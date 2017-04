Entre el triunfo y la derrota

El Telgrafo

Desde 1979 ha venido consolidndose en Ecuador la democracia representativa. Hasta 1996 se sucedieron 4 gobiernos electos y 1 por sucesin constitucional; pero entre 1996-2006, hubo 7 presidentes y una efmera dictadura nocturna. Los nicos 3 presidentes electos en esta ltima fase fueron derrocados. Este amplio perodo se inici con una Constitucin (1979) y un gobierno progresista; aunque desde 1982 comenzaron las polticas aperturistas, que desde 1984 se afirmaron como modelo empresarial, que progresivamente fue edificado por todos los gobiernos posteriores.El modelo empresarial se inspir en el neoliberalismo. Las consecuencias sociales y laborales fueron desastrosas; pero tambin las institucionales, todo lo cual explica la crisis poltica galopante desde 1996.Desde 2007, el gobierno de Rafael Correa y la nueva Constitucin (2008) marcaron un nuevo ciclo histrico, con el fin del modelo empresarial, la reinstitucionalizacin del Estado, el restablecimiento de los intereses nacionales sobre los privados, y la mejora sustancial de las condiciones de vida y de trabajo de la poblacin. Los desajustes de los 2 ltimos aos no alteran las bases macroeconmicas, sociales e institucionales logradas en la ltima dcada de la Revolucin Ciudadana.Sobre esa herencia histrica, las elecciones de 2017 han sido cruciales para la vida del pas. La ultraderecha bancario-empresarial asumi el momento como lucha definitiva por restaurar sus exclusivos intereses en el Estado, en tanto que para Alianza PAIS represent el momento de la continuidad.Las dos posiciones antagnicas han provocado el claro alineamiento de las fuerzas sociales en el pas.Hay, sin duda, un amplio sector ciudadano democrtico y progresista, que no solo ha dado el triunfo a Lenn Moreno, sino que ha acompaado con su respaldo a la Revolucin Ciudadana. Estn fuera del mnimo de comprensin histrica quienes creen ver aqu una nueva derecha.Guillermo Lasso y Cynthia Viteri expresaron abiertamente los intereses de una lite bancario-empresarial ms reaccionaria del pas, apadrinada por varios medios de comunicacin. Esa divisin poltica impidi un mejor resultado en la primera vuelta. En la segunda, el socialcristianismo que patrocin a Viteri convergi (a regaadientes) en el apoyo a Lasso. Pero la torpe actuacin de este candidato y sus fuerzas de apoyo (CREO-SUMA) al pretender su triunfo sobre la base de una encuestadora privada, y denunciar un fraude que no se logra probar en los trminos jurdico-institucionales exigidos, ha permitido al socialcristianismo desmarcarse nuevamente frente al perdedor candidato banquero. A Lasso no se le perdona el haber sido el causante de la divisin derechista.Tambin ha quedado definido el espacio de la nfima izquierda marxista probancaria, que todava rinde cultos a Lasso.Y la polarizacin poltica entre dos modelos distintos de sociedad, igualmente ha definido el comportamiento golpista, violento, agresivo, de aquel sector de la ultraderecha que ahora est dispuesta a librar su batalla por otros medios, ya que la perdi en las urnas.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/entre-el-triunfo-y-la-derrota