral.

Que la Ley 107 contemple un captulo llamado De la participacin popular brinda alguna esperanza. Es la sociedad la que tiene que controlar el gasto presupuestario, porque estamos controlando entonces el gasto de nosotros, coment el director de Ejecucin del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios, Jess Matos.

Exacto; estamos de acuerdo. Pero para eso hace falta informacin, transparencia, y capacidad real para proyectarse y actuar. No puede haber socialismo (mucho menos, prspero y sostenible) si los trabajadores no participan.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170410/busca-del-dinero-perdido/