Gasolina con hielo

Abra el tanque de gasolina de su querido automvil y derrame un litro de la refrescante Coca-Cola o Pepsi-Cola, para que el motor empiece a sobrecalentarse, bloquendose los inyectores, tapndose el filtro y daando la bomba, malogrando la cmara de compresin, perdiendo potencia de arranque, y teniendo que gastar una fortuna para repararlo en un taller mecnico.

Ninguna persona en su sano juicio, va a sustituir la gasolina de su vehculo por las corrosivas bebidas gaseosas, ya que con el motor averiado no podr llegar con premura al trabajo, no podr llevar a los nios al colegio, no podr rezar los domingos en la Iglesia, y no podr disfrutar de los orgasmos pasionales.

Sin embargo, muchsima gente prefiere cuidar la salud de su automvil, antes que preservar la salud de su organismo. Cada da abrimos la boca, arqueamos el brazo, y dejamos que la deliciosa gasolina con hielo, vaya intoxicando el tracto gastrointestinal de un sediento cuerpo humano, que no puede resistirse a la burbujeante ignicin.

Los ocho vasos de agua, el zumo de naranja y las cosechas de vinotinto, no pueden reemplazar la alta viscosidad del aceite automotriz, que castiga con fuerza los riones, el hgado, el colon, la vescula y el pncreas, de los millones de hombres y mujeres que siguen piloteando a ciegas, el gran sinsentido de sus enfermizas vidas.

En esas enfermizas vidas, siempre hay espacio para la grasosa comida chatarra, para las golosinas de glucosa, y para las terribles bebidas gaseosas. No es casualidad, que ms de 350 millones de personas a nivel mundial sufren de diabetes, porque la adiccin al azcar, a la insulina y a la Hiperglucemia, son las grandes obsesiones que se diagnostican en el siglo XXI.

Nuestro automvil es nuestra vida. Lo llevamos al auto-lavado, le tomamos fotografas, le cambiamos los neumticos, lo encendemos con cuidado, le pulimos el espejo retrovisor, y hasta lo besamos en el garaje. El amigo incondicional con traccin en las cuatro ruedas. Justificamos todos los billetes que invertimos en su compra, y no dejamos que ningn loco ingrese al templo sagrado.

Nuestro cuerpo no vale nada. Fue una simple obra de la Naturaleza, que obtuvimos gratis, sin gastar un centavo y sin endeudarnos con el banco. Por eso permitimos que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, defequen su gasolina con hielo dentro de nuestra garganta, ya que no tenemos la suficiente conciencia, para reconocer la culpa y pagar el precio de la mediocridad.

Cuando falla el motor de nuestro vehculo, llega el cambio de las bujas, de los anillos, de las vlvulas, de los cilindros y del cigeal. Cuando falla el motor de nuestro organismo, llega la obesidad, las lceras, la insuficiencia renal, la dilisis, el cncer y la muerte.

El motor del automvil podemos subastarlo en la Internet, podemos venderlo en los clasificados del peridico, o podemos regalrselo al sobrino rebelde. Pero si nuestro motor corporal ya no da seales de vida, solo podemos vestir de negro en el funeral, llorar con dolor frente al fretro, y ofrecerles a los invitados ms bebidas gaseosas durante el novenario.

Pensamos que jams vamos a morir, y por eso todos los das ingerimos litros y ms litros de Coca-Cola y Pepsi-Cola, para que el Dios Dinero sea testigo de la clsica estupidez humana, y as nadie sienta arrepentimiento de doblegar al noveno mandamiento.

Aunque el cuerpo humano se compone aproximadamente por 70% de agua, sabemos que para muchsimos individuos a escala global, el 70% de agua se transform en una mezcla de hidrocarburos lquidos inflamables, obtenidos de la destilacin del crudo de petrleo, y usado para aplacar la sed del organismo en el hogar, en la oficina, en la universidad y en las calles.

El tono rojizo de la sangre en los Seres Humanos, se coagul en una sustancia oscura venenosa, llena de carbohidratos, saborizantes artificiales y color caramelo. Vamos obstruyendo el flujo sanguneo, erosionando el metabolismo y muriendo lentamente, por culpa del inconfundible sabor de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola.

En la gasolina solemos hallar benceno, parafina, plomo, xileno y tolueno. Y en las gaseosas solemos hallar aspartamo, ciclamato sdico, cido fosfrico y cafena. Todos los compuestos qumicos y vegetales se perciben adictivos, pesados y abrasivos. Un litro de gasolina proporciona al arder, una energa de 34,78 megajulios. Un litro de gaseosa proporciona al ingerir, una energa por encima de las 400 kilocaloras.

