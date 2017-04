La agona ideolgica del Partido Socialista de Chile

Los partidos que arrancan de cuajo el proyecto poltico que los sostuvo histricamente perecen de inanicin ideolgica. Son los que despus de darle la espalda a una tradicin de luchas y a un imaginario social de emancipacin slo barajan criterios prosaicos para posicionarse polticamente. Los que ni siquiera tienen la fuerza para levantar a uno de los suyos para representar al partido. En el caso del Partido Socialista de Chile, los devaneos y dilemas presidenciales se estructuran a partir del quin nos garantiza ganar y as disminuir el miedo al riesgo y a la incertidumbre de nuestros militantes temerosos de un cambio de gobierno? Lagos o Guillier?

No hubo ni habr ningn debate poltico serio en el PS acerca del futuro del pas por si ste cae en manos de Piera ya que llevamos a Lagos. O qu programa para Guilier? No ha habido ni habr balance o informe poltico partidario acerca del fracaso de Bachelet II ni de cmo la DC agu el programa. Ninguna pica ni discurso apasionado por recuperar los ideales del socialismo y preguntarse cmo es posible que los neoliberales PPD (Valds y Eyzaguirre) del partido de Lagos manejen el Gobierno y crean poder comer un sandwich tranquilos en la calle (al primero, el ministro de Hacienda lo imprecaron y lanzaron monedas a la cara).

Hubo y habr puro clculo cortoplacista.

Nadie pedir un congreso de orientacin ideolgica para salir del consenso neoliberal y girar a izquierda. Ni tampoco militante alguno se referir a Salvador Allende, porque hace tiempo que les incomoda. Menos an los miembros del Comit Central apelarn a un supuesto partido de las bases, inmerso en los conflictos sociales, porque la misma ideologa del consenso y del orden se los impide.

Fernando Atria tampoco convence. Su legalismo mental no ve otra cosa que las puras formalidades. Ya no hay lugar para dar batallas ideolgicas y sacudir la modorra. No les interesa. Ya no tienen intelectuales. El que les queda, Manuel Antonio Garretn, hace aos que repite lo mismo: hay que corregir el modelo neoliberal.

En los encuentros del PS no hubo militantes como los que se inscribieron en el partido laborista ingls para que ganara Jeremy Corbin y encarnara, en su lucha contra las corrientes de derecha del New Labour el ideario, los valores y la tradicin de lucha del socialismo ingls e intentara conectarse con la clase trabajadora.

No hubo como en el Partido Demcrata un Bernie Sanders apasionado, que logr galvanizar a los militantes de Occupy Wall Street y a la corriente socialista que lo levant, para dar la lucha dentro del partido contra el establishment que apoyaba a Hillary Clinton y as parar a Donald Trump.

Tampoco hubo una juventud socialista que diera la lucha tica y clamara fuera los corruptos del partido!

Demasiado tarde. La juventud biolgicamente revolucionaria de la que hablaba Salvador Allende, la politizada de los movimientos sociales, ya no ve al PS como alternativa y detesta lo que representan sus dirigentes.