La gasolina se extrae por fraccionamiento, presin y condensacin. Las gaseosas se consumen con espasmos, eructos y chistes sucios.

Estamos ardiendo en fuego, y el humo de la combustin interna explotar el da de accin de gracias. No vomitamos, porque aceleramos con el ritmo de la taquicardia. No convulsionamos, porque el octanaje pudre los 32 dientes. No carbonizamos, porque la carretera es el gran infarto de miocardio.

Las llamas del incendio son el reflejo de una sociedad tonta, borrega e ignorante. Preservamos el rbol de levas y deforestamos el rbol de clorofila. Somos tteres en dos patas capaces de beber cianuro, porque en Facebook bebieron cianuro y lo compartieron en sus redes sociales. Quien beba ms cianuro ser el rey del circo, y si te mueres con una gran sonrisa sers tpico tendencia.

Vivimos en un Mundo de reguetn, consumismo y capitalismo. Le arruinamos el presente a los intelectuales, y le aberramos el futuro a las deidades. Somos la consecuencia de un pasado lleno de transnacionales, que llenaron de Transculturacin a los monigotes del vecindario.

Dgame Gan el Real Madrid o el Barcelona? Ya te compraste el nuevo Iphone? Qu dijo hoy la CNN sobre la Polinesia? Viste la nueva pelcula de Tarantino? Ya apostaste dlares en Pokerstars? Tienes familia en Miami? Me compro un Beagle o un Pitbull? Puedo pagarte con una Gift-Card? A qu hora juegan los Yankees? Cul es tu nueva selfie en WhatsApp? Homero Simpson o Peter Griffin? Quin ganar la Frmula 1? Ya cagaste?

Los monigotes siempre celebran su analfabetismo bebiendo gasolina con hielo, comiendo un cuarto de libra con queso, y fumando la nicotina en el fondo del alcohol. Ellos no tienen las suficientes neuronas en sus cerebros, para discernir con autonoma en la vida.





Por eso las gasolineras se abastecen las 24 horas del da con los reality-shows, con la guerra en Medio Oriente, con la hipnosis de las torres gemelas, con las tarjetas de crdito Visa y MasterCard, con los extraterrestres de Hollywood, con los acuerdos de paz en la ONU, con los millonarios sermones del Vaticano, y con los balones de ftbol.

No hay duda que el gripado existencial destruye la paz del planeta Tierra, por cada combustible fsil quemado para obtener la nafta y el disel, que enfatizan los gases de efecto invernadero, el cambio climtico y el calentamiento global. Y es por culpa del exagerado calor en la Antrtida, que las transnacionales como Coca-Cola y Pepsi-Cola van aumentando la huella hdrica global, contaminando las fuentes de agua potable, robando el pan de los ms pobres, y privatizando los recursos naturales del Medio Ambiente.

Es tan grande la desesperacin de los nios africanos, que seran capaces de beber la gasolina con hielo, para no morirse de tristeza en el abismo de Kampala. Un error justificable debido a la pobreza extrema que viven en sus pueblos, donde el agua tiene sabor a polvo de ladrillo. Pero ninguno de nosotros vive tal grado de miseria, como para infectar sus venas, arterias y capilares, bebiendo litros y ms litros de la espumosa ignorancia caera.

Gasolina con hielo es una metfora que simboliza la suciedad de la sociedad, evocando la protesta y el rechazo que sentimos, hacia el modo de vida que impera en esa sucia Sociedad Moderna, la cual no se cansa de vivir ciega, sorda y muda en su cajita de cristal.

En esa hermosa cajita de cristal viven los narcotraficantes, que venden la droga de los ms dbiles. Viven los evangelistas que te venden la felicidad, a cambio de comprar la peste bubnica. Viven los padrotes que violan de espalda, mientras predican la noche soleada. Y viven los trabajadores que trabajan para vivir.

Gasolina con hielo es dormir en tiempos de guerra, es rezarle el rosario a un avestruz, y es comprar cuentos chinos en el supermercado. Si seguimos bebiendo Coca-Cola y Pepsi-Cola, la prxima vez que encendamos nuestro querido automvil, seguro que explotaremos sin el crucifijo de las llaves, sin el freno al volante y sin el cinturn de seguridad.

Hoy es un buen da para abrir los ojos, despertar de la esclavitud mental, y aceptar la peor de las derrotas.

Ekologia.com.ve